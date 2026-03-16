Đi khám vì cộm và ngứa mắt, bất ngờ phát hiện rận mu bám chi chít trên lông mi

Thứ hai, 17:28 16/03/2026 | Y tế
GĐXH - Ngứa mắt, cộm và chảy nước mắt kéo dài, người phụ nữ 54 tuổi đi khám thì bác sĩ phát hiện nhiều rận mu và trứng rận bám chi chít trên lông mi.

Phát hiện rận mu bám trên lông mi dưới kính hiển vi

Vừa qua, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân N.T.H (sinh năm 1972, trú tại huyện Tân Kỳ) đến khám trong tình trạng ngứa mắt, cộm, sưng đỏ quanh mí mắt và chảy nước mắt kéo dài.

BSCKI Phan Thanh Hải, bác sĩ điều trị khoa Mắt, cho biết khi soi mắt bệnh nhân dưới kính hiển vi, các bác sĩ bất ngờ phát hiện nhiều rận mu bám trên lông mi.

Dưới lớp vảy ở bờ mi, các ký sinh trùng nhỏ bám chặt vào sợi lông mi và hút máu. Trứng rận xếp thành từng chuỗi dọc theo sợi lông mi của người bệnh.

Theo bác sĩ Hải, đây là tình trạng hiếm gặp nhưng có thể xảy ra khi rận mu ký sinh ngoài vùng sinh dục.

Đi khám vì cộm và ngứa mắt, bất ngờ phát hiện rận mu bám chi chít trên lông mi - Ảnh 1.

Hình ảnh ổ rận mu chi chít trên mi mắt bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Rận mu có thể ký sinh ở nhiều vị trí trên cơ thể

Rận mu là loại côn trùng ký sinh hút máu, thường sống ở vùng lông mu và vùng sinh dục.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng có thể ký sinh ở các vùng lông khác trên cơ thể như: Lông mi, lông mày, lông nách, râu

Khi ký sinh trên cơ thể, rận mu có thể gây ra các triệu chứng như: Ngứa ngáy khó chịu, cộm mắt, chảy nước mắt, viêm bờ mi

Sau khi phát hiện ký sinh trùng, các bác sĩ và điều dưỡng khoa Mắt – Khoa Liên chuyên khoa của Trung tâm Y tế Tân Kỳ đã tiến hành vệ sinh vùng mí mắt và loại bỏ rận cùng trứng rận bám trên lông mi cho bệnh nhân.

Người bệnh được kê thuốc điều trị, đồng thời được hướng dẫn vệ sinh cá nhân đúng cách và hẹn tái khám định kỳ để theo dõi.

Dấu hiệu bất thường cần khám mắt sớm

Các bác sĩ khuyến cáo nếu xuất hiện những dấu hiệu bất thường như ngứa mắt, cộm mắt, chảy nước mắt kéo dài hoặc ngứa ở các vùng có lông trên cơ thể, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Việc phát hiện và điều trị sớm sẽ giúp tránh biến chứng viêm nhiễm và hạn chế nguy cơ lây lan ký sinh trùng.

Nữ sinh 16 tuổi nguy kịch vì siêu vi khuẩn tụ cầu vàng tấn công từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện sốt cao kéo dài nhiều ngày, không đáp ứng điều trị thông thường.

GĐXH - Sáng 15/3, tại điểm bỏ phiếu Bệnh viện E, khu vực bỏ phiếu số 32, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, những cử tri "đặc biệt" đang điều trị tại Bệnh viện E hồi hộp và xúc động được cầm trên tay lá phiếu cử tri để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngay tại giường bệnh…

GĐXH - Từ nghĩa cử hiến tạng của một bệnh nhân chết não tại TP.HCM, các bác sĩ đã thực hiện hành trình vận chuyển tạng xuyên đêm để ghép cho nhiều người bệnh trên cả nước.

“Cá bắt về tôi bỏ tủ lạnh 3, 4 ngày rồi thì đem ra mổ ruột rồi ủ thôi. Món này ăn từ trước tới nay không sao cả, giờ lại bị ngộ độc”, anh Hồ Văn Mía bàng hoàng kể lại.

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện E vừa phẫu thuật tạo hình vi phẫu ghép cơ thon tự do và nối thần kinh để tái tạo vận động khuôn mặt cho một trường hợp liệt mặt lâu năm khiến khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tâm lý và cuộc sống của người bệnh.

Kết quả xét nghiệm bước đầu vụ 108 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu) cho thấy 54,9% mẫu phân bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella.

GĐXH - Ngày 8/3, Hội Phẫu thuật Miệng Hàm mặt và Tạo hình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề với chủ đề "Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật hàm mặt và phẫu thuật tạo hình đường nét khuôn mặt".

Đứng giữa hai sinh mạng mẹ và con mỗi quyết định trong phòng mổ đều nặng tựa sinh tử, ca mổ đặc biệt trở thành ký ức không thể quên của nữ bác sĩ sản khoa.

Các thầy thuốc của Bệnh viện K đã thực hiện thành công gần 300 ca vNOTES - phẫu thuật nội soi qua hốc tự nhiên âm đạo từ các bệnh lý lành tính đến ung thư phụ khoa phức tạp, khẳng định tính an toàn và hiệu quả vượt trội...

GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/2/2026 triển khai thực hiện Dự án 4: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.

GĐXH - Với việc ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND triển khai Chương trình hành động của Thành ủy, UBND TP Hà Nội đang từng bước kiến tạo một "hệ sinh thái y tế đô thị thông minh" - mô hình được kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực, trực tiếp cho người dân từ phòng bệnh, khám chữa bệnh đến chăm sóc dài hạn.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

