Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Phát hiện bất ngờ về lương hưu của mẹ chồng khiến tôi phải gửi bà vào viện dưỡng lão

Thứ ba, 19:49 02/09/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dành trọn 7 năm phụng dưỡng mẹ chồng, tôi tưởng mình đã làm tròn chữ hiếu. Nhưng phát hiện bất ngờ về khoản lương hưu của bà khiến tôi phải quyết định gửi mẹ vào viện dưỡng lão.

7 năm làm tròn đạo hiếu

Tôi kết hôn đã nhiều năm, chồng là con trai duy nhất trong gia đình. Khi thấy mẹ chồng tuổi cao, lại mắc bệnh mãn tính nên đi lại khó khăn, tôi bàn với chồng đưa bà về ở cùng để tiện chăm sóc.

Trong 7 năm liền, tôi tận tâm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, thậm chí việc vệ sinh cá nhân của bà cũng do tôi phụ trách. 

Tôi không thuê giúp việc vì nghĩ rằng chăm sóc mẹ chồng bằng chính đôi tay mình mới thực sự là hiếu thảo.

Phát hiện bất ngờ về lương hưu của mẹ chồng khiến tôi phải gửi bà vào viện dưỡng lão - Ảnh 1.

Một ngày, khi vô tình kiểm tra tài khoản ngân hàng, tôi bàng hoàng phát hiện toàn bộ số tiền lương hưu của mẹ chồng đã biến mất. Ảnh minh họa

Cú sốc từ khoản lương hưu

Tôi vẫn nghĩ mình đã làm đủ để bà an hưởng tuổi già. Nhưng một ngày, khi vô tình kiểm tra tài khoản ngân hàng, tôi bàng hoàng phát hiện toàn bộ số tiền lương hưu của mẹ chồng đã biến mất.

Sau nhiều lần gặng hỏi, bà thừa nhận đã dùng toàn bộ số tiền đó để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và tham gia khóa học dinh dưỡng. 

Điều khiến tôi sốc hơn cả là đây đều là những chiêu trò lừa đảo mà người cao tuổi thường sa vào.

Tôi vừa giận vừa thất vọng. Giận vì bà quá cả tin, thất vọng vì bao năm tận tụy, tôi không ngờ mẹ chồng lại giấu giếm điều hệ trọng như vậy. 

Tôi lo sợ, nếu tiếp tục để bà ở nhà, bà có thể tiếp tục bị lừa, thậm chí vướng nợ nần.

Quyết định khó khăn: gửi mẹ vào viện dưỡng lão

Sau khi bàn bạc, vợ chồng tôi đưa ra một quyết định tưởng như nhẫn tâm: gửi mẹ vào viện dưỡng lão.

Tôi biết nhiều người sẽ nghĩ đó là bất hiếu. Ngày đưa bà đi, mẹ chồng khóc, nắm chặt tay tôi hỏi tại sao lại "bỏ rơi" bà. 

Tôi lặng người, nước mắt rơi nhưng vẫn phải kiên định. Tôi không thể ở bên bà 24/7 để ngăn chặn những kẻ lừa đảo, trong khi công việc và cuộc sống của tôi cũng cần được cân bằng.

Thay đổi bất ngờ ở viện dưỡng lão

Những ngày đầu, bà buồn, ít nói. Nhưng nhờ đội ngũ chăm sóc tận tình, môi trường an toàn, bà dần thích nghi. 

Bà tham gia các hoạt động, kết bạn với nhiều người cùng cảnh, nụ cười trên môi bà xuất hiện nhiều hơn.

Tôi và chồng vẫn thường xuyên đến thăm, đưa bà về vào những ngày lễ tết. Mỗi cuộc trò chuyện, mỗi cái ôm khiến tôi tin rằng mình đã chọn đúng.

Tôi hiểu thế nào là hiếu thảo

Người đời có thể trách móc, nhưng tôi tin rằng hiếu thảo không chỉ là ở cùng cha mẹ, mà là để họ sống an toàn và hạnh phúc. 

Với tôi, gửi mẹ chồng vào viện dưỡng lão không phải là bỏ rơi, mà là một sự bảo vệ.

Giờ đây, nhìn mẹ chồng khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tôi hiểu rằng chữ hiếu không được đo bằng thời gian kề cận hay tiền bạc, mà bằng sự thấu hiểu và tình yêu chân thành.

Cả làng chê trách khi tôi đưa bố vào viện dưỡng lão nhưng ông lại nở nụ cườiCả làng chê trách khi tôi đưa bố vào viện dưỡng lão nhưng ông lại nở nụ cười

GĐXH - Ai cũng nghĩ đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu. Thế nhưng, sau 3 năm chăm sóc bố, tôi hiểu rằng, đôi khi tình thương không nằm ở việc kề cận mỗi ngày, mà ở chỗ để cha mẹ có một tuổi già thật sự bình yên.

