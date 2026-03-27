Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân
GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vừa kịp thời gắp bỏ một con giun lươn còn sống ký sinh trong mắt nữ bệnh nhân 22 tuổi, cảnh báo nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm nếu chủ quan trong ăn uống và sinh hoạt.
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử lý một trường hợp hi hữu khi phát hiện giun lươn sống ký sinh trong mắt người bệnh.
Bệnh nhân là L.T.H (22 tuổi, trú tại xã Ba Bể) đến khám trong tình trạng đau nhức, cộm mắt và nhìn mờ kéo dài suốt 2 tuần. Qua thăm khám kỹ lưỡng, các bác sĩ phát hiện một dị vật có khả năng cử động bên trong mắt. Bằng dụng cụ chuyên dụng, ê-kíp đã tiến hành can thiệp và gắp ra một con giun lươn còn sống, dài khoảng 1,5cm.
Theo các bác sĩ, tình trạng giun sán ký sinh trong mắt nếu không được xử lý kịp thời có thể gây viêm nhiễm mạn tính, chảy nước mắt liên tục, suy giảm thị lực, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày.
Nguyên nhân gây nhiễm ký sinh trùng thường xuất phát từ: Sử dụng thực phẩm chưa được nấu chín (tiết canh, rau sống…); vệ sinh cá nhân kém khi tiếp xúc với môi trường có ấu trùng; lây nhiễm từ thú cưng như chó, mèo khi tiếp xúc gần; để phòng tránh, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện ăn chín, uống sôi; tẩy giun định kỳ; giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống.
Đặc biệt, cần đến ngay cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu như: Mờ mắt kéo dài không rõ nguyên nhân, tái đi tái lại Mắt cộm, ngứa hoặc nhìn mờ như có sương Xuất hiện hiện tượng “ruồi bay”, nhiều chấm đen trước mắt Kèm theo các biểu hiện toàn thân như mệt mỏi, nổi mề đay, dị ứng.
Theo các bác sĩ trường hợp trên là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ nhiễm ký sinh trùng có thể xảy ra với bất kỳ ai nếu chủ quan trong sinh hoạt. Người dân không nên tự ý điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử lý kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến thị lực và chất lượng cuộc sống.
Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịchSống khỏe - 1 ngày trước
Trước diễn biến gia tăng nhanh của bệnh tay chân miệng và sự xuất hiện của chủng virus độc lực cao, TPHCM đang triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế lây lan dịch bệnh.
Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?Y tế - 4 ngày trước
Từng phút vàng trôi qua, đôi tay người dân chính là nhịp đập nối dài giữ sự sống cho nạn nhân.
Quyết định cao cả của người mẹ hiến tạng con trai chết não để cứu nhiều người khác: 'Con không còn, nhưng con sẽ sống theo một cách khác'Y tế - 4 ngày trước
GĐXH - Thứ Bảy, ngày 21/3/2026, người đàn ông còn trẻ, gặp tai nạn giao thông dù đã được các bác sĩ Bệnh viện E khẩn trương cấp cứu, hồi sức tích cực nhưng do thương tổn não quá nặng đã rơi vào tình trạng chết não.
Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60Y tế - 5 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.
Phẫu thuật ghép tim và gan thành công cho bệnh nhân mắc bệnh hiếmY tế - 6 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân nam, 53 tuổi, từng được chẩn đoán bệnh hiểm amyloidosis di truyền tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội năm 2024, vừa được ghép đồng thời tim và gan thành công.
Người phụ nữ 60 tuổi ở Hà Nội được phẫu thuật thay khớp gối toàn phần dưới sự hỗ trợ của robotY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Sáng ngày 18/3, Bệnh viện E chính thức triển khai phẫu thuật thay khớp gối toàn phần dưới sự hỗ trợ của robot CORI cho 4 người bệnh nữ. Đây là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên bệnh viện ứng dụng công nghệ robot trong lĩnh vực thay khớp.
Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dânY tế - 1 tuần trước
GĐXH – Chiều 17/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã thăm, làm việc với Viện Đông y Việt Nam (thuộc Trung ương Hội Đông Y Việt Nam). Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng y học cổ truyền trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Đi khám vì cộm và ngứa mắt, bất ngờ phát hiện rận mu bám chi chít trên lông miY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Ngứa mắt, cộm và chảy nước mắt kéo dài, người phụ nữ 54 tuổi đi khám thì bác sĩ phát hiện nhiều rận mu và trứng rận bám chi chít trên lông mi.
Hà Nội: Những lá phiếu đặc biệt nơi giường bệnh tại Bệnh viện EY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Sáng 15/3, tại điểm bỏ phiếu Bệnh viện E, khu vực bỏ phiếu số 32, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, những cử tri "đặc biệt" đang điều trị tại Bệnh viện E hồi hộp và xúc động được cầm trên tay lá phiếu cử tri để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngay tại giường bệnh…
Người bệnh suy gan, suy tim được hồi sinh nhờ nghĩa cử hiến tạng xuyên ViệtY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Từ nghĩa cử hiến tạng của một bệnh nhân chết não tại TP.HCM, các bác sĩ đã thực hiện hành trình vận chuyển tạng xuyên đêm để ghép cho nhiều người bệnh trên cả nước.
