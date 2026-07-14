Rửa nho với nước không thể sạch, học mẹo này rửa xong tha hồ tự tin ăn cả vỏ
GĐXH - Chỉ cần cho thêm 2 nguyên liệu này vào nước rửa, đảm bảo nho sạch vô cùng, thoải mái ăn cả vỏ.
Nho là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh, mọng nước và giàu vitamin, khoáng chất cùng các hợp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, vì thường được ăn cả vỏ nên nhiều người băn khoăn làm sao để rửa sạch bụi bẩn và cặn bám trên bề mặt quả.
Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, chỉ rửa qua dưới vòi nước có thể chưa loại bỏ hết bụi bẩn bám trong các kẽ quả. Bạn có thể áp dụng mẹo dưới đây để làm sạch nho hiệu quả hơn.
Cắt từng quả thay vì giật khỏi chùm
Nhiều người có thói quen dùng tay giật từng quả nho khỏi chùm. Cách này dễ làm rách phần cuống, tạo điều kiện để nước và vi khuẩn xâm nhập vào bên trong quả.
Thay vào đó, hãy dùng kéo cắt từng quả, giữ lại một đoạn cuống ngắn. Cách này giúp hạn chế làm tổn thương lớp vỏ, đồng thời giúp nho tươi lâu hơn nếu chưa sử dụng ngay.
Ngâm với baking soda
Sau khi tách nho, cho vào tô lớn, thêm nước sạch rồi hòa khoảng 1 thìa cà phê baking soda vào. Ngâm khoảng 10-15 phút.
Một số nghiên cứu cho thấy dung dịch baking soda có thể hỗ trợ loại bỏ một phần dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên bề mặt một số loại trái cây, đồng thời giúp làm bong các chất bẩn bám ngoài vỏ.
Sau khi ngâm, nhẹ nhàng đảo nho bằng tay để tăng hiệu quả làm sạch.
Có thể dùng thêm bột mì
Nhiều người còn cho thêm một ít bột mì vào nước ngâm. Khi khuấy đều, bột mì có thể bám vào bụi bẩn và lớp sáp trên bề mặt quả, giúp việc làm sạch dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, đây chủ yếu là mẹo dân gian, hiệu quả loại bỏ bụi bẩn có thể khác nhau tùy từng loại nho và mức độ bám bẩn.
Rửa lại nhiều lần bằng nước sạch
Sau khi ngâm, đổ bỏ nước rồi rửa nho dưới vòi nước sạch từ 2-3 lần để loại bỏ baking soda, bột mì và các cặn bẩn còn sót lại.
Để ráo nước trước khi thưởng thức hoặc bảo quản trong tủ lạnh.
Lưu ý khi rửa nho
Không nên ngâm nho quá lâu vì có thể làm quả mềm, giảm hương vị.
Chỉ nên rửa lượng nho đủ dùng.
Nếu muốn bảo quản lâu hơn, nên để nguyên chùm, chưa rửa và chỉ làm sạch trước khi ăn.
Dù đã rửa kỹ, việc làm sạch chỉ giúp giảm bụi bẩn và một phần cặn bám trên bề mặt, không thể đảm bảo loại bỏ hoàn toàn mọi dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay vi sinh vật. Vì vậy, nên chọn mua nho từ nguồn cung uy tín để đảm bảo an toàn hơn.
Bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến dân mạng đồng cảm: Nấu ăn không khó, khó nhất là nghĩ thực đơn mỗi ngàyĂn -
GĐXH - Nhiều người vẫn đùa rằng việc vào bếp chưa bao giờ là thử thách lớn nhất đối với các bà nội trợ. Điều khiến họ đau đầu hơn cả chính là câu hỏi quen thuộc lặp đi lặp lại mỗi ngày: "Hôm nay ăn gì?"
Hậu quả của việc tủ lạnh chứa quá nhiều đồ ănĂn -
GĐXH - Tủ lạnh giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon lâu hơn, đảm bảo bữa ăn gia đình luôn đầy đủ dinh dưỡng. Tuy nhiên, thói quen tích trữ quá nhiều thực phẩm đôi khi lại phản tác dụng, khiến tủ lạnh luôn trong tình trạng quá tải.
Các loại thực phẩm gây hại cho sức khỏe nếu bảo quản trong tủ lạnhĂn -
GĐXH - Một số thực phẩm khi được bảo quản trong tủ lạnh sẽ là tác nhân gây ra các bệnh nguy hiểm. Cùng điểm qua một số loại thực phẩm sau để cùng lưu ý, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả nhà.
5 cách khử mùi thức ăn trong lò vi sóng bằng nguyên liệu có sẵn trong bếpĂn -
GĐXH - Thay vì dùng các sản phẩm tẩy rửa có mùi hóa chất, bạn có thể tận dụng những nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp để khử mùi hiệu quả.
5 mâm cơm gia đình, bữa nào cũng phải có trái câyĂn -
GĐXH - "Em không phải người khéo nấu ăn, nhưng càng lớn càng nhận ra: ăn sạch và ăn an toàn quan trọng hơn nhiều so với việc ăn ngon bên ngoài".
Món ăn gì đây mà hot rần rần trên MXH, chị em đua nhau làm theo và trầm trồ khen "ăn một miếng là ghiền luôn"Ăn -
Nguồn gốc của cơn sốt này xuất phát từ một khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai"...
Những lợi ích bất ngờ khi phụ nữ ăn trứng hàng ngày không phải ai cũng biếtĂn -
GĐXH - Việc bổ sung trứng mỗi ngày có thể mang lại những thay đổi tích cực rõ rệt theo thời gian. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ những lợi ích nổi bật mà phụ nữ có thể nhận được khi duy trì thói quen này.
Giật mình thói quen trữ thức ăn biến tủ lạnh thành "ổ" chứa vi khuẩn gây bệnhĂn -
GĐXH - Việc tích trữ thực phẩm trong tủ lạnh diễn ra hằng ngày nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ nguyên tắc bảo quản đúng cách để giữ thực phẩm luôn an toàn.
Mỗi lần tôi nấu 4 món này, cả gia đình đều ăn hết sạch: Ngon lại dưỡng ẩm da và cực đưa cơm trong mùa hèĂn -
Công thức chế biến đơn giản, nhanh chóng, nhẹ nhàng, ít dầu mỡ, ai ăn cùng thích. Mỗi lần tôi nấu 4 món này, cả gia đình đều ăn rất ngon miệng và hết sạch.
Loại rau củ giàu dưỡng chất, giá rẻ, bán đầy chợ giúp thanh lọc đường ruộtĂn -
GĐXH - Không chỉ giàu dưỡng chất, dễ tìm mua với giá thành hợp lý, các loại rau này còn có thể chế biến thành nhiều món ngon, phù hợp với bữa cơm gia đình trong những ngày hè.