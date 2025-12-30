Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tài trợ 500 triệu đồng cho chương trình 'Mùa xuân cho em' lần thứ 19

Bà Trần Hồng Điệp - Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tri ân tại chương trình.

Tai sự kiện, bà Trần Hồng Điệp – Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã đại điện hai đơn vị trao tài trợ năm thứ tư liên tiếp cho chương trình. Sự đồng hành bền bỉ này không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về nguồn lực, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp trách nhiệm xã hội, tăng cường kết nối giữa các tổ chức cùng chung mục tiêu vì sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam.

Tính đến nay, tổng nguồn lực hai đơn vị đóng góp cho chương trình đạt 2 tỷ đồng. Riêng năm 2024, từ nguồn tài trợ của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Tập đoàn TH, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao tặng 61.440 ly sữa dinh dưỡng cho 3.840 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 4 tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Tuyên Quang, góp phần cải thiện dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe cho các em.

61.440 ly sữa dinh dưỡng được trao tặng cho 3.840 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 4 tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Tuyên Quang từ nguồn hỗ trợ của hai đơn vị năm 2024.

Với định hướng lấy trẻ em làm trọng tâm, suốt 11 năm qua, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt luôn ưu tiên huy động các nguồn lực xã hội cho các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao chất lượng cuộc sống cho những mầm non tương lai của đất nước, hướng tới mục tiêu phát triển tầm vóc Việt một cách bền vững.

Từ năm 2023, bà Trần Thị Như Trang – Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cũng chính thức tham gia Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, đóng góp vào công tác kết nối nguồn lực và nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ trẻ em trên phạm vi cả nước.

"Mùa xuân cho em" là chương trình thường niên của Quỹ BTTEVN, nhằm tôn vinh, tri ân các tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng Quỹ trong công tác chăm lo cho trẻ em; đồng thời tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ chung tay hỗ trợ trẻ em đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc.

Với chủ đề "Gieo mãi những nụ cười", chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 19 hướng tới những nghĩa cử nhân văn dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên cả nước nhân dịp Tết Bính Ngọ. Từ sự chung tay của gần 60 tổ chức, cá nhân, Quỹ BTTEVN đã tiếp nhận hơn 116 tỷ đồng để triển khai các hoạt động hỗ trợ trẻ em trong năm 2026.

Lan Anh