Túi xách màu nâu xuất hiện trước cửa nhà, người phụ nữ Phú Thọ lập tức báo công an
Hành động nhanh chóng, kịp thời của người phụ nữ ở Phú Thọ đã mang lại niềm vui vỡ òa cho một người phụ nữ khác.
Theo thông tin từ Công an xã Tân Lạc (tỉnh Phú Thọ), vào khoảng 7h30' ngày 25/3 vừa qua, chị Nguyễn Thị Phương (SN 1957, trú tại khu Tân Hòa, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ) nhặt được một chiếc túi xách màu nâu ở ngoài đường, trước cửa nhà. Bên trong túi xách có một chiếc ví màu đen may hoa văn thổ cẩm. Trong ví có một hộp màu đỏ đựng 2 chiếc nhẫn vàng 9999, một dây chuyền vàng cùng một số đồ dùng cá nhân.
Xác định đây có thể là tài sản của người dân đánh rơi, chị Phương đã chủ động trình báo và bàn giao lại cho Công an xã Tân Lạc, đề nghị hỗ trợ tìm người đánh rơi để trao trả. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Lạc đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm; đồng thời phối hợp với các lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở tại các khu, xóm để rà soát, đối chiếu thông tin.
Chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Tân Lạc đã xác định được chủ sở hữu số tài sản trên là chị Đinh Thị Thuyên (SN 1991, trú tại xóm Bùi Nước, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ). Ngay trong buổi sáng cùng ngày, Công an xã Tân Lạc đã mời chị Thuyên đến trụ sở để làm thủ tục nhận lại toàn bộ tài sản của mình.
Theo Công an xã Tân Lạc, hành động đẹp của người dân cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an đã góp phần lan tỏa những việc làm ý nghĩa, xây dựng hình ảnh đẹp về tình người và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.
Nhằm kịp thời biểu dương hành động đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, Thượng tá Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Tân Lạc, đã đến nhà chị Nguyễn Thị Phương thăm hỏi, trao tặng thư khen và biểu dương "gương người tốt, việc tốt" của chị Phương.
