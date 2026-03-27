Khởi tố nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tông tử vong người đi bộ ở Huế
GĐXH - Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100ml máu.
Ngày 27/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Kim Tuấn (SN 2001, trú tại thôn Phò Nam A, xã Quảng Điền) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rất nghiêm trọng.
Khoảng 15h ngày 14/2, Tuấn điều khiển xe mô tô, chở theo một thanh niên lưu thông trên Tỉnh lộ 8 theo hướng từ phường Kim Trà đi cầu Niêm Phò.
Khi đến khu vực cổng chào thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền, Tuấn điều khiển xe rẽ trái vào đường bê tông hướng về thôn Phò Nam A nhưng không giảm tốc độ, thiếu quan sát và đi không đúng phần đường. Trong quá trình chuyển hướng, xe mô tô va chạm với một phụ nữ (SN 1941, trú tại thôn Niêm Phò) đang đi bộ qua đường.
Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Quảng Điền nhưng tử vong cùng ngày. Tuấn bị gãy xương đòn phải, chấn thương vùng trán, phương tiện liên quan bị hư hỏng.
Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100ml máu. Ngoài ra, người này còn vi phạm các quy định về an toàn giao thông như không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không chấp hành đúng phần đường, làn đường khi tham gia giao thông.
Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Kim Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự, thuộc trường hợp rất nghiêm trọng.
Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
