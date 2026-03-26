Sắp bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt.

Đáng chú ý, tại Nghị định này đã bãi bỏ Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân).

Nghị định 100/2019/NĐ-CP được ban hành từ năm 2019, quy định chi tiết về hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, cũng như thẩm quyền lập biên bản, xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Từ ngày 15/5, sẽ bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm giao thông.



Trên TTO, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết: "Việc bãi bỏ Nghị định 100/2019/NĐ-CP không có nghĩa là dừng xử phạt vi phạm giao thông, mà là thực hiện tách bạch, điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành".

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời áp dụng cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Nghị định 100 để phù hợp với hệ thống quy định mới.

Đến ngày 22/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 336/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Nghị định này tiếp tục điều chỉnh các quy định liên quan đến xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời bãi bỏ một số nội dung xử phạt trong lĩnh vực đường sắt.

