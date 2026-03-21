Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60
GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.
Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các bác sĩ bệnh viện vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi – một thai kỳ thuộc nhóm nguy cơ rất cao với nhiều bệnh lý nền phức tạp.
Sản phụ nhập viện khi thai 38,2 tuần, tình trạng toàn thân tạm ổn định nhưng mang theo nhiều yếu tố nguy cơ đáng lưu ý: tăng huyết áp mạn tính đang điều trị, đái tháo đường thai kỳ phải kiểm soát bằng insulin hàng ngày, cùng tiền sử phẫu thuật sản phụ khoa gồm mổ mở chửa ngoài tử cung (GEU) và mổ tách dính buồng tử cung (BTC).
Ở tuổi 60, hành trình mang thai và sinh nở đối mặt với nhiều thử thách. Những nguy cơ như tai biến tim mạch, đột quỵ do tăng huyết áp, rối loạn đường huyết trong và sau mổ, băng huyết do tử cung co hồi kém, nhiễm trùng hay hồi phục chậm… có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong suốt quá trình sinh nở.
Đặc biệt, sản phụ có tiền sử hai lần phẫu thuật khiến nguy cơ dính, tổn thương mô và chảy máu trong mổ cao hơn, đòi hỏi từng thao tác phải đủ chắc chắn, đủ tinh tế và gần như không có chỗ cho sai số.
Trước giờ mổ, các chỉ số sinh tồn của sản phụ được kiểm soát tương đối ổn định với huyết áp 125/80 mmHg, mạch 85 lần/phút, đường huyết duy trì bằng insulin, nhưng với ê-kíp, đó chưa bao giờ là sự "yên tâm tuyệt đối", bởi những ca bệnh như thế này luôn cần được theo dõi sát đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Trong suốt ca phẫu thuật, bên cạnh sự tập trung cao độ về chuyên môn, GS.TS Nguyễn Duy Ánh liên tục trò chuyện, động viên để người mẹ bớt căng thẳng.
Và rồi khoảnh khắc được chờ đợi nhất cũng đến, khi em bé nặng 2,8kg cất tiếng khóc to, phản xạ tốt. Điều trùng hợp đầy ý nghĩa là em bé chào đời đúng vào ngày 20/3/2026 – Ngày Quốc tế Hạnh phúc.
