Sắp bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông

Thứ năm, 16:08 26/03/2026 | Đời sống
GĐXH - Từ ngày 15/5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt sẽ chính thức được bãi bỏ.

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt.

Đáng chú ý, tại Nghị định này đã bãi bỏ Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân).

Nghị định 100/2019/NĐ-CP được ban hành từ năm 2019, quy định chi tiết về hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, cũng như thẩm quyền lập biên bản, xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Từ ngày 15/5, sẽ bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm giao thông. Ảnh minh họa: TL

Trên TTO, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết: "Việc bãi bỏ Nghị định 100/2019/NĐ-CP không có nghĩa là dừng xử phạt vi phạm giao thông, mà là thực hiện tách bạch, điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành".

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời áp dụng cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Nghị định 100 để phù hợp với hệ thống quy định mới.

Đến ngày 22/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 336/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Nghị định này tiếp tục điều chỉnh các quy định liên quan đến xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời bãi bỏ một số nội dung xử phạt trong lĩnh vực đường sắt.

Sắp bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông - Ảnh 2.Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026

GĐXH - Dưới đây là hành vi vi phạm giao thông phổ biến và các mức xử phạt theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên biết để tránh bị xử phạt.

Sắp bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông - Ảnh 3.Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người vi phạm giao thông có thể bị trừ tiền từ tài khoản

GĐXH - Từ 1/1/2026, Nghị định 296/2025/NĐ-CP có hiệu lực quy định về thủ tục khấu trừ tiền từ tài khoản nếu vi phạm hành chính. Theo đó, người vi phạm giao thông có thể bị trừ tiền từ tài khoản nếu không chấp hành đóng phạt.

Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/3

Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/3

Bắc Ninh: Danh sách 261 trường hợp vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 28/2 đến 6/3

Bắc Ninh: Danh sách 261 trường hợp vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 28/2 đến 6/3

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ ngày 12/3 - 13/3

Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ ngày 12/3 - 13/3

Danh sách 54 biển số xe máy vi phạm giao thông bị phạt nguội từ 12-15/2/2026 tại Thanh Hóa

Danh sách 54 biển số xe máy vi phạm giao thông bị phạt nguội từ 12-15/2/2026 tại Thanh Hóa

Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Dự án chung cư đắp chiếu, "đất vàng" phường Thanh Xuân biến tướng thành tổ hợp thể thao và bãi xe trái phép

Hà Nội: Dự án chung cư đắp chiếu, "đất vàng" phường Thanh Xuân biến tướng thành tổ hợp thể thao và bãi xe trái phép

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Sau nhiều năm "đắp chiếu", khu đất vàng số 63 Nguyễn Huy Tưởng hiện đang bị "xẻ thịt" không thương tiếc. Hàng nghìn mét vuông đất dự án đã biến tướng thành bãi xe lậu và cụm sân thể thao quy mô lớn...

Xe tải chở đất lật trúng ô tô con và xe máy tại Phú Thọ khiến 2 người tử vong tại chỗ

Xe tải chở đất lật trúng ô tô con và xe máy tại Phú Thọ khiến 2 người tử vong tại chỗ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 26/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 12B đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Chiếc xe tải chở đất bất ngờ lật nghiêng, vùi lấp và đè nát một ô tô con cùng một xe máy đi ngược chiều khiến hai nạn nhân tử vong thương tâm.

Ai là cao thủ nói dối trong 12 con giáp?

Ai là cao thủ nói dối trong 12 con giáp?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp được đánh giá là rất giỏi ứng biến bằng lời nói, thậm chí đôi khi sử dụng lời nói dối để đạt được mục đích hoặc giữ hòa khí.

3 khung giờ sinh Âm lịch mang theo phúc khí: Trẻ lớn lên bình an, cuộc đời suôn sẻ hơn người

3 khung giờ sinh Âm lịch mang theo phúc khí: Trẻ lớn lên bình an, cuộc đời suôn sẻ hơn người

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Nhiều quan niệm phương Đông cho rằng giờ sinh Âm lịch có thể ảnh hưởng nhất định đến vận mệnh của một đứa trẻ.

