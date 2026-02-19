Đã bắt được đối tượng cướp giật khiến một phụ nữ ở Cần Thơ tử vong ngày mùng 2 Tết
GĐXH - Công an phường Vị Thanh (TP Cần Thơ) vừa bắt giữ đối tượng trong vụ cướp giật tài sản khiến một phụ nữ tử vong vào ngày mùng 2 Tết.
Theo trang thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ, ngày 18/2/2026, Công an phường Vị Thanh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ cướp giật tài sản gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến 1 nạn nhân tử vong tại khu vực 13 (phường Vị Thanh, TP Cần Thơ).
Khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 18/2/2026, bà Nguyễn Thị H (SN 1976) điều khiển xe tay ga BKS 65B2-031.xx chở chị Lê Thị H.M (SN 1991) đang lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo đi từ hướng Cụm Công nghiệp - Tiểu Thủ Công nghiệp về hướng Bệnh viện đa khoa Hậu Giang thuộc khu vực 13 (phường Vị Thanh) thì bất ngờ bị 1 đối tượng áp sát, giật tài sản.
Cú giật mạnh khiến nạn nhân lạc tay lái, ngã xuống qua phần đường chiều ngược lại. Cùng lúc, một chiếc xe tải BKS 65A-754.xx do ông Ngô Văn L đang lưu thông hướng ngược lại. Do tình huống quá bất ngờ, va chạm đã xảy ra khiến nạn nhân là bà H tử vong tại chỗ, chị M bị thương nặng đã được hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Đối tượng ngay sau đó đã tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường.
Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Vị Thanh đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ truy bắt đối tượng cướp giật tài sản.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài giờ đồng hồ vây ráp, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng cướp giật cùng phương tiện gây án.
Đối tượng được xác định là Bùi Vĩnh An (SN 1997, đăng ký thường trú tại xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang).
Cơ quan Công an đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