3 con giàu có, nhưng tuổi già tôi vẫn chọn viện dưỡng lão: Lý do khiến ai cũng bất ngờ3 con giàu có, nhưng tuổi già tôi vẫn chọn viện dưỡng lão: Lý do khiến ai cũng bất ngờ

GĐXH - Thay vì chờ đợi con cái về chăm sóc, tôi chủ động đưa vợ vào viện dưỡng lão, sống những ngày tuổi già an nhàn bằng chính số tiền mình tích góp.

Theo Sohu

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Vẻ ngoài lạnh băng nhưng trái tim ấm áp: Những cung hoàng đạo khiến ai cũng bất ngờ

Vẻ ngoài lạnh băng nhưng trái tim ấm áp: Những cung hoàng đạo khiến ai cũng bất ngờ

Lấy lương hưu mua ô tô, trợ cấp cho con trai, mẹ chồng thất vọng khi thấy cách con dâu đối xử khác biệt giữa hai bên

Lấy lương hưu mua ô tô, trợ cấp cho con trai, mẹ chồng thất vọng khi thấy cách con dâu đối xử khác biệt giữa hai bên

Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui

Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui

Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về già

Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về già

Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt

Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt

Cùng chuyên mục

Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sau

Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sau

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Một cái gật đầu mà sau này, trong nhiều đêm trằn trọc, Linh tự hỏi: Có phải mình đã quá vội vàng?

Cung hoàng đạo thích sống trầm lặng nhưng bên trong vương giả bất ngờ

Cung hoàng đạo thích sống trầm lặng nhưng bên trong vương giả bất ngờ

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người lựa chọn cho mình lối sống giản dị, ít phô trương. Họ giàu có nhưng không khoe khoang, thay vào đó chọn cách sống khiêm nhường và chân thành.

Mẹ chồng không bao giờ bế cháu, cho đến lúc bà ngồi xuống nói 1 câu khiến cả nhà lặng im

Mẹ chồng không bao giờ bế cháu, cho đến lúc bà ngồi xuống nói 1 câu khiến cả nhà lặng im

Gia đình - 15 giờ trước

Có bà hàng xóm còn nói bóng gió: "Lạ nhỉ, bà nội gì chẳng bế cháu bao giờ!".

Nhờ mẹ chồng giữ hộ của hồi môn, lúc đòi lại bà nói câu khiến tôi đứng hình

Nhờ mẹ chồng giữ hộ của hồi môn, lúc đòi lại bà nói câu khiến tôi đứng hình

Gia đình - 1 ngày trước

Trời đất quanh tôi như sụp đổ. Tôi đứng hình, tai ù đi, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Vẻ ngoài lạnh băng nhưng trái tim ấm áp: Những cung hoàng đạo khiến ai cũng bất ngờ

Vẻ ngoài lạnh băng nhưng trái tim ấm áp: Những cung hoàng đạo khiến ai cũng bất ngờ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong chiêm tinh học, có một số cung hoàng đạo thường sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng và có sự quyết đoán, song đằng sau họ có một trái tim nồng ấm, luôn quan tâm đến người khác.

Nàng dâu hào môn với siêu đám cưới 2,6 nghìn tỷ, cuộc sống hôn nhân khó tin với những bất ngờ từ bố mẹ chồng

Nàng dâu hào môn với siêu đám cưới 2,6 nghìn tỷ, cuộc sống hôn nhân khó tin với những bất ngờ từ bố mẹ chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Không chỉ thế, quà cưới dành cho nàng dâu mới cũng gây choáng ngợp.

Lấy lương hưu mua ô tô, trợ cấp cho con trai, mẹ chồng thất vọng khi thấy cách con dâu đối xử khác biệt giữa hai bên

Lấy lương hưu mua ô tô, trợ cấp cho con trai, mẹ chồng thất vọng khi thấy cách con dâu đối xử khác biệt giữa hai bên

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi hiểu rằng sự hy sinh của mình chưa chắc được trân trọng. Ngay lúc ấy, tôi quyết định dừng việc trợ cấp lương hưu cho vợ chồng con trai.

Người đàn ông bị bạn gái lái ô tô đâm sau khi đòi chia tay

Người đàn ông bị bạn gái lái ô tô đâm sau khi đòi chia tay

Gia đình - 1 ngày trước

Một người đàn ông sau khi tuyên bố chia tay đã bị bạn gái cũ lái ô tô tông thẳng vào người. Cú tông khiến người đàn ông bị thương ở chân và chảy máu ở phía sau đầu.

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.

Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt

Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Tôi từng nghĩ bố mình sống sung túc với khoản lương hưu gần 20 triệu đồng mỗi tháng. Cho đến khi biết được số tiền ông âm thầm tích luỹ sau 5 năm, tôi trằn trọc cả đêm.

Xem nhiều

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Chuyện vợ chồng

Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.

Lấy lương hưu mua ô tô, trợ cấp cho con trai, mẹ chồng thất vọng khi thấy cách con dâu đối xử khác biệt giữa hai bên

Lấy lương hưu mua ô tô, trợ cấp cho con trai, mẹ chồng thất vọng khi thấy cách con dâu đối xử khác biệt giữa hai bên

Gia đình
Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt

Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt

Gia đình
Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Chuyện vợ chồng
Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top