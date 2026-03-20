Phẫu thuật ghép tim và gan thành công cho bệnh nhân mắc bệnh hiếm
GĐXH - Bệnh nhân nam, 53 tuổi, từng được chẩn đoán bệnh hiểm amyloidosis di truyền tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội năm 2024, vừa được ghép đồng thời tim và gan thành công.
Năm 2024, bệnh nhân đến Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội thăm khám sức khỏe tổng quát và được khuyến nghị khám chuyên sâu về tim mạch do xuất hiện triệu chứng khó thở và khám nội thần kinh do có biểu hiện yếu cơ. Trong quá trình thăm khám, các bác sĩ của Bệnh viện nghi ngờ bệnh nhân gặp bệnh hiếm, liên quan đến cả tim mạch và thần kinh.
Để đánh giá kỹ lưỡng hơn, bệnh nhân được chỉ định thực hiện thêm các đánh giá lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh bao gồm siêu âm tim. Bệnh nhân được phát hiện có phì đại cơ tim, nghi ngờ amyloidosis (thoái hóa dạng bột) – một bệnh lý hiếm gặp liên quan đến cả tim và hệ thần kinh. Khám thần kinh cho thấy bệnh nhân có các dấu hiệu gợi ý bệnh lý thần kinh ngoại biên, có thể giải thích tình trạng yếu vận động.
Để xác định chính xác hơn, ThS. BS. Sabrina Stefanizzi – Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị quốc tế để thực hiện xét nghiệm gen di truyền và phân tích kết quả sinh thiết tuyến nước bọt. Kết quả xác định bệnh nhân mang kiểu dị hợp tử đối với biến thể c.157T>C (p.Phe53Leu) – một đột biến liên quan đến amyloidosis transthyretin di truyền (hATTR) – rất hiếm tại Việt Nam, kết quả sinh thiết cũng khẳng định chẩn đoán này.
Amyloidosis transthyretin di truyền là một bệnh hiếm do đột biến gen TTR, dẫn đến sự tích tụ bất thường của protein amyloid tại nhiều cơ quan như tim và hệ thần kinh.
ThS. BS. Sabrina Stefanizzi chia sẻ "Amyloidosis transthyretin di truyền có thể gây ra suy tim, bệnh thần kinh ngoại biên, mất sức, hạ huyết áp tư thế đứng và nguy cơ tử vong sớm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Mục tiêu điều trị là ngăn chặn sự tích tụ amyloid, cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân và dự phòng biến chứng."
Sau khi có chẩn đoán xác định, các bác sĩ Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội đã trao đổi cụ thể với bệnh nhân về các hướng điều trị. Đáng tiếc, các phương pháp điều trị y khoa mới nhất và hiệu quả nhất vẫn chưa có sẵn tại châu Á, hiệu quả điều trị nội khoa trên dạng đột biến gen của bệnh nhân vẫn chưa rõ ràng. Bệnh nhân thăm khám định kỳ với bác sĩ Sabrina Stefanizzi để theo dõi sát tiến triển của bệnh và theo dõi vấn đề tim mạch với bác sĩ Phạm Thu Thủy – khoa Tim mạch & Tim mạch can thiệp của bệnh viện.
Đến đầu năm 2026, tình trạng thâm nhiễm cơ tim đã gây suy tim tiến triển, chức năng tim giảm nhanh chóng so với lần thăm khám trước, trong khi các vấn đề thần kinh vẫn ổn định. Bác sĩ Sabrina, bác sĩ Thủy và các bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức thống nhất nhận định, để điều trị triệt để, cần phải thực hiện ghép đồng thời cả tim và gan.
Ngày 13/03 vừa qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện ghép đồng thời cả tim và gan cho bệnh nhân này nhằm vừa thay thế cơ tim bị thâm nhiễm amyloid vừa loại bỏ nguồn sản xuất protein TTR đột biến từ gan. Đây là chỉ định phức tạp, hiếm gặp trên thế giới và đòi hỏi trình độ chuyên môn phối hợp rất cao.
Không chỉ dừng lại ở đó, do gan của bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, lá gan này sau đó đã được sử dụng để ghép cho bệnh nhân khác bị ung thư gan trên nền gan xơ. Phó giáo sư Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết đây là ca phẫu thuật ghép gan domino đầu tiên tại Việt Nam.
"Sau khoảng 7 giờ phẫu thuật liên tục, tim ghép đã đập trở lại ngay trên bàn mổ, trong khi gan ghép nhanh chóng tiết mật - dấu hiệu cho thấy, tạng hoạt động tốt. Bệnh nhân được rút nội khí quản sau 12 giờ và hồi phục nhanh chóng trong những ngày tiếp theo", PGS Hùng chia sẻ ngày 19/3.
