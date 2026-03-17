Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thứ ba, 21:20 17/03/2026 | Y tế
Phương Thuận
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Chiều 17/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã thăm, làm việc với Viện Đông y Việt Nam (thuộc Trung ương Hội Đông Y Việt Nam). Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng y học cổ truyền trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân - Ảnh 1.Hà Nội cụ thể hóa Chỉ thị của Thủ tướng về phát triển y học cổ truyền

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 15/12/2025 về thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 15/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nền y học cổ truyền (YHCT) Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đào tạo lương y nhiều bước tiến nhưng còn "nút thắt" cơ chế

Y học cổ truyền Việt Nam là kết tinh của tri thức dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử, gắn với tên tuổi các danh y như Tuệ Tĩnh và Lê Hữu Trác. Đây không chỉ là phương thức chữa bệnh mà còn là một phần của bản sắc văn hóa.

Trong suốt quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn xác định rõ định hướng kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân".

Với tầm nhìn phát triển bền vững, đội ngũ chuyên gia tâm huyết và hệ thống cơ sở hiện đại, Viện Đông y Việt Nam đang không ngừng nỗ lực trở thành trung tâm hàng đầu trong nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng y học cổ truyền, đóng góp tích cực cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển y học dân tộc trong thời đại mới.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và đoàn công tác thăm, làm việc với Viện Đông y Việt Nam chiều ngày 17/3/2026. Ảnh PT

PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng – Viện trưởng Viện Đông y Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, Viện đã xây dựng đội ngũ chuyên gia, lương y, giảng viên; đẩy mạnh nghiên cứu, khám chữa bệnh và bảo tồn các bài thuốc cổ truyền. Đặc biệt, Viện hiện là cơ sở duy nhất được phép triển khai thí điểm chương trình đào tạo lương y.

Chương trình được thiết kế bài bản, kết hợp giữa lý luận, thực hành lâm sàng và truyền nghề. Nhiều học viên sau đào tạo đã có nền tảng chuyên môn vững vàng, góp phần lan tỏa giá trị y học cổ truyền trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai vẫn còn một số nội dung cần được hoàn thiện về cơ chế, đặc biệt là quy trình tổ chức thi sát hạch và công nhận trình độ đối với học viên đào tạo lương y. Đây được xem là "điểm nghẽn" nếu không sớm tháo gỡ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc chuẩn hóa đội ngũ hành nghề.

Viện Đông y Việt Nam kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế và các cơ quan liên quan sớm xây dựng dự án Luật y học cổ truyền và các văn bản liên quan, trong đó sớm có hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức thi sát hạch, đánh giá và công nhận đối với các học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo lương y. Qua đó tạo điều kiện để những người đã được đào tạo bài bản có thể được sát hạch và hành nghề theo đúng quy định của pháp luật.

Kết hợp công nghệ hiện đại để "nâng tầm" Đông y

Một hướng đi đáng chú ý được lãnh đạo Hội Đông Y Việt Nam nhấn mạnh là phát triển dược liệu sạch. Với hơn 12.000 loài sinh vật và khoảng 5.000 cây thuốc, Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên quý giá nhưng chưa được khai thác tương xứng.

Định hướng sắp tới là xây dựng các vùng trồng dược liệu bền vững tại địa phương, gắn với sinh kế và phát triển mô hình du lịch y tế xanh. Đồng thời, chuyển dịch từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân - Ảnh 3.

Viện Đông y Việt Nam tặng Phó Thủ tướng bức tranh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ảnh PT

Để đạt các mục tiêu, lĩnh vực y học cổ truyền đang chủ động tiếp cận các công nghệ tiên tiến. Trong thời gian tới, Viện Đông y Việt Nam xác định tiếp tục phát triển theo hướng: Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân; Sưu tầm, bảo tồn và phát triển các bài thuốc, phương pháp chữa bệnh cổ truyền; Tập hợp đội ngũ chuyên gia đầu ngành về YHCT trong toàn quốc để tăng cường hoạt động Đào tạo và chuẩn hóa đội ngũ lương y, thầy thuốc y học cổ truyền theo quy định; Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế nhằm quảng bá và phát triển Y học cổ truyền Việt Nam.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác chụp ảnh kỉ niệm với cán bộ Viện Đông y Việt Nam (thuộc Trung ương Hội Đông Y Việt Nam). Ảnh PT

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm phát triển công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phó Thủ tướng đánh giá cao các kết quả nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia và lương y, khám chữa bệnh của Viện; đồng thời ghi nhận những nỗ lực trong việc kế thừa và phát huy những tinh hoa, kinh nghiệm và các bài thuốc quý của cha ông để lại.

