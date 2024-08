Quy tắc 3221 không cần kiêng tinh bột, cân vẫn giảm 'không phanh'

Ngũ cốc mang đến cho bạn một cảm giác no sau khi ăn, do đó bạn ít có khả năng ăn các loại thực phẩm không lành mạnh khác. Lựa chọn các loại thực phẩm giàu chất xơ cho thắc mắc ăn gì để giảm cân nhanh. Ngũ cốc mang đến cho bạn một cảm giác no sau khi ăn, do đó bạn ít có khả năng ăn các loại thực phẩm không lành mạnh khác. Các loại thực phẩm giàu chất xơ cũng có chỉ số GI (đường bột) thấp. Ăn các loại thực phẩm GI thấp có lợi cho việc giúp giữ lượng đường trong máu cân bằng để giảm cân.