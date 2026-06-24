Ra đường vi phạm điều này, nhiều người đi xe máy bị phạt đến 1.000.000 đồng

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, trong khung giờ cao điểm sáng 22/6/2026, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đã tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng, qua đó phát hiện, xử lý gần 10 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Tổ công tác tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi dùng tay sử dụng điện thoại, đeo tai nghe khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và chở hàng hóa che khuất biển số. Phần lớn người vi phạm là tài xế xe ôm công nghệ sử dụng điện thoại hoặc thiết bị âm thanh trong quá trình điều khiển phương tiện.

Phần lớn người vi phạm là tài xế xe ôm công nghệ sử dụng điện thoại hoặc thiết bị âm thanh trong quá trình điều khiển phương tiện. Ảnh: CACC

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, việc sử dụng điện thoại hoặc thiết bị âm thanh khi điều khiển phương tiện làm giảm khả năng quan sát, xử lý tình huống và tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Chỉ một vài giây mất tập trung nhìn vào màn hình điện thoại cũng có thể khiến người điều khiển phương tiện không kịp phản ứng trước các tình huống bất ngờ trên đường.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sử dụng ô, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính; dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi đang điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Người vi phạm có thể bị phạt đến 1.000.000 đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Ảnh: CACC

Cũng trong ca công tác, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý một số trường hợp điều khiển xe máy chở hàng hóa che khuất biển số. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông mà còn gây khó khăn cho công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera giao thông.

Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng điện thoại, đeo tai nghe hoặc sử dụng thiết bị âm thanh khi điều khiển phương tiện; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026 GĐXH - Dưới đây là hành vi vi phạm giao thông phổ biến và các mức xử phạt theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên biết để tránh bị xử phạt.