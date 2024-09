Sân bay, tàu hỏa đã hoạt động trở lại sau bão số 3 chưa?

Cận cảnh phố cổ Hà Nội sau khi bão số 3 Yagi đi qua GĐXH - Nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội cả hàng cây đổ rạp xuống đường, hàng loạt phương tiện không thể di chuyển.

Sân bay Nội Bài khai thác an toàn sau siêu bão số 3 Yagi

Sau bão số 3, sân bay Nội Bài đã tiếp thu tàu bay trở lại. Ảnh: Sân bay Nội Bài

Vào 23h49 ngày 7/9, sân bay Nội Bài đã tiếp thu khai thác trở lại sau nhiều nỗ lực phòng chống bão số 3 Yagi.

Theo đó, công tác phòng chống cơn bão số 3 được các đơn vị tại Cảng HKQT Nội Bài chấp hành nghiêm túc theo chỉ thị của các cấp, tuân thủ chặt chẽ các phương án đã thống nhất. Cảng và các đơn vị hoạt động tại Cảng đã ứng trực 100% quân số, đại diện lãnh đạo đi kiểm tra trước, trong và ngay sau bão để đảm bảo cơ sở hạ tầng trang thiết bị tuyệt đối an toàn, sẵn sàng khai thác.

Kết quả, sau nhiều nỗ lực phòng chống bão, đến 23h49p ngày 7/9 (giờ địa phương), Cảng HKQT Nội Bài đã tiếp thu, khai thác tàu bay trở lại. 00h05 ngày 08/9/2024 chuyến bay VJ959 chặng bay FUK-HAN đã hạ cánh an toàn tại Cảng HKQT Nội Bài sau 14 tiếng tạm ngừng khai thác do bão YAGI.

Với sự quyết tâm cao của các đơn vị hoạt động tại Cảng, bão YAGI đã không gây thiệt hại đáng kể tại Cảng: 1 số đoạn tường rào xung yếu bị đổ, 1 số cây cối bật gốc... Cảng HKQT Nội Bài đã nhanh chóng kiểm tra và khẳng định những thiệt hại này hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động bay và các công tác tại Cảng. Cảng và các đơn vị liên quan đang khẩn trương khắc phục để hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.

Từ 00h đến 05h ngày 8/9 Cảng HKQT Nội Bài đã phục vụ 109 chuyến bay trong đó có 69 chuyến quốc tế, 40 chuyến quốc nội. Kế hoạch hôm nay sẽ phục vụ 514 lượt chuyến bay theo lịch của các hãng hàng không (đi/đến quốc nội: 107/120 l/c; đi/đến quốc tế: 142/145 l/c).

Khách hàng có thể liên hệ với các hãng hàng không để theo dõi sát sao lịch bay của mình hoặc tải app iNIA do Cảng HKQT Nội Bài xây dựng để hỗ trợ công tác tra cứu thông tin chuyến bay, chủ động hành trình sau thời gian bị gián đoạn do bão Yagi.

Tảu hỏa đã hoạt động trở lại

Ngành đường sắt khắc phục hậu quả sau bão số 3. Ảnh: Tổng Công ty đường sắt





Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cũng cho biết, các tàu đã hoạt động trở lại. Trong đó các tàu đi và đến tại Hà Nội như sau:

Tàu SE8 về HN lúc 5h20

SE3 chạy tại HN lúc 5h25

SE19 chạy HN lúc 5h42

SE1 chạy HN lúc 6h05

SE11 chạy HN lúc 6h25

Tàu SE6 dự kiến về HN lúc 7h45

SE4 dự kiến về HN lúc 8h05

SE2 dự kiến về HN lúc 8h40

Tàu SE7 dự kiến chạy lúc 8h50

Thống kê thiệt hại do bão số 3 gây ra, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, theo báo cáo sơ bộ, tính đến 7 giờ ngày 8/9/2024, bão số 3 đã ảnh hưởng đến một số vị trí trên các tuyến đường sắt.

Tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, tuyến Gia Lâm – Hải Phòng, tuyến Yên Viên – Lào Cai nhiều cây đổ vào đường sắt.

Tuyến Bắc Hồng – Văn Điển: còn nhiều vị trí cây đổ, đơn vị đang khắc phục: Km16+500, 19+500, 19+700, 22+500, 24+100, 27+300, 27+900 Km33+025 (cây cổ thụ đổ ngang đường sắt).

Tuyến Hà Nội – Đồng Đăng: Hiện tại mưa đang rất to, nhiều vị trí cây đổ vào đường sắt, nước ngập đỉnh ray, đơn vị đang tiếp tục theo dõi, giải tỏa để thông đường trong thời gian nhanh nhất.

Tuyến Kép - Hạ Long - Cái Lân, tuyến Mai Pha – Na Dương, tuyến Chí Linh – Phả Lại: Nhiều cây và cột thông tin đổ vào đường sắt. Đơn vị đang tổ chức giải tỏa đảm bảo thông đường trong thời gian nhanh nhất.

Tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh, tuyến Gia Lâm – Hải Phòng: Nhiều đoạn tuyến cáp thông tin treo bị cây xanh đổ vào đè lên đường cáp.

Do sự cố cây, cột thông tin đổ vào đường sắt trên tuyến Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh nên một số đoàn tàu phải dừng tại các ga dọc đường, các đoàn tàu xuất phát tại ga Hà Nội chậm hơn giờ dự kiến để chờ thông tuyến.

Công tác chỉ đạo cứu chữa, khắc phục thiệt hại, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, các Công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú, Hà Thái, Hà Lạng, Hà Hải đã chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, các Đội, các cung cầu đường kịp thời khắc phục hậu quả do cây đổ vào đường sắt trên các tuyến đường sắt, đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông vận tải đường sắt.

Để ứng phó với bão số 3 (Yagi) Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã tiếp tục bãi bỏ các đoàn tàu khách: Bãi bỏ tàu LP3, LP6 xuất phát ngày 8/9/2024.