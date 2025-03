Cứu sống du khách nước ngoài bị nhồi máu cơ tim cấp khi đang đi bộ

Ngày 31/3, Bệnh viện Bạch Mai thông tin, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này đã kịp thời cứu sống một du khách nước ngoài bị nhồi máu cơ tim cấp bằng kỹ thuật hiện đại.

Theo đó, du khách S.T (người Malaysia) đột ngột xuất hiện các triệu chứng đau ngực, khó thở dữ dội khi đang đi bộ. Thời điểm nhập viện, du khách trong tình trạng rất nguy kịch. Huyết áp tụt phải dùng đến 2 loại thuốc vận mạch liều cao. Suy hô hấp nặng phải đặt ống nội khí quản, thở máy xâm nhập.

Trước tình trạng đó, người bệnh đã nhanh chóng được các bác sĩ chuyển qua Phòng Can thiệp của Viện Tim mạch để chụp động mạch vành, đồng thời điều trị hồi sức tối đa, đảm bảo huyết động trong suốt quá trình làm thủ thuật chụp mạch vành. Đặc biệt, tuân thủ tuyệt đối tiêu chí "thời gian là cơ tim" để cứu chữa cho người bệnh, bất chấp lúc đó chưa liên hệ được với người thân cũng như không có ai đứng ra bảo lãnh viện phí.

Bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được điều trị thành công. Ảnh: BVCC.

BS Phạm Xuân Thắng - Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, kết quả chụp động mạch vành cho thấy người bệnh bị tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước (LAD) do huyết khối, sau đó đã được can thiệp đặt 1 stent vào LAD, sau can thiệp dòng chảy tái thông tốt. Người bệnh tiếp tục được chuyển về Trung tâm Cấp cứu A9 để đánh giá đầy đủ tổn thương các tạng sau can thiệp và ngay lập tức được tiến hành các biện pháp kĩ thuật cao vào thời điểm cần nhất.

Theo các bác sĩ, với một trường hợp sốc tim sau nhồi máu cơ tim cấp, có tổn thương suy đa cơ quan (thận, gan, hô hấp, tuần hoàn) thì việc theo dõi các thông số huyết động liên tục và đánh giá sự tương tác tim - phổi, tim - thận, đánh giá sự cân bằng giữa cung - cầu oxy của bệnh bệnh là rất quan trọng.

Mục tiêu là đảm bảo cung lượng tim vừa đủ so với nhu cầu của người bệnh, giảm thiểu tối đa thời gian thở máy, giảm liều vận mạch, duy trì chức năng thận để rút ngắn thời gian phải nằm hồi sức do suy đa tạng, giảm sự hỗ trợ của máy móc thiết bị nhanh nhất có thể.

Sau khi hội chẩn, người bệnh đã được tiến hành thăm dò huyết động bằng "Pulmonary Artery Catheter Catheter Swan - Ganz" (ống thông động mạch phổi).

Sau nhiều ngày điều trị với rất nhiều sự cố gắng, hai lần rút nội khí quản thất bại do tình trạng chức năng tim co bóp chỉ đạt 20%, thậm chí, có lúc tưởng chừng như không thể tiếp tục, nhưng bằng sự kiên trì của người bệnh và nỗ lực hết mình của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng Trung tâm Cấp cứu A9, người bệnh đã tỉnh táo hoàn toàn, thở oxy gọng kính và lọc máu ngắt quãng hỗ trợ trong giai đoạn thận còn tổn thương.

May mắn, sau quá trình điều trị, người bệnh đã hồi phục, được ra viện, trở lại Malaysia để đoàn tụ với người thân trong gia đình. Đặc biệt, chức năng các tạng của bệnh nhân hồi phục hoàn toàn mà không để lại di chứng.

