Đã bắt được đối tượng cướp giật khiến một phụ nữ ở Cần Thơ tử vong ngày mùng 2 Tết

Thứ năm, 13:25 19/02/2026 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Công an phường Vị Thanh (TP Cần Thơ) vừa bắt giữ đối tượng trong vụ cướp giật tài sản khiến một phụ nữ tử vong vào ngày mùng 2 Tết.

Theo trang thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ, ngày 18/2/2026, Công an phường Vị Thanh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ cướp giật tài sản gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến 1 nạn nhân tử vong tại khu vực 13 (phường Vị Thanh, TP Cần Thơ).

Đã bắt được đối tượng cướp giật khiến 1 phụ nữ ở Cần Thơ tử vong ngày mùng 2 Tết - Ảnh 1.

Hình ảnh đối tượng trùm áo khoác màu đen đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản (mũi tên màu đỏ). Ảnh: CATP Cần Thơ

Khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 18/2/2026, bà Nguyễn Thị H (SN 1976) điều khiển xe tay ga BKS 65B2-031.xx chở chị Lê Thị H.M (SN 1991) đang lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo đi từ hướng Cụm Công nghiệp - Tiểu Thủ Công nghiệp về hướng Bệnh viện đa khoa Hậu Giang thuộc khu vực 13 (phường Vị Thanh) thì bất ngờ bị 1 đối tượng áp sát, giật tài sản.

Cú giật mạnh khiến nạn nhân lạc tay lái, ngã xuống qua phần đường chiều ngược lại. Cùng lúc, một chiếc xe tải BKS 65A-754.xx do ông Ngô Văn L đang lưu thông hướng ngược lại. Do tình huống quá bất ngờ, va chạm đã xảy ra khiến nạn nhân là bà H tử vong tại chỗ, chị M bị thương nặng đã được hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Đối tượng ngay sau đó đã tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đã bắt được đối tượng cướp giật khiến 1 phụ nữ ở Cần Thơ tử vong ngày mùng 2 Tết - Ảnh 2.

Tài sản của nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: CATP Cần Thơ

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Vị Thanh đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ truy bắt đối tượng cướp giật tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài giờ đồng hồ vây ráp, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng cướp giật cùng phương tiện gây án.

Đã bắt được đối tượng cướp giật khiến 1 phụ nữ ở Cần Thơ tử vong ngày mùng 2 Tết - Ảnh 3.

Đối tượng Bùi Vĩnh An. Ảnh: CATP Cần Thơ

Đối tượng được xác định là Bùi Vĩnh An (SN 1997, đăng ký thường trú tại xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang).

Cơ quan Công an đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lời khai của nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên Lời khai của nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Kiều Ngọc Anh bước đầu khai nhận do đang gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản chỉ sau 2 giờ gây ánBắt giữ đối tượng cướp giật tài sản chỉ sau 2 giờ gây án

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thu về hành vi cướp giật điện thoại iPhone 12 Pro chỉ sau 2 giờ gây án.

Vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Sức khỏe 10 nạn nhân hiện ra sao?

Vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Sức khỏe 10 nạn nhân hiện ra sao?

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã chia sẻ thông tin về sức khỏe các nạn nhân.

Hà Nội: Cảnh báo chiêu trò đăng tin cũ gây hiểu lầm trên mạng xã hội

Hà Nội: Cảnh báo chiêu trò đăng tin cũ gây hiểu lầm trên mạng xã hội

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Trước tình trạng một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch, gây hiểu lầm trong dư luận, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi lan truyền trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Xử phạt 'ma men' chặn đầu xe đi đúng luật

Tuyên Quang: Xử phạt 'ma men' chặn đầu xe đi đúng luật

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Nam tài xế điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn, đi ngược chiều và còn có thái độ hung hăng với người đi đúng luật ngay trong đêm Giao thừa đã bị lực lượng CSGT công an tỉnh Tuyên Quang xử phạt.

Vờ bán bông tai rồi "cuỗm" luôn vòng vàng 20 triệu đồng ngay tối 29 Tết, "nữ quái" chưa kịp ăn Tết đã phải “ăn cơm tù”

Vờ bán bông tai rồi "cuỗm" luôn vòng vàng 20 triệu đồng ngay tối 29 Tết, "nữ quái" chưa kịp ăn Tết đã phải “ăn cơm tù”

Pháp luật - 1 ngày trước

Lợi dụng lúc tiệm vàng đang tấp nập khách sắm Tết, Trần Thúy An đã diễn vở kịch đi bán vàng để thừa cơ "thó" mất chiếc vòng tay giá trị rồi tẩu thoát. Thế nhưng, màn "ảo thuật" vụng về này đã bị Công an phường Chánh Hưng lật tẩy thần tốc, bắt giữ đối tượng ngay khi không khí Tết đang rộn ràng khắp phố phường.

Hà Nội: Camera AI 'tóm' 50 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 16/2 - 17/2

Hà Nội: Camera AI 'tóm' 50 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 16/2 - 17/2

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Dù đường phố Thủ đô vắng lặng và yên bình trong ngày đầu năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên Tết, ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ

Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ

Pháp luật - 2 ngày trước

Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm

Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.

Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội

Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội

Pháp luật - 4 ngày trước

Công an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch

Pháp luật - 4 ngày trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.

Vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Sức khỏe 10 nạn nhân hiện ra sao?

Vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Sức khỏe 10 nạn nhân hiện ra sao?

Pháp luật

GĐXH - Liên quan vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã chia sẻ thông tin về sức khỏe các nạn nhân.

Đã bắt được đối tượng cướp giật khiến một phụ nữ ở Cần Thơ tử vong ngày mùng 2 Tết

Đã bắt được đối tượng cướp giật khiến một phụ nữ ở Cần Thơ tử vong ngày mùng 2 Tết

Pháp luật
Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ

Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ

Pháp luật
Vờ bán bông tai rồi "cuỗm" luôn vòng vàng 20 triệu đồng ngay tối 29 Tết, "nữ quái" chưa kịp ăn Tết đã phải “ăn cơm tù”

Vờ bán bông tai rồi "cuỗm" luôn vòng vàng 20 triệu đồng ngay tối 29 Tết, "nữ quái" chưa kịp ăn Tết đã phải “ăn cơm tù”

Pháp luật
Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội

Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội

Pháp luật

