2 cách làm thức uống từ dứa thơm ngon, dễ uống giúp tăng vòng 1

Nước ép dứa nguyên chất

Để làm được 1 ly nước ép dứa nguyên chất, vừa giúp giải nhiệt ngày hè vừa có thể làm vòng ngực đầy đặn hơn, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau bao gồm:

Dứa tươi 1 quả; Nước lọc 500ml; Đường; Đá viên; Máy ép nước trái cây hoặc máy xay sinh tố; Có thể thêm một số loại trái cây khác theo sở thích.

Cách thực hiện: Gọt bỏ vỏ và mắt dứa, cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ, những loại trái cây khác cũng thái nhỏ. Ướp dứa với đường trong khoảng 30 phút để giảm bớt độ chua. Cho nguyên liệu cùng với nước lọc vào máy ép. Máy ép nước xong thì đổ nước ép nguyên chất ra ly, cho thêm đá vào rồi thưởng thức.

Để tránh gây ra tác dụng phụ và ảnh hưởng tới dạ dày, bạn chỉ nên uống nước ép dứa mỗi tuần 3 lần và uống vào buổi sáng ngay sau khi vừa ép xong.

Lưu ý, để tránh gây ra tác dụng phụ và ảnh hưởng tới dạ dày, bạn chỉ nên uống nước ép dứa mỗi tuần 3 lần và uống vào buổi sáng ngay sau khi vừa ép xong.

Sinh tố dứa và sữa chua

Bên cạnh uống nước ép dứa nguyên chất, bạn có thể thử món sinh tố dứa và sữa chua với nhiều lợi ích đặc biệt hơn như giúp da trắng hồng, căng mịn và hỗ trợ cảm cân hiệu quả.

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món sinh tố dứa và sữa chua như sau: Dứa 1 quả; Sữa chua 1 hộp; Mật ong 1 thìa cafe; Đá viên; Máy xay sinh tố.

Cách thực hiện: Dứa đem đi gọt vỏ và cắt mắt, sau đó thái thành từng miếng nhỏ. Cho các nguyên liệu đã chuẩn bị vào máy xay (có thể điều chỉnh độ ngọt theo ý thích).

Nên dùng thức uống này sau bữa ăn chính 30 phút và có thể cắt thêm một số loại trái cây khác dầm với sữa chua để tăng thêm hương vị.

Bật máy xay nhuyễn hỗn hợp rồi đổ ra ly. Trang trí thêm cho ly sinh tố thêm đẹp và thưởng thức. Nên dùng thức uống này sau bữa ăn chính 30 phút và có thể cắt thêm một số loại trái cây khác dầm với sữa chua để tăng thêm hương vị.

Một số lưu ý khi uống nước ép dứa tăng vòng 1

Uống nước ép dứa tăng vòng 1 có thể mang đến những hiệu quả bất ngờ nhưng nó cũng mang lại những tác dụng phụ không kém nếu chị em không sử dụng đúng cách. Vì thế, khi uống và ăn các món ăn, thức uống từ dứa chị em cần đặc biệt lưu ý một vài vấn đề sau bao gồm:

Nên uống nước ép dứa với một lượng vừa đủ bởi nếu cơ thể tiêu thụ quá nhiều nước ép dứa thì sẽ có thể gây ra tình trạng ợ chua hoặc đau bụng. Không nên uống nước ép dứa vào lúc đói bởi vì acid hữu cơ trong dứa có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày và thành ruột.

Tuyệt đối không uống nước được ép ra từ những quả dứa chưa chín hoặc dứa đã bị dập nát vì sẽ có khả năng gây ra kích ứng da hoặc nghiêm trọng hơn là ngộ độc, tiêu chảy và nôn mửa.

Trong trường hợp bạn đang điều trị bệnh bằng thuốc thì không nên uống quá nhiều nước ép dứa vì axit trong dứa làm dung hòa và giảm hiệu quả của thuốc.

Nếu đang bị chảy máu như chảy máu mũi, sốt xuất huyết, có vết thương hở, phụ nữ bị băng huyết… thì không nên uống nước ép dứa vì bromelain có trong dứa sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình đông máu.

Không pha nước ép dứa với sữa tươi vì sẽ gây khó tiêu và làm giảm hiệu quả của các chất dinh dưỡng khác. Trong trường hợp bạn đang điều trị bệnh bằng thuốc thì không nên uống quá nhiều nước ép dứa vì axit trong dứa làm dung hòa và giảm hiệu quả của thuốc.

Nên uống nước ép dứa bao lâu mới thấy hiệu quả?

Thực tế cho thấy, có nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến kích thước vòng 1, bao gồm đặc điểm di truyền, thể trạng, thói quen sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng… Chính vì thế, việc tăng kích thước vòng 1 bằng việc uống nước ép dứa sẽ mất khá nhiều thời gian và bạn phải thực sự kiên trì, không được nóng vội.

Bạn nên kết hợp với một số phương pháp hỗ trợ tăng kích thước vòng 1 khác như tập yoga, massage ngực, bổ sung thêm các chất béo từ thực vật, protein…

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