Phó Thủ tướng cho biết, sau sắp xếp, tinh gọn, Hội Đông y là một trong 29 hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Do đó, Hội và Viện cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh phát triển để y học cổ truyền và y học hiện đại (Đông – Tây y) cùng đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân; tiếp tục kiện toàn và phát triển để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội; đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân - Ảnh 5.Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền

Ngày 22/11, Trung ương Hội Đông y Việt Nam đã long trọng tổ chức chương trình "Diễn đàn bảo tồn, phát huy giá trị bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng y học cổ truyền (YHCT) phục vụ sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân".

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngứa mắt, cộm và chảy nước mắt kéo dài, người phụ nữ 54 tuổi đi khám thì bác sĩ phát hiện nhiều rận mu và trứng rận bám chi chít trên lông mi.

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Sáng 15/3, tại điểm bỏ phiếu Bệnh viện E, khu vực bỏ phiếu số 32, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, những cử tri "đặc biệt" đang điều trị tại Bệnh viện E hồi hộp và xúc động được cầm trên tay lá phiếu cử tri để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngay tại giường bệnh…

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Từ nghĩa cử hiến tạng của một bệnh nhân chết não tại TP.HCM, các bác sĩ đã thực hiện hành trình vận chuyển tạng xuyên đêm để ghép cho nhiều người bệnh trên cả nước.

Y tế - 4 ngày trước

"Cá bắt về tôi bỏ tủ lạnh 3, 4 ngày rồi thì đem ra mổ ruột rồi ủ thôi. Món này ăn từ trước tới nay không sao cả, giờ lại bị ngộ độc", anh Hồ Văn Mía bàng hoàng kể lại.

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện E vừa phẫu thuật tạo hình vi phẫu ghép cơ thon tự do và nối thần kinh để tái tạo vận động khuôn mặt cho một trường hợp liệt mặt lâu năm khiến khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tâm lý và cuộc sống của người bệnh.

Y tế - 1 tuần trước

Kết quả xét nghiệm bước đầu vụ 108 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu) cho thấy 54,9% mẫu phân bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 8/3, Hội Phẫu thuật Miệng Hàm mặt và Tạo hình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề với chủ đề "Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật hàm mặt và phẫu thuật tạo hình đường nét khuôn mặt".

Y tế - 1 tuần trước

Đứng giữa hai sinh mạng mẹ và con mỗi quyết định trong phòng mổ đều nặng tựa sinh tử, ca mổ đặc biệt trở thành ký ức không thể quên của nữ bác sĩ sản khoa.

Sống khỏe - 1 tuần trước

Các thầy thuốc của Bệnh viện K đã thực hiện thành công gần 300 ca vNOTES - phẫu thuật nội soi qua hốc tự nhiên âm đạo từ các bệnh lý lành tính đến ung thư phụ khoa phức tạp, khẳng định tính an toàn và hiệu quả vượt trội...

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/2/2026 triển khai thực hiện Dự án 4: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.

Xem nhiều

Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Y tế

GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/2/2026 triển khai thực hiện Dự án 4: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.

Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2

Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2

Y tế
Đi khám vì cộm và ngứa mắt, bất ngờ phát hiện rận mu bám chi chít trên lông mi

Đi khám vì cộm và ngứa mắt, bất ngờ phát hiện rận mu bám chi chít trên lông mi

Y tế
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế
Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ 44 tuổi có khuôn mặt biến dạng suốt hơn 40 năm

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ 44 tuổi có khuôn mặt biến dạng suốt hơn 40 năm

Y tế

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top