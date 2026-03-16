Đi khám vì cộm và ngứa mắt, bất ngờ phát hiện rận mu bám chi chít trên lông mi
GĐXH - Ngứa mắt, cộm và chảy nước mắt kéo dài, người phụ nữ 54 tuổi đi khám thì bác sĩ phát hiện nhiều rận mu và trứng rận bám chi chít trên lông mi.
Phát hiện rận mu bám trên lông mi dưới kính hiển vi
Vừa qua, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân N.T.H (sinh năm 1972, trú tại huyện Tân Kỳ) đến khám trong tình trạng ngứa mắt, cộm, sưng đỏ quanh mí mắt và chảy nước mắt kéo dài.
BSCKI Phan Thanh Hải, bác sĩ điều trị khoa Mắt, cho biết khi soi mắt bệnh nhân dưới kính hiển vi, các bác sĩ bất ngờ phát hiện nhiều rận mu bám trên lông mi.
Dưới lớp vảy ở bờ mi, các ký sinh trùng nhỏ bám chặt vào sợi lông mi và hút máu. Trứng rận xếp thành từng chuỗi dọc theo sợi lông mi của người bệnh.
Theo bác sĩ Hải, đây là tình trạng hiếm gặp nhưng có thể xảy ra khi rận mu ký sinh ngoài vùng sinh dục.
Rận mu có thể ký sinh ở nhiều vị trí trên cơ thể
Rận mu là loại côn trùng ký sinh hút máu, thường sống ở vùng lông mu và vùng sinh dục.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng có thể ký sinh ở các vùng lông khác trên cơ thể như: Lông mi, lông mày, lông nách, râu
Khi ký sinh trên cơ thể, rận mu có thể gây ra các triệu chứng như: Ngứa ngáy khó chịu, cộm mắt, chảy nước mắt, viêm bờ mi
Sau khi phát hiện ký sinh trùng, các bác sĩ và điều dưỡng khoa Mắt – Khoa Liên chuyên khoa của Trung tâm Y tế Tân Kỳ đã tiến hành vệ sinh vùng mí mắt và loại bỏ rận cùng trứng rận bám trên lông mi cho bệnh nhân.
Người bệnh được kê thuốc điều trị, đồng thời được hướng dẫn vệ sinh cá nhân đúng cách và hẹn tái khám định kỳ để theo dõi.
Dấu hiệu bất thường cần khám mắt sớm
Các bác sĩ khuyến cáo nếu xuất hiện những dấu hiệu bất thường như ngứa mắt, cộm mắt, chảy nước mắt kéo dài hoặc ngứa ở các vùng có lông trên cơ thể, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám.
Việc phát hiện và điều trị sớm sẽ giúp tránh biến chứng viêm nhiễm và hạn chế nguy cơ lây lan ký sinh trùng.
