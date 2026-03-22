Quyết định cao cả của người mẹ: 'Con không còn, nhưng con sẽ sống theo một cách khác'

Gia đình đã đồng ý hiến đa tạng để trao đi cơ hội sống cho nhiều người bệnh đang chờ ghép. 6 người bệnh suy tim, suy gan, phổi và thận giai đoạn cuối đã được các bệnh viện ghép thành công trong ngày.

Việc tổ chức thành công lấy đa mô tạng từ người cho chết não để ghép cho những người bệnh suy các cơ quan giai đoạn cuối đánh dấu những bước tiến quan trọng của Bệnh viện E trong hành trình phát triển chuyên môn sâu, làm chủ các kỹ thuật cao với đội ngũ bác sĩ chuyên môn giỏi, tay nghề vững chắc, xây dựng thương hiệu Bệnh viện E trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người dân trong và ngoài nước.

Giọt nước mắt của sự sẻ chia

Khoảng 23h30p ngày 19/03/2026, Bệnh viện E tiếp nhận một nam giới còn trẻ tuổi, vào viện với chẩn đoán: chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng - xuất huyết dưới nhện, phù não lan tỏa. Tình trạng hiện tại của người bệnh hôn mê sâu Glasgow 3 điểm, đồng tử 2 bên giãn tối đa, mất phản xạ ánh sáng.

Người nhà người bệnh cho biết, anh gặp tai nạn giao thông khi trên đường về nhà, được trung tâm cấp cứu 115 đưa vào Bệnh viện E trong tình trạng rất nặng.

Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện E thực hiện "báo động đỏ" toàn bệnh viện. Các bác sĩ đã khẩn trương tiếp nhận và cấp cứu, hồi sức, người bệnh được chuyển theo dõi tại Khoa Hồi sức tích.

Tại đây, các bác sĩ xác định đây là trường hợp nặng nên đã dồn mọi nhân lực, máy móc, trang thiết bị tích cực, tận tâm cứu chữa. Tuy nhiên, do tổn thương não quá nặng, người bệnh được đánh giá nguy cơ chết não.

Hội đồng đánh giá chết não của Bệnh viện đã khám, hội chẩn với nhiều chuyên gia đánh giá nhiều lần trước khi đưa ra quyết định người bệnh đã chết não vào lúc 13h15p ngày 20/03/2026. Việc hồi sức để đảm bảo chức năng các tạng còn lại có thể lấy để ghép được các chuyên gia tập trung tối đa.

Tổ tư vấn, vận động hiến mô, tạng của Bệnh viện đã tiếp xúc với người thân của người bệnh. Sau khi được giải thích kỹ thì gia đình đã nén lại nỗi đau đưa ra một quyết định vô cùng cao đẹp - đồng ý hiến tặng các mô và bộ phận cơ thể khi người thân ra đi... Ngay sau đó, Ban Giám đốc bệnh viện E và các khoa, phòng chức năng của Bệnh viện E đã tổ chức cuộc họp chuyên môn với các chuyên gia đến từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện trung ương quân đội 108, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện nhi trung ương, Bệnh viện quân đội 103… Các chuyên gia đã thống nhất và quyết định triển khai phẫu thuật lấy mô và bộ phận cơ thể vào buổi chiều ngày 21/3/2026.

Trong phòng mổ của Bệnh viện E, các thầy thuốc đã nói lời tiễn biệt và tri ân người bệnh chết não trong niềm xúc động nghẹn ngào. Ý nguyện của gia đình muốn giữ lại những phần còn sống trong cơ thể anh để giúp đời, giúp những người bệnh đang cần ghép tạng. Xin cảm ơn anh, cảm ơn gia đình!