Trường hợp này cho thấy vai trò then chốt của việc phát hiện sớm các bệnh lý hiếm gặp thông qua thăm khám chuyên sâu và phối hợp đa chuyên khoa, giúp mở ra cơ hội điều trị tối ưu ngay cả với những bệnh lý phức tạp như amyloidosis.
Người thân trong gia đình bệnh nhân cũng cần được tầm soát sớm bệnh nhằm phát hiện gene đột biến, từ đó phối hợp đa chuyên khoa chăm sóc và điều trị sớm hơn cho họ.
Người phụ nữ 60 tuổi ở Hà Nội được phẫu thuật thay khớp gối toàn phần dưới sự hỗ trợ của robotY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Sáng ngày 18/3, Bệnh viện E chính thức triển khai phẫu thuật thay khớp gối toàn phần dưới sự hỗ trợ của robot CORI cho 4 người bệnh nữ. Đây là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên bệnh viện ứng dụng công nghệ robot trong lĩnh vực thay khớp.
Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dânY tế - 2 ngày trước
GĐXH – Chiều 17/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã thăm, làm việc với Viện Đông y Việt Nam (thuộc Trung ương Hội Đông Y Việt Nam). Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng y học cổ truyền trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Đi khám vì cộm và ngứa mắt, bất ngờ phát hiện rận mu bám chi chít trên lông miY tế - 3 ngày trước
GĐXH - Ngứa mắt, cộm và chảy nước mắt kéo dài, người phụ nữ 54 tuổi đi khám thì bác sĩ phát hiện nhiều rận mu và trứng rận bám chi chít trên lông mi.
Hà Nội: Những lá phiếu đặc biệt nơi giường bệnh tại Bệnh viện EY tế - 5 ngày trước
GĐXH - Sáng 15/3, tại điểm bỏ phiếu Bệnh viện E, khu vực bỏ phiếu số 32, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, những cử tri "đặc biệt" đang điều trị tại Bệnh viện E hồi hộp và xúc động được cầm trên tay lá phiếu cử tri để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngay tại giường bệnh…
Người bệnh suy gan, suy tim được hồi sinh nhờ nghĩa cử hiến tạng xuyên ViệtY tế - 5 ngày trước
GĐXH - Từ nghĩa cử hiến tạng của một bệnh nhân chết não tại TP.HCM, các bác sĩ đã thực hiện hành trình vận chuyển tạng xuyên đêm để ghép cho nhiều người bệnh trên cả nước.
Hé lộ nguyên nhân món cá ủ chua khiến 3 trẻ ở Đà Nẵng nguy kịch phải nhờ sự trợ giúp từ WHOY tế - 1 tuần trước
“Cá bắt về tôi bỏ tủ lạnh 3, 4 ngày rồi thì đem ra mổ ruột rồi ủ thôi. Món này ăn từ trước tới nay không sao cả, giờ lại bị ngộ độc”, anh Hồ Văn Mía bàng hoàng kể lại.
Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ 44 tuổi có khuôn mặt biến dạng suốt hơn 40 nămY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện E vừa phẫu thuật tạo hình vi phẫu ghép cơ thon tự do và nối thần kinh để tái tạo vận động khuôn mặt cho một trường hợp liệt mặt lâu năm khiến khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tâm lý và cuộc sống của người bệnh.
Vụ 108 người nghi ngộ độc bánh mì tại Vũng Tàu: Hơn 50% mẫu bệnh nhân dương tính SalmonellaY tế - 1 tuần trước
Kết quả xét nghiệm bước đầu vụ 108 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu) cho thấy 54,9% mẫu phân bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella.
Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật tạo hình: Mở ra hướng tiếp cận chính xác và cá thể hóa điều trịY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 8/3, Hội Phẫu thuật Miệng Hàm mặt và Tạo hình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề với chủ đề "Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật hàm mặt và phẫu thuật tạo hình đường nét khuôn mặt".
Tiếng khóc của bé 1,1kg và khoảnh khắc nín thở giữa hai sinh mạng của nữ bác sĩY tế - 1 tuần trước
Đứng giữa hai sinh mạng mẹ và con mỗi quyết định trong phòng mổ đều nặng tựa sinh tử, ca mổ đặc biệt trở thành ký ức không thể quên của nữ bác sĩ sản khoa.
Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túyY tế
GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/2/2026 triển khai thực hiện Dự án 4: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.