Vòng đeo tay trừ tà để bảo vệ năng lượng, thu hút may mắn

Vòng đeo tay trừ tà để bảo vệ năng lượng, thu hút may mắn

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Vòng đeo tay trừ tà là một trong những vật phẩm được sử dụng khá phổ biến. Tùy vào chất liệu, linh vật hoặc ý nghĩa phong thủy, mỗi loại vòng đeo tay trừ tà lại mang những đặc điểm và công dụng riêng phù hợp với từng mục đích sử dụng.

Top hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2026 – Việt Nam thứ hạng bao nhiêu?

Top hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2026 – Việt Nam thứ hạng bao nhiêu?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Top 10 hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới năm 2026 đã được Henley Passport Index công bố. Trong đó Việt Nam đứng thứ hạng thứ 84 thế giới.

Vị trí nốt ruồi 'đại phú đại quý': Ai sở hữu tiền vào như nước, cả đời không lo thiếu thốn

Vị trí nốt ruồi 'đại phú đại quý': Ai sở hữu tiền vào như nước, cả đời không lo thiếu thốn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo nhân tướng học, vị trí nốt ruồi có thể phần nào phản ánh vận mệnh, tài lộc và con đường sự nghiệp của mỗi người.

Bé trai bị bỏ rơi lúc rạng sáng kèm lời nhắn xin nuôi giúp

Bé trai bị bỏ rơi lúc rạng sáng kèm lời nhắn xin nuôi giúp

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 25/3, UBND xã Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đang phát thông báo tìm thân nhân cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Hà Nội: Danh sách 77 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 23/3 - 24/3

Hà Nội: Danh sách 77 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 23/3 - 24/3

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ qua (từ 7h30 ngày 23/3 đến 7h30 ngày 24/3/2026), hệ thống Camera AI của Cục Cảnh sát giao thông đã ghi nhận, phân tích và hỗ trợ phát hiện nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc và địa bàn đô thị trọng điểm.

Cô gái có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số này sở hữu mệnh giàu sang trời định

Cô gái có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số này sở hữu mệnh giàu sang trời định

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, ngày sinh Âm lịch phần nào phản ánh tính cách và vận mệnh của mỗi người.

Xem nhiều

Ai là cao thủ nói dối trong 12 con giáp?

Ai là cao thủ nói dối trong 12 con giáp?

Đời sống

GĐXH - Có những con giáp được đánh giá là rất giỏi ứng biến bằng lời nói, thậm chí đôi khi sử dụng lời nói dối để đạt được mục đích hoặc giữ hòa khí.

Tin sáng 25/3: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; người đàn ông ở An Giang bị lừa hơn 1,8 tỷ đồng qua 253 lần chuyển khoản

Tin sáng 25/3: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; người đàn ông ở An Giang bị lừa hơn 1,8 tỷ đồng qua 253 lần chuyển khoản

Đời sống
Tử vi gọi tên 3 con giáp giàu lên nhanh nhất hè 2026

Tử vi gọi tên 3 con giáp giàu lên nhanh nhất hè 2026

Đời sống
3 khung giờ sinh Âm lịch mang theo phúc khí: Trẻ lớn lên bình an, cuộc đời suôn sẻ hơn người

3 khung giờ sinh Âm lịch mang theo phúc khí: Trẻ lớn lên bình an, cuộc đời suôn sẻ hơn người

Đời sống
Tử vi tháng 2 tháng âm lịch 2026: Con giáp Mão thông minh, khôn khéo nhưng chỉ bất cẩn này lại dễ mất tài lộc

Tử vi tháng 2 tháng âm lịch 2026: Con giáp Mão thông minh, khôn khéo nhưng chỉ bất cẩn này lại dễ mất tài lộc

Đời sống

