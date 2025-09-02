Phát hiện bất ngờ về lương hưu của mẹ chồng khiến tôi phải gửi bà vào viện dưỡng lão
GĐXH - Dành trọn 7 năm phụng dưỡng mẹ chồng, tôi tưởng mình đã làm tròn chữ hiếu. Nhưng phát hiện bất ngờ về khoản lương hưu của bà khiến tôi phải quyết định gửi mẹ vào viện dưỡng lão.
7 năm làm tròn đạo hiếu
Tôi kết hôn đã nhiều năm, chồng là con trai duy nhất trong gia đình. Khi thấy mẹ chồng tuổi cao, lại mắc bệnh mãn tính nên đi lại khó khăn, tôi bàn với chồng đưa bà về ở cùng để tiện chăm sóc.
Trong 7 năm liền, tôi tận tâm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, thậm chí việc vệ sinh cá nhân của bà cũng do tôi phụ trách.
Tôi không thuê giúp việc vì nghĩ rằng chăm sóc mẹ chồng bằng chính đôi tay mình mới thực sự là hiếu thảo.
Cú sốc từ khoản lương hưu
Tôi vẫn nghĩ mình đã làm đủ để bà an hưởng tuổi già. Nhưng một ngày, khi vô tình kiểm tra tài khoản ngân hàng, tôi bàng hoàng phát hiện toàn bộ số tiền lương hưu của mẹ chồng đã biến mất.
Sau nhiều lần gặng hỏi, bà thừa nhận đã dùng toàn bộ số tiền đó để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và tham gia khóa học dinh dưỡng.
Điều khiến tôi sốc hơn cả là đây đều là những chiêu trò lừa đảo mà người cao tuổi thường sa vào.
Tôi vừa giận vừa thất vọng. Giận vì bà quá cả tin, thất vọng vì bao năm tận tụy, tôi không ngờ mẹ chồng lại giấu giếm điều hệ trọng như vậy.
Tôi lo sợ, nếu tiếp tục để bà ở nhà, bà có thể tiếp tục bị lừa, thậm chí vướng nợ nần.
Quyết định khó khăn: gửi mẹ vào viện dưỡng lão
Sau khi bàn bạc, vợ chồng tôi đưa ra một quyết định tưởng như nhẫn tâm: gửi mẹ vào viện dưỡng lão.
Tôi biết nhiều người sẽ nghĩ đó là bất hiếu. Ngày đưa bà đi, mẹ chồng khóc, nắm chặt tay tôi hỏi tại sao lại "bỏ rơi" bà.
Tôi lặng người, nước mắt rơi nhưng vẫn phải kiên định. Tôi không thể ở bên bà 24/7 để ngăn chặn những kẻ lừa đảo, trong khi công việc và cuộc sống của tôi cũng cần được cân bằng.
Thay đổi bất ngờ ở viện dưỡng lão
Những ngày đầu, bà buồn, ít nói. Nhưng nhờ đội ngũ chăm sóc tận tình, môi trường an toàn, bà dần thích nghi.
Bà tham gia các hoạt động, kết bạn với nhiều người cùng cảnh, nụ cười trên môi bà xuất hiện nhiều hơn.
Tôi và chồng vẫn thường xuyên đến thăm, đưa bà về vào những ngày lễ tết. Mỗi cuộc trò chuyện, mỗi cái ôm khiến tôi tin rằng mình đã chọn đúng.
Tôi hiểu thế nào là hiếu thảo
Người đời có thể trách móc, nhưng tôi tin rằng hiếu thảo không chỉ là ở cùng cha mẹ, mà là để họ sống an toàn và hạnh phúc.
Với tôi, gửi mẹ chồng vào viện dưỡng lão không phải là bỏ rơi, mà là một sự bảo vệ.
Giờ đây, nhìn mẹ chồng khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tôi hiểu rằng chữ hiếu không được đo bằng thời gian kề cận hay tiền bạc, mà bằng sự thấu hiểu và tình yêu chân thành.
Theo Sohu
