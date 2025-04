PGS.TS Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phát biểu tại tại Lễ ra mắt.

Chiều 2/4, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Nghệ An) tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình điểm "An toàn trên không gian mạng – Vững vàng trong chuyển đổi số" tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và trao tặng kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Công an.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Lê Văn Thái – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; TS.BS Nguyễn Văn Thương – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; đại diện lãnh đạo Thành ủy Vinh; cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Ra mắt ban chỉ đạo mô hình điểm "An toàn trên không gian mạng - Vững vàng trong chuyển đổi số" tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu để ngành y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tối ưu hóa quy trình quản lý và phục vụ bệnh nhân tốt hơn. Những năm qua, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh. Tiêu biểu là việc bệnh viện chính thức triển khai bệnh án điện tử vào năm 2021.

Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi số này, Bệnh viện phải đối mặt với nhiều mối đe dọa từ những cuộc tấn công của tội phạm mạng, có thể kể đến như: phần mềm độc hại, đánh cắp dữ liệu, các vấn đề về chuỗi cung ứng và hiểu biết hạn hẹp sẽ dẫn đến rủi ro vô cùng lớn.

Đại tá Lê Văn Thái – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ ra mắt mô hình điểm 'An toàn trên không gian mạng, vững vàng trong chuyển đổi số' tại Bệnh viện Sản Nhi.

Mối đe dọa an ninh mạng trong lĩnh vực y tế là rất nghiêm trọng vì có thể làm thay đổi thông tin bệnh án, thay đổi phương án điều trị, liều lượng thuốc sử dụng... và cuối cùng là có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân.

Để bảo vệ hệ thống thông tin y tế, dữ liệu bệnh nhân và đảm bảo hoạt động vận hành an toàn và bền vững, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An để xây dựng và triển khai mô hình điểm "An toàn trên không gian mạng – Vững vàng trong chuyển đổi số".

Hướng tới mục tiêu xây dựng bệnh viện trở thành điểm sáng trong công cuộc chuyển đổi số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Nghệ An) đã cùng xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai mô hình.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Nghệ An) ký kết kế hoạch phối hợp triển khai mô hình điểm "An toàn trên không gian mạng – Vững vàng trong chuyển đổi số".

Nội dung phối hợp bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, cài đặt, sử dụng Ứng dụng Signet; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; về kiến thức, kỹ năng cũng như ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trên không gian mạng.

Xây dựng ứng dụng giải pháp công nghệ để phục vụ công tác phối hợp, trao đổi thông tin, đường dây nóng tiếp nhận, xử lý, hỗ trợ khắc phục các sự cố, các hành vi vi phạm liên quan đến nguy cơ gây mất an ninh mạng; phản ánh, tố giác các hành vi phạm tội liên quan đến sử dụng công nghệ cao; kiểm tra, rà quét các hệ thống thông tin, hệ thống máy tính, các ứng dụng, phần mềm sử dụng vào công tác chuyên môn của Bệnh viện nhằm kịp thời phát hiện, chủ động khắc phục những lỗ hổng, tồn tại, thiếu sót trong quá trình vận hành sử dụng.v.v...

Đại tá Lê Văn Thái – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc" của Bộ trưởng Bộ Công an cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tăng Xuân Hải – Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền, Đại tá Lê Văn Thái – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc" của Bộ trưởng Bộ Công an cho PGS.TS Tăng Xuân Hải – Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.