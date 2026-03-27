Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân

Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử lý một trường hợp hi hữu khi phát hiện giun lươn sống ký sinh trong mắt người bệnh.

Bệnh nhân là L.T.H (22 tuổi, trú tại xã Ba Bể) đến khám trong tình trạng đau nhức, cộm mắt và nhìn mờ kéo dài suốt 2 tuần. Qua thăm khám kỹ lưỡng, các bác sĩ phát hiện một dị vật có khả năng cử động bên trong mắt. Bằng dụng cụ chuyên dụng, ê-kíp đã tiến hành can thiệp và gắp ra một con giun lươn còn sống, dài khoảng 1,5cm.

Theo các bác sĩ, tình trạng giun sán ký sinh trong mắt nếu không được xử lý kịp thời có thể gây viêm nhiễm mạn tính, chảy nước mắt liên tục, suy giảm thị lực, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày.

Nguyên nhân gây nhiễm ký sinh trùng thường xuất phát từ: Sử dụng thực phẩm chưa được nấu chín (tiết canh, rau sống…); vệ sinh cá nhân kém khi tiếp xúc với môi trường có ấu trùng; lây nhiễm từ thú cưng như chó, mèo khi tiếp xúc gần; để phòng tránh, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện ăn chín, uống sôi; tẩy giun định kỳ; giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống.

Đặc biệt, cần đến ngay cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu như: Mờ mắt kéo dài không rõ nguyên nhân, tái đi tái lại Mắt cộm, ngứa hoặc nhìn mờ như có sương Xuất hiện hiện tượng “ruồi bay”, nhiều chấm đen trước mắt Kèm theo các biểu hiện toàn thân như mệt mỏi, nổi mề đay, dị ứng.

Theo các bác sĩ trường hợp trên là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ nhiễm ký sinh trùng có thể xảy ra với bất kỳ ai nếu chủ quan trong sinh hoạt. Người dân không nên tự ý điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử lý kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến thị lực và chất lượng cuộc sống.

