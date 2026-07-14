Rửa nho với nước không thể sạch, học mẹo này rửa xong tha hồ tự tin ăn cả vỏ

Nho là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh, mọng nước và giàu vitamin, khoáng chất cùng các hợp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, vì thường được ăn cả vỏ nên nhiều người băn khoăn làm sao để rửa sạch bụi bẩn và cặn bám trên bề mặt quả.

Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, chỉ rửa qua dưới vòi nước có thể chưa loại bỏ hết bụi bẩn bám trong các kẽ quả. Bạn có thể áp dụng mẹo dưới đây để làm sạch nho hiệu quả hơn.

Cắt từng quả thay vì giật khỏi chùm

Nhiều người có thói quen dùng tay giật từng quả nho khỏi chùm. Cách này dễ làm rách phần cuống, tạo điều kiện để nước và vi khuẩn xâm nhập vào bên trong quả.

Thay vào đó, hãy dùng kéo cắt từng quả, giữ lại một đoạn cuống ngắn. Cách này giúp hạn chế làm tổn thương lớp vỏ, đồng thời giúp nho tươi lâu hơn nếu chưa sử dụng ngay.

Ngâm với baking soda

Sau khi tách nho, cho vào tô lớn, thêm nước sạch rồi hòa khoảng 1 thìa cà phê baking soda vào. Ngâm khoảng 10-15 phút.

Một số nghiên cứu cho thấy dung dịch baking soda có thể hỗ trợ loại bỏ một phần dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên bề mặt một số loại trái cây, đồng thời giúp làm bong các chất bẩn bám ngoài vỏ.

Sau khi ngâm, nhẹ nhàng đảo nho bằng tay để tăng hiệu quả làm sạch.

Có thể dùng thêm bột mì

Nhiều người còn cho thêm một ít bột mì vào nước ngâm. Khi khuấy đều, bột mì có thể bám vào bụi bẩn và lớp sáp trên bề mặt quả, giúp việc làm sạch dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, đây chủ yếu là mẹo dân gian, hiệu quả loại bỏ bụi bẩn có thể khác nhau tùy từng loại nho và mức độ bám bẩn.

Rửa lại nhiều lần bằng nước sạch

Sau khi ngâm, đổ bỏ nước rồi rửa nho dưới vòi nước sạch từ 2-3 lần để loại bỏ baking soda, bột mì và các cặn bẩn còn sót lại.

Để ráo nước trước khi thưởng thức hoặc bảo quản trong tủ lạnh.

Lưu ý khi rửa nho Không nên ngâm nho quá lâu vì có thể làm quả mềm, giảm hương vị. Chỉ nên rửa lượng nho đủ dùng. Nếu muốn bảo quản lâu hơn, nên để nguyên chùm, chưa rửa và chỉ làm sạch trước khi ăn. Dù đã rửa kỹ, việc làm sạch chỉ giúp giảm bụi bẩn và một phần cặn bám trên bề mặt, không thể đảm bảo loại bỏ hoàn toàn mọi dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay vi sinh vật. Vì vậy, nên chọn mua nho từ nguồn cung uy tín để đảm bảo an toàn hơn.

5 mâm cơm gia đình, bữa nào cũng phải có trái cây GĐXH - "Em không phải người khéo nấu ăn, nhưng càng lớn càng nhận ra: ăn sạch và ăn an toàn quan trọng hơn nhiều so với việc ăn ngon bên ngoài".