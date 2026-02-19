Đã bắt được đối tượng cướp giật khiến một phụ nữ ở Cần Thơ tử vong ngày mùng 2 Tết

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo trang thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ, ngày 18/2/2026, Công an phường Vị Thanh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ cướp giật tài sản gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến 1 nạn nhân tử vong tại khu vực 13 (phường Vị Thanh, TP Cần Thơ).

Hình ảnh đối tượng trùm áo khoác màu đen đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản (mũi tên màu đỏ). Ảnh: CATP Cần Thơ

Khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 18/2/2026, bà Nguyễn Thị H (SN 1976) điều khiển xe tay ga BKS 65B2-031.xx chở chị Lê Thị H.M (SN 1991) đang lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo đi từ hướng Cụm Công nghiệp - Tiểu Thủ Công nghiệp về hướng Bệnh viện đa khoa Hậu Giang thuộc khu vực 13 (phường Vị Thanh) thì bất ngờ bị 1 đối tượng áp sát, giật tài sản.

Cú giật mạnh khiến nạn nhân lạc tay lái, ngã xuống qua phần đường chiều ngược lại. Cùng lúc, một chiếc xe tải BKS 65A-754.xx do ông Ngô Văn L đang lưu thông hướng ngược lại. Do tình huống quá bất ngờ, va chạm đã xảy ra khiến nạn nhân là bà H tử vong tại chỗ, chị M bị thương nặng đã được hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Đối tượng ngay sau đó đã tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tài sản của nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: CATP Cần Thơ

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Vị Thanh đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ truy bắt đối tượng cướp giật tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài giờ đồng hồ vây ráp, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng cướp giật cùng phương tiện gây án.

Đối tượng Bùi Vĩnh An. Ảnh: CATP Cần Thơ

Đối tượng được xác định là Bùi Vĩnh An (SN 1997, đăng ký thường trú tại xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang).

Cơ quan Công an đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lời khai của nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Kiều Ngọc Anh bước đầu khai nhận do đang gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.