Ca phẫu thuật lấy đa tạng được tổ chức chặt chẽ, với sự tham dự của các kíp chuyên môn cao đến từ các bệnh viện, phải đảm bảo chất lượng tạng ghép, đảm bảo thời gian ngắn nhất, phù hợp nhất cho việc vận chuyển và cây ghép. 16 giờ, cùng ngày tạng tim được lấy ra đầu tiên. Sau đó lần lượt các đơn vị mô và bộ phận cơ thể đã được các ekip lấy ra và vận chuyển nhanh chóng đến các bệnh viện để ghép cho người nhận, bao gồm: một quả tim và một phần gan và một quả thận ghép cho các người bệnh tại Bệnh viện trung ương quân đội 108; một quả thận ghép cho người bệnh tại Bệnh viện E; một phần gan được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Vimec; hai lá phổi được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Phổi trung ương; hai giác mạc được lấy chuyển ngân hàng mô bệnh viện Bệnh viện quân đội 103.

Có một hành trình lặng lẽ để nhân văn bắt đầu.

Bên ngoài phòng mổ, qua lớp kính của hành lang Bệnh viện E, người nhà gia đình đều hướng theo từng bộ phận cơ thể của anh được đưa lên xe cứu thương chuyển đi để ghép cho người bệnh khác. Người mẹ của anh không ngăn được dòng nước mắt: "Khi sự sống của con không còn níu giữ, từ sâu trong sự đau đớn và mất mát, gia đình đã quyết định trao đi sự sống cho nhiều người khác Cầu mong những ca ghép ấy thành công để con vẫn còn tiếp tục sống có ích hơn".

Người mẹ nhớ lại: "Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nhận tin con bị tai nạn rất nặng, phải cấp cứu ở bệnh viện, chân tay tôi như rụng rời. Đau đớn lắm, khi các bác sĩ thông báo tình trạng nguy kịch của con với khả năng chết não, không phục hồi dù đã được y bác sĩ Bệnh viện E tận tình cứu chữa".

Trái tim người mẹ quặt thắt lại. Đứa con mà bà mang nặng đẻ đau giờ không còn nữa, nhưng trong tim bà lại nhen lên sự sống khác nếu đồng ý hiến tạng thì con sẽ được sống dù theo một cách khác… Vì vậy, khi Tổ tư vấn, vận động hiến mô, tạng của Bệnh viện chia sẻ, giải thích ý nghĩa nhân văn của hành động hiến một phần cơ thể của người thân để mang lại sự sống cho người khác, sau những suy nghĩ thấu đáo, bà và gia đình đã đồng ý. Nén lại nỗi đau, người mẹ, người vợ cùng những người thân trong gia đình đã có quyết định cao cả hiến tặng những phần cơ thể của anh để cứu sống nhiều người khác… "Bác sĩ nói anh có thể cứu được sáu bảy người nên gia đình phải kìm nén nỗi đau đớn để mang lại sự sống cho nhiều người…" - Người mẹ nghẹn ngào, chia sẻ.

Nhận được sự ủng hộ của gia đình, người mẹ, người vợ trẻ và con đã vào gặp anh lần cuối. Xét về yếu tố tâm linh, gia đình đã vào "xin ý kiến" của anh vì đó là cơ thể của anh. Người mẹ nức nở: "Nhìn con thương lắm, quanh cơ thể con cắm đầy dây dợ, ống thông, chắc con đau lắm nhưng tôi bất lực. Mình chỉ cho con cuộc sống nhưng không thể níu lại sự sống cho con. Gia đình chúng tôi làm nông và đã từng xem những thông tin về hiến tạng. Tôi ngưỡng mộ người nhà của những người hiến tạng đã cho đi một phần cơ thể của người thân để mang lại sự sống cho người khác".

Người vợ tâm sự với chồng biết bao dự định còn đang dang dở… "Khi chị vào tâm sự với chồng rằng cơ thể của anh có thể cứu sống được nhiều người, anh đồng ý hiến không? Lúc đó, anh đã chết não rồi nhưng thực sự trong một khoảnh khắc, chị cảm nhận khoé mắt anh chảy ra dòng nước mắt như thầm đồng ý với quyết định của gia đình" - người vợ rưng rưng, nói. Chỉ tiếc con anh còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh là lao động chính trong gia đình, nay anh mất đi khiến cho cuộc sống của mẹ con chị thêm khó khăn.

Từ một quyết định đầy nhân văn của gia đình người hiến, sự sống đã được tiếp nối ở nhiều nơi khác nhau. Nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ cứu sống nhiều người bệnh mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.