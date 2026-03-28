Túi xách màu nâu xuất hiện trước cửa nhà, người phụ nữ Phú Thọ lập tức báo công an

Thứ bảy, 06:48 28/03/2026 | Pháp luật

Hành động nhanh chóng, kịp thời của người phụ nữ ở Phú Thọ đã mang lại niềm vui vỡ òa cho một người phụ nữ khác.

Theo thông tin từ Công an xã Tân Lạc (tỉnh Phú Thọ), vào khoảng 7h30' ngày 25/3 vừa qua, chị Nguyễn Thị Phương (SN 1957, trú tại khu Tân Hòa, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ) nhặt được một chiếc túi xách màu nâu ở ngoài đường, trước cửa nhà. Bên trong túi xách có một chiếc ví màu đen may hoa văn thổ cẩm. Trong ví có một hộp màu đỏ đựng 2 chiếc nhẫn vàng 9999, một dây chuyền vàng cùng một số đồ dùng cá nhân.

Túi xách màu nâu xuất hiện trước cửa nhà, người phụ nữ Phú Thọ lập tức báo công an - Ảnh 1.

(Nguồn ảnh: Công an xã Tân Lạc)

Xác định đây có thể là tài sản của người dân đánh rơi, chị Phương đã chủ động trình báo và bàn giao lại cho Công an xã Tân Lạc, đề nghị hỗ trợ tìm người đánh rơi để trao trả. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Lạc đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm; đồng thời phối hợp với các lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở tại các khu, xóm để rà soát, đối chiếu thông tin.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Tân Lạc đã xác định được chủ sở hữu số tài sản trên là chị Đinh Thị Thuyên (SN 1991, trú tại xóm Bùi Nước, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ). Ngay trong buổi sáng cùng ngày, Công an xã Tân Lạc đã mời chị Thuyên đến trụ sở để làm thủ tục nhận lại toàn bộ tài sản của mình.

Túi xách màu nâu xuất hiện trước cửa nhà, người phụ nữ Phú Thọ lập tức báo công an - Ảnh 2.

Hành động nhanh chóng, kịp thời của chị Phương đã mang lại niềm vui vỡ òa cho người làm rơi đồ. (Nguồn ảnh: Công an xã Tân Lạc)

Theo Công an xã Tân Lạc, hành động đẹp của người dân cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an đã góp phần lan tỏa những việc làm ý nghĩa, xây dựng hình ảnh đẹp về tình người và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Nhằm kịp thời biểu dương hành động đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, Thượng tá Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Tân Lạc, đã đến nhà chị Nguyễn Thị Phương thăm hỏi, trao tặng thư khen và biểu dương "gương người tốt, việc tốt" của chị Phương.

Hương Trà
Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Trung Kính (Hà Nội), cơ quan công an đã tạm giữ tài xế ô tô Lexus để phục vụ công tác điều tra.

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn livestream rao bán các cây hồng muội qua Tiktok, Zalo, Triệu Văn Nam đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng trên địa bàn nhiều tỉnh trong cả nước.

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Châu Trường Phúc điều khiển xe máy bám theo phụ nữ đi một mình, áp sát rồi có hành vi sàm sỡ để gây hoảng loạn, khiến nạn nhân ngã xuống đường rồi cướp túi xách.

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100ml máu.

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Qua đấu tranh, Tiệp khai do cần tiền tiêu xài nên đối tượng thường lang thang tại các khu đô thị, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp. Tuy nhiên, khi vừa trộm được tiền và 4 nhẫn vàng trong xe ô tô thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - “Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, Mai Thị Minh (SN 1986, trú tại tỉnh Thanh Hóa) bị Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố, bắt tạm giam.

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Vợ chồng chủ một trang trại quy mô lớn ở Hà Tĩnh lợi dụng hoạt động chăn nuôi lợn để tổ chức sới bạc, thu hút nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc.

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Ngọc Đạo thuê xe từ Đà Nẵng về Quảng Trị rồi ra tay sát hại tài xế taxi, mẹ vợ, gây thương tích nặng cho bố vợ.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định đường dây chiếm đoạt tài sản qua hệ sinh thái ONUS có quy mô đặc biệt lớn. Nhiều nhà đầu tư bị các đối tượng lừa đảo hàng tỷ USD.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - VKSND Tối cao đã khởi tố nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn và một thuộc cấp vì hành vi cố ý, nhằm mục đích bao che, không xử lý hình sự đối với tài xế gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người.

Pháp luật

GĐXH - Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100ml máu.

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

