Phát hiện suy thận sau nhiều tháng bỏ qua dấu hiệu bất thường

Theo Phụ nữ mới, trong suốt 6 tháng trước khi nhập viện, anh Lâm (35 tuổi, sống tại Đài Loan, Trung Quốc) liên tục xuất hiện những dấu hiệu bất thường như tim đập nhanh, hụt hơi và nước tiểu nổi nhiều bọt lâu tan. Đến khi xuất hiện những cơn đau âm ỉ vùng thắt lưng kèm tình trạng kiệt sức kéo dài, anh mới đi khám.

Tại bệnh viện, kết quả siêu âm và xét nghiệm cho thấy người đàn ông mắc bệnh thận mạn giai đoạn 3. Đáng chú ý, hệ thống mạch máu còn xuất hiện tình trạng vôi hóa nghiêm trọng, xơ cứng và mất độ đàn hồi tự nhiên.

Khi khai thác thói quen sinh hoạt, anh Lâm thừa nhận thường xuyên sử dụng thức ăn chế biến sẵn, đồ đóng hộp và suất ăn công nghiệp vì tiện lợi, tiết kiệm thời gian.

Ảnh minh họa.

Theo phân tích của bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, ngoài lượng natri và chất béo bão hòa trong khẩu phần ăn, photpho vô cơ là một yếu tố đáng lưu ý. Việc hấp thu quá nhiều photpho vô cơ trong thời gian dài có thể làm tăng nồng độ photpho trong máu, góp phần thúc đẩy quá trình vôi hóa mạch máu.

"Việc nạp dồn dập photpho vô cơ trong thời gian dài khiến nồng độ chất này trong máu tăng vọt, kích hoạt quá trình biến đổi tế bào cơ trơn mạch máu thành dạng mô xương cứng giòn", bác sĩ Hồng cảnh báo.

Tình trạng vôi hóa mạch máu có thể làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch, đồng thời ảnh hưởng đến hệ thống mạch máu nuôi thận. Theo bài viết, sau khi tuân thủ phác đồ dùng thuốc gắn kết photpho và loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn, chỉ số chức năng thận của anh Lâm đã cải thiện thêm 20 điểm, tạm thời thoát khỏi nguy cơ phải lọc máu.

10 thói quen có thể âm thầm gây suy thận

Theo các chuyên gia Hệ thống nhà thuốc Long Châu, một số thói quen trong ăn uống và sinh hoạt có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận hoặc khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

1. Ăn quá nhiều muối

Ăn nhiều muối đồng nghĩa với việc cơ thể dung nạp lượng natri cao hơn. Điều này có thể làm tăng huyết áp, gây thêm áp lực cho thận và ảnh hưởng đến chức năng lọc máu. Vì vậy, mỗi người nên hạn chế muối trong chế độ ăn hằng ngày, đồng thời có thể sử dụng các loại thảo mộc và gia vị phù hợp để tăng hương vị món ăn.

2. Thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn

Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều natri và có thể bổ sung lượng photpho đáng kể, đặc biệt là photpho vô cơ trong các phụ gia thực phẩm. Người mắc bệnh thận cần đặc biệt chú ý kiểm soát lượng photpho đưa vào cơ thể theo hướng dẫn của bác sĩ.

Việc thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn cũng có thể khiến khẩu phần ăn mất cân đối, làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe liên quan đến thận và hệ xương.

3. Uống không đủ nước

Nước đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì chức năng lọc của thận, hỗ trợ đào thải các chất cặn bã và natri qua nước tiểu. Uống không đủ nước có thể làm giảm lượng nước tiểu, tăng nguy cơ hình thành sỏi thận do các tinh thể khoáng dễ lắng đọng.

4. Thiếu ngủ kéo dài

Giấc ngủ có vai trò quan trọng trong điều hòa nhiều chức năng sinh lý, trong đó có hoạt động của thận. Rối loạn giấc ngủ hoặc ngủ không đủ giấc có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học, huyết áp, hormone và quá trình chuyển hóa.

Một số nghiên cứu cho thấy thiếu ngủ kéo dài có liên quan đến nguy cơ mắc và tiến triển bệnh thận mạn.

5. Tiêu thụ quá nhiều protein động vật

Quá trình chuyển hóa protein tạo ra các chất chứa nitơ như urê, sau đó được thận đào thải. Ở người có chức năng thận bình thường, việc ăn nhiều protein trong thời gian ngắn thường không gây tổn thương rõ rệt. Tuy nhiên, với người có yếu tố nguy cơ hoặc đã mắc bệnh thận, chế độ ăn quá giàu protein có thể làm tăng áp lực lọc tại cầu thận và góp phần thúc đẩy bệnh tiến triển.

6. Lạm dụng thuốc giảm đau

Một số thuốc giảm đau không kê đơn, đặc biệt là nhóm thuốc chống viêm không steroid (NSAID) như ibuprofen hoặc naproxen, có thể gây tổn thương thận trong một số trường hợp.

Nguy cơ đáng chú ý hơn ở người sử dụng thuốc kéo dài, dùng liều cao, bị mất nước, suy tim hoặc đã mắc bệnh thận mạn. Vì vậy, không nên tự ý dùng thuốc giảm đau trong thời gian dài mà cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

7. Tiêu thụ quá nhiều đường

Chế độ ăn nhiều đường có liên quan đến nguy cơ béo phì, kháng insulin, tăng huyết áp và đái tháo đường type 2. Đây đều là những yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh thận mạn.

Việc thường xuyên sử dụng nước ngọt, bánh kẹo và các thực phẩm chứa nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe thận. Kiểm soát lượng đường trong khẩu phần ăn là điều cần thiết để hạn chế những nguy cơ này.

8. Uống quá nhiều rượu bia

Uống rượu bia quá mức có thể làm tăng huyết áp, gây tổn thương gan và ảnh hưởng đến sức khỏe chuyển hóa. Những vấn đề này có thể tác động gián tiếp đến chức năng thận.

Việc kết hợp uống nhiều rượu bia với hút thuốc lá càng làm tăng gánh nặng đối với hệ tim mạch và sức khỏe tổng thể. Do đó, mỗi người nên hạn chế rượu bia, tránh sử dụng quá mức.

9. Ít vận động thể chất

Ngồi nhiều và ít vận động không trực tiếp gây suy thận, nhưng có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tăng huyết áp và rối loạn chuyển hóa glucose. Đây đều là những yếu tố có liên quan đến sự hình thành và tiến triển của bệnh thận mạn.

Duy trì hoạt động thể chất phù hợp giúp kiểm soát cân nặng, huyết áp và đường huyết, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe thận lâu dài.

18. Hút thuốc lá

Hút thuốc không chỉ gây hại cho phổi và tim mạch mà còn có thể ảnh hưởng đến chức năng thận. Một số nghiên cứu cho thấy hút thuốc làm tăng nguy cơ tổn thương mạch máu nhỏ và có thể góp phần làm tăng tình trạng protein niệu ở người mắc bệnh thận mạn.

Không chỉ người hút thuốc trực tiếp, việc thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc thụ động cũng gây hại cho sức khỏe. Vì vậy, bỏ thuốc lá và hạn chế tiếp xúc với khói thuốc là biện pháp cần thiết.