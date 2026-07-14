Bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến dân mạng đồng cảm: Nấu ăn không khó, khó nhất là nghĩ thực đơn mỗi ngày
GĐXH - Nhiều người vẫn đùa rằng việc vào bếp chưa bao giờ là thử thách lớn nhất đối với các bà nội trợ. Điều khiến họ đau đầu hơn cả chính là câu hỏi quen thuộc lặp đi lặp lại mỗi ngày: "Hôm nay ăn gì?"
Chị Hằng Kẹo mới đây đã khiến nhiều người bật cười vì chia sẻ rất thật lòng: áp lực lớn nhất của chị không phải là nấu nướng, mà là nghĩ xem tối nay nên nấu món gì cho cả nhà.
Trong khi mạng xã hội ngập tràn những mâm cơm "50 nghìn đồng đủ cả gia đình", những thực đơn vừa đẹp mắt vừa tiết kiệm khiến nhiều người trầm trồ, chị lại hài hước thừa nhận rằng đến giờ mình vẫn chưa nấu được mâm cơm nào như thế.
"Thôi thì cứ theo trường phái thực tế, vừa túi tiền, đủ chất dinh dưỡng và cả nhà ăn ngon miệng là được", chị chia sẻ.
Không cần mâm cơm hoàn hảo, chỉ cần cả nhà ăn hết sạch
Khác với những hình ảnh được chăm chút kỹ lưỡng trên mạng xã hội, những mâm cơm của gia đình chị mang đúng tinh thần của một căn bếp đời thường.
Có hôm đi làm về muộn, có hôm vừa nấu vừa tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, có hôm nhìn căn bếp bừa bộn sau khi nấu xong cũng thấy hơi... tụt cảm xúc.
Nhưng rồi mọi sự mệt mỏi dường như tan biến khi nhìn thấy chồng con ngồi vào bàn ăn.
Không phải những lời khen hoa mỹ, chỉ đơn giản là cảnh cả nhà ăn hết sạch thức ăn, hay câu nói quen thuộc của các con: "Mai mẹ nấu món này nữa nhé!" cũng đủ khiến người phụ nữ có thêm động lực để tiếp tục nghĩ thực đơn cho ngày hôm sau.
Đó cũng là cảm xúc mà rất nhiều người nội trợ thấu hiểu.
Những mâm cơm "đúng chất đời thường" lại dễ được yêu thích hơn
Theo chia sẻ, chi phí cho mỗi bữa ăn của gia đình không thuộc nhóm quá tiết kiệm. Nếu tính đầy đủ nguyên liệu, nhiều mâm cơm có thể ở mức khoảng 50.000 đồng mỗi người.
Tuy nhiên, điều chị hướng tới không phải là những con số gây chú ý mà là sự cân bằng giữa dinh dưỡng, khẩu vị và khả năng tài chính của gia đình.
Bước vào đầu hè, thực đơn của chị cũng thay đổi theo thời tiết.
Những món ăn được ưu tiên thường là: Canh chua thanh mát. Cá hấp hoặc cá kho. Rau luộc chấm mắm. Các món xào đơn giản. Thịt rang, thịt luộc ăn kèm rau sống. Các loại canh rau mùa hè giúp dễ ăn và đỡ ngấy.
Toàn những món quen thuộc nhưng lại rất "đưa cơm", phù hợp với những ngày nắng nóng khiến nhiều người chán ăn.
Dưới đây là 10 mâm cơm gia đình khiến cộng đồng mạng đồng cảm: Nấu ăn không khó, khó nhất là nghĩ thực đơn mỗi ngày
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