Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tài trợ 500 triệu đồng cho chương trình 'Mùa xuân cho em' lần thứ 19

Thứ ba, 20:21 30/12/2025 | Xã hội

Trong khuôn khổ chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 19 diễn ra ngày 27/12/2025, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) và Tập đoàn TH đã trao tặng 500 triệu đồng tới Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN), góp phần bổ sung nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên cả nước.

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tài trợ 500 triệu đồng cho chương trình 'Mùa xuân cho em' lần thứ 19 - Ảnh 1.

Bà Trần Hồng Điệp - Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tri ân tại chương trình.

Tai sự kiện, bà Trần Hồng Điệp – Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã đại điện hai đơn vị trao tài trợ năm thứ tư liên tiếp cho chương trình. Sự đồng hành bền bỉ này không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về nguồn lực, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp trách nhiệm xã hội, tăng cường kết nối giữa các tổ chức cùng chung mục tiêu vì sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam.

Tính đến nay, tổng nguồn lực hai đơn vị đóng góp cho chương trình đạt 2 tỷ đồng. Riêng năm 2024, từ nguồn tài trợ của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Tập đoàn TH, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao tặng 61.440 ly sữa dinh dưỡng cho 3.840 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 4 tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Tuyên Quang, góp phần cải thiện dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe cho các em.

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tài trợ 500 triệu đồng cho chương trình 'Mùa xuân cho em' lần thứ 19 - Ảnh 2.

61.440 ly sữa dinh dưỡng được trao tặng cho 3.840 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 4 tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Tuyên Quang từ nguồn hỗ trợ của hai đơn vị năm 2024.

Với định hướng lấy trẻ em làm trọng tâm, suốt 11 năm qua, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt luôn ưu tiên huy động các nguồn lực xã hội cho các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao chất lượng cuộc sống cho những mầm non tương lai của đất nước, hướng tới mục tiêu phát triển tầm vóc Việt một cách bền vững.

Từ năm 2023, bà Trần Thị Như Trang – Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cũng chính thức tham gia Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, đóng góp vào công tác kết nối nguồn lực và nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ trẻ em trên phạm vi cả nước.

"Mùa xuân cho em" là chương trình thường niên của Quỹ BTTEVN, nhằm tôn vinh, tri ân các tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng Quỹ trong công tác chăm lo cho trẻ em; đồng thời tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ chung tay hỗ trợ trẻ em đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc.

Với chủ đề "Gieo mãi những nụ cười", chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 19 hướng tới những nghĩa cử nhân văn dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên cả nước nhân dịp Tết Bính Ngọ. Từ sự chung tay của gần 60 tổ chức, cá nhân, Quỹ BTTEVN đã tiếp nhận hơn 116 tỷ đồng để triển khai các hoạt động hỗ trợ trẻ em trong năm 2026.

Lan Anh

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Hàng loạt cán bộ, tổ chức đảng bị kỷ luật

Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Hàng loạt cán bộ, tổ chức đảng bị kỷ luật

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với nhiều tổ chức đảng và đảng viên do vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Ba Bể, gây hậu quả nghiêm trọng và dư luận xấu.

Người dân có mặt từ sáng sớm để có được vị trí đẹp trước thềm sự kiện Countdown 31/12

Người dân có mặt từ sáng sớm để có được vị trí đẹp trước thềm sự kiện Countdown 31/12

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng 31/12, không khí tại nhiều tuyến đường trung tâm và khu vực quảng trường Đông kinh nghĩa thục (Hà Nội) đã trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ rất sớm, đông đảo người dân đã đến chọn vị trí đẹp để chuẩn bị theo dõi màn trình diễn pháo hoa và sự kiện countdown chào đón năm mới.

Nữ đối tượng 9x 'sa lưới' trong đường dây ma túy tại Tuyên Quang

Nữ đối tượng 9x 'sa lưới' trong đường dây ma túy tại Tuyên Quang

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 5 bị can trong ổ nhóm ma túy, thu giữ hơn 400 gam ma túy tổng hợp.

Vụ lò đốt than giữa khu dân cư ở Phú Thọ: Chính quyền nhiều lần xử lý nhưng hộ kinh doanh 'chống đối'

Vụ lò đốt than giữa khu dân cư ở Phú Thọ: Chính quyền nhiều lần xử lý nhưng hộ kinh doanh 'chống đối'

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dù từng bị xử phạt và yêu cầu tháo dỡ, lò đốt than củi không phép tại thôn Cương, xã Hợp Lý, Phú Thọ vẫn tồn tại nhiều năm giữa khu dân cư, đặt ra câu hỏi về việc xử lý vi phạm và trách nhiệm quản lý tại địa phương.

Đường Hà Nội kẹt cứng trong ngày làm việc cuối cùng của năm 2025

Đường Hà Nội kẹt cứng trong ngày làm việc cuối cùng của năm 2025

Thời sự - 5 giờ trước

Chiều 31/12, nhiều tuyến đường Hà Nội kẹt cứng, dòng xe di chuyển khó khăn khi người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch.

Ninh Bình: Thông tin người đàn ông nước ngoài nhiễm HIV tham gia hiến máu, quan hệ với 46 nữ nhân viên là sai sự thật

Ninh Bình: Thông tin người đàn ông nước ngoài nhiễm HIV tham gia hiến máu, quan hệ với 46 nữ nhân viên là sai sự thật

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo với người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.

Phát hiện xe tải vận chuyển hơn 5,7 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc

Phát hiện xe tải vận chuyển hơn 5,7 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 31/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Nguyễn Huệ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện một xe tải vận chuyển 240 bao nguyên liệu thuốc lá, tổng khối lượng hơn 5,7 tấn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày cuối cùng của năm 2025, Thần Tài "tăng ca" để ban lộc cho 4 con giáp may mắn nhất. Bạn có sẵn sàng đón nhận khoản tiền bất ngờ trước khi bước sang năm mới?

Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt

Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý

Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng bụi trắng bủa vây đường tỉnh 259, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh, xử lý dứt điểm.

Xem nhiều

Khối không khí lạnh mạnh tràn về Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa to, rét đậm kéo dài?

Khối không khí lạnh mạnh tràn về Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa to, rét đậm kéo dài?

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 1 Tết Dương lịch 2026, Hà Nội và Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh tràn về, thời tiết chuyển rét và có mưa rào. Dự báo đợt rét này kéo dài cả kỳ nghỉ lễ.

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Đời sống
'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

Đời sống
Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Đời sống
Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top