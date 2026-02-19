Tuyên Quang: Xử phạt 'ma men' chặn đầu xe đi đúng luật

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h00 ngày 17/02/2026, tức ngày Mồng 1 Tết Bính Ngọ, tại km 188 trên tuyến Quốc lộ 37, đoạn qua thôn Tân Phúc, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Thời điểm trên, trong lúc tuần tra, công tác trên tuyến QL37, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện xe ô tô con biển số 37K-571.xx do ông Đào Trung Đ. (sinh năm 1996, trú tại phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển đi hướng Thái Nguyên đi Tuyên Quang đang đi ngược chiều với xe ô tô con biển số 20A-781.xx.

Xử phạt 'ma men' chặn đầu xe đi đúng luật ngay ngày mùng 1 Tết.

Do thời điểm đó lượng phương tiện lưu thông trên tuyến tại đoạn đường giao nhau đông xe, ô tô con biển số 37K-571.xx đi ngược chiều, đã không nhường đường mà xuống xe để cãi vã.

Tổ công tác sau đó đã kiểm tra nồng độ cồn với lái xe 2 phương tiện, kết quả phát hiện người điều khiển xe ô tô con biển số 37K-571.xx có nồng độ cồn 0,098 mg/ 1 lít khí thở; xe ô tô con biển số 20A-781.xx không có cồn.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe 37K-571.xx về hành vi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở, tạm giữ phương tiện và GPLX theo quy định.