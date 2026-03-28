Rượu vào, chuyện nhỏ hóa thành án mạng

Thứ bảy, 09:58 28/03/2026 | Pháp luật
Song Hoàng
GĐXH - Bị cáo và bị hại là bạn bè. Trong lúc uống rượu, mâu thuẫn bộc phát, người đàn ông cầm dao tước đi mạng sống của bạn.

Mâu thuẫn sau cuộc nhậu

Ngày 27/3, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (47 tuổi, trú xã Nghĩa Hưng) về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, chiều 14/6/2025, Nguyễn Anh Tuấn ngồi uống bia cùng một số người bạn, trong đó có anh Trương Minh H. (45 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp). Sau đó, cả nhóm sang lán của Tuấn dựng bên cạnh để tiếp tục uống rượu, hát karaoke.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn lĩnh án 10 năm tù.

Trong lúc nhậu, anh H. bức xúc chuyện công việc nên nói to. Thấy đêm đã khuya, lo ảnh hưởng đến hàng xóm và bạn có dấu hiệu say, Tuấn đề nghị mọi người giải tán. Khi những người khác ra về, Tuấn và anh H. vẫn tiếp tục ngồi uống.

Khoảng 22h30, anh H. có biểu hiện say, chửi bới và đập phá đồ đạc trong lán. Tuấn lên tiếng can ngăn rồi đẩy bạn ra ngoài. Hai bên sau đó xảy ra xô xát, anh H. đánh vào mặt Tuấn. Bị kích động, Tuấn quay vào lấy dao, đâm một nhát vào vùng bụng anh H. Nạn nhân chạy ra đường nhưng gục xuống.

Sau khi xảy ra sự việc, Tuấn chạy ra đường chặn xe nhờ đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không có phương tiện dừng lại. Người dân sau đó đưa anh H. đi bệnh viện, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Ngày hôm sau, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú.

Bản án cho phút mất kiểm soát

Tại phiên xử, bị cáo khai giữa hai người là bạn bè, trước đó không có mâu thuẫn. Tuy nhiên, do bị kích động trong lúc có sử dụng rượu bia nên không làm chủ được hành vi.

"Bị cáo rất hối hận. Chỉ vì phút nóng giận mà gây ra hậu quả quá lớn", Tuấn nói và gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, mong được giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Tuấn gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại.

Tại tòa, vợ nạn nhân cho rằng nếu được đưa đi cấp cứu kịp thời, chồng chị có thể không tử vong. Đáp lại, bị cáo cho biết đã cố gắng gọi xe nhưng không có phương tiện dừng lại.

Theo người thân, Tuấn đã ly hôn, hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu do từng phẫu thuật chân. Sau vụ việc, gia đình bị cáo đã bồi thường trước 93 triệu đồng cho phía bị hại.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Anh Tuấn 9 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là 10 năm tù.

Về dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường tổng cộng 294 triệu đồng (đã trừ khoản bồi thường), đồng thời cấp dưỡng nuôi hai con của nạn nhân mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Một cuộc nhậu khép lại bằng án mạng. Bản án 10 năm tù dành cho bị cáo có thể có ngày kết thúc, nhưng mất mát với gia đình nạn nhân là điều không thể bù đắp.

Rượu vào, chuyện nhỏ hóa thành án mạng - Ảnh 3.Mẹ già khóc nghẹn tại tòa khi con trai nhận án chung thân

GĐXH - Người phụ nữ ngoài 60 tuổi ôm chặt túi đồ quê, đứng lặng trước sân tòa. Bên trong phòng xử, con trai bà, người từng là chỗ dựa lúc tuổi già vừa bị tuyên án chung thân vì vận chuyển 18 bánh heroin.

