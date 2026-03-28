Tạm giữ tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính

Theo Báo Lao động, tài xế xe Lexus tông hàng loạt phương tiện trên đường Trung Kính đã bị Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tin từ Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, khoảng 23h25 ngày 25/3/2026, tại khu vực ngã tư Trung Kính – Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện, khiến 01 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Vào thời điểm trên, anh V.Q.C (SN 1987, trú tại Cầu Giấy, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30K-201.xx lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy. Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính – Hạ Yên Quyết, xe ô tô do anh V.Q.C điều khiển đã va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 30L-665.xx đi cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, xe ô tô 30K-201.xx tiếp tục lao về phía trước, đi sang phần đường ngược chiều và va chạm với 04 xe ô tô và 01 xe mô tô do anh C.T.H (SN 1992, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) điều khiển. Vụ tai nạn làm anh C.T.H bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E; 06 xe ô tô và 01 xe mô tô bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hoà và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Kết quả ban đầu cho thấy, anh V.Q.C và các lái xe ô tô, mô tô đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể; nguyên nhân sơ bộ xác định do anh V.Q.C điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

