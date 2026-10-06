Quy trình cấy ghép Implant chuẩn y khoa: Nâng tầm trải nghiệm, an tâm phục hồi nụ cười

Thấu hiểu điều đó, Nha Khoa Nhân Tâm áp dụng quy trình cấy ghép Implant 6 bước chuẩn y khoa kết hợp công nghệ kỹ thuật số, mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng và an toàn cho khách hàng.

6 bước trồng răng Implant chuẩn y khoa tại Nha Khoa Nhân Tâm

Quy trình trồng răng implant được cá nhân hóa dựa trên tình trạng sức khỏe tổng quát và cấu trúc xương hàm của từng khách hàng:

1. Khám tổng quát và chụp phim CT 3D: Thời gian: 45 - 60 phút

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe răng miệng, đánh giá các bệnh lý nền (tiểu đường, tim mạch, huyết áp) và thói quen sinh hoạt. Người bệnh được chụp phim CT 3D để khảo sát mật độ xương, vị trí dây thần kinh và xoang hàm, làm cơ sở xác định vị trí đặt trụ chính xác.

2. Lập phác đồ điều trị chi tiết: Thực hiện ngay trong buổi khám đầu tiên

Dựa trên kết quả phim chụp, bác sĩ tư vấn loại trụ Implant phù hợp, hướng đặt trụ, phương án phục hình và chi phí. Nếu có tình trạng tiêu xương, sâu răng hay viêm nha chu, bác sĩ sẽ chỉ định ghép xương, nâng xoang hoặc điều trị dứt điểm trước khi cấy ghép.

3. Cấy trụ Implant: Thời gian: 7 - 15 phút/trụ

Vùng điều trị được sát khuẩn và gây tê tại chỗ giúp hạn chế tối đa cảm giác đau hay sưng. Quá trình cấy trụ Implant được diễn ra trong phòng phẫu thuật áp lực dương vô trùng. Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ định vị X-Guide, thời gian đặt trụ được rút ngắn chỉ còn 7–10 phút/trụ.

4. Gắn răng tạm (tùy trường hợp): Ngay sau khi cấy trụ hoặc sau vài ngày

Tùy thuộc vào độ ổn định của trụ và vị trí mất răng, bác sĩ có thể gắn răng tạm để đảm bảo thẩm mỹ và hỗ trợ ăn nhai nhẹ nhàng trong thời gian chờ trụ tích hợp vào xương hàm.

5. Tái khám và kiểm tra độ lành thương: Tái khám sau 7 – 10 ngày; chờ tích hợp 3-6 tháng

Khách hàng quay lại nha khoa để cắt chỉ và kiểm tra vết thương. Sau đó là giai đoạn 3-6 tháng để trụ Implant tích hợp vững chắc vào xương hàm. Bác sĩ sẽ hẹn các mốc tái khám định kỳ để theo dõi sát sao.

6. Lấy dấu hàm và gắn mão sứ chính thức: 1 - 2 buổi hẹn (30 - 60 phút/buổi)

Khi trụ đã tích hợp hoàn toàn, bác sĩ gắn Abutment và lấy dấu răng nhẹ nhàng bằng máy 3Shape 3D. Mão sứ được chế tác chính xác bằng công nghệ CAD/CAM tại labo. Sau khi gắn mão sứ, bác sĩ kiểm tra khớp cắn bằng hệ thống T-Scan để đảm bảo lực nhai phân bổ đều và tự nhiên.

Trồng răng Implant mất bao lâu và cần lưu ý gì?

Tổng thời gian trồng răng implant thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng tính từ ngày cắm trụ đến khi hoàn tất, phần lớn thời gian này được dành cho quá trình trụ tích hợp tự nhiên vào xương hàm. Do đó, ngay từ trước khi điều trị, bạn cần chủ động thông báo cho bác sĩ về tiền sử bệnh lý nền cũng như các loại thuốc đang sử dụng để được lập phác đồ phẫu thuật an toàn nhất.

Sau khi cắm trụ thành công, chế độ chăm sóc tại nhà sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi. Bằng việc ưu tiên thực phẩm mềm, vệ sinh răng miệng nhẹ nhàng, hạn chế hút thuốc và tuân thủ đúng lịch tái khám, bạn sẽ giúp vết thương mau lành và đảm bảo kết quả điều trị đạt hiệu quả tối ưu.

Chuẩn bị kỹ về sức khỏe trước khi cấy ghép và tuân thủ chế độ chăm sóc hậu phẫu giúp rút ngắn thời gian phục hồi răng Implant

Vì sao nên trồng răng Implant tại Nha Khoa Nhân Tâm?

Gần 30 năm hình thành và phát triển kể từ năm 1997, Nha Khoa Nhân Tâm giữ vững triết lý: Y đức và tay nghề chuyên môn của bác sĩ là nền tảng quan trọng cho sự thành công của mỗi ca điều trị. Thương hiệu được xây dựng từ tâm huyết của Tiến sĩ Bác sĩ Võ Văn Nhân - chuyên gia với gần 30 năm kinh nghiệm, người đã trực tiếp đem lại nụ cười bền vững cho hàng chục ngàn khách hàng.

Nhằm mang đến trải nghiệm xứng tầm cho khách hàng, Nha Khoa Nhân Tâm không ngừng đầu tư và chuẩn hóa hệ sinh thái công nghệ kỹ thuật số. Sự hỗ trợ từ máy chụp CT 3D, hệ thống định vị phẫu thuật X-Guide, máy quét dấu răng 3Shape 3D hay trung tâm chế tác răng sứ nội bộ đóng vai trò như "cánh tay nối dài" giúp bác sĩ thao tác chuẩn xác, tối ưu hóa thời gian thực hiện, hạn chế xâm lấn và mang lại cảm giác nhẹ nhàng trong suốt hành trình điều trị.

Khách hàng an tâm trao gửi nụ cười nhờ đội ngũ chuyên gia gần 30 năm kinh nghiệm cùng hệ thống công nghệ kỹ thuật số hiện đại

Bằng định hướng phụng sự tử tế và chu đáo, Nha Khoa Nhân Tâm cam kết sử dụng trụ Implant nhập khẩu chính hãng với chế độ bảo hành rõ ràng. Nhằm giúp khách hàng cùng gia đình an tâm chủ động về tài chính, nha khoa áp dụng chính sách trả góp linh hoạt chia theo từng đợt, kết hợp dịch vụ chăm sóc hậu phẫu tận tâm và chính sách hỗ trợ tái khám định kỳ chu đáo.

Nếu bạn hoặc người thân đang cân nhắc phục hình răng mất, hãy bắt đầu bằng một buổi thăm khám và chụp phim CT 3D để nhận phác đồ tư vấn chi tiết từ chuyên gia.

Liên hệ đặt lịch khám tại Nha Khoa Nhân Tâm:

- Cơ sở 1: 803–809 Đường 3/2, Phường Diên Hồng (Quận 10 cũ), TP.HCM

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