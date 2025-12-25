Sáng nay trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, ngày 17/9/2025, Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phát động Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I. .

Từ năm 2012, Quốc hội đã ban hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong khuôn viên cơ sở y tế. Mặc dù công tác này trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, việc thực thi vẫn còn chưa hiệu quả ở một số nơi.

Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I là một trong những sự kiện tiêu biểu về phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2025.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những mô hình, sáng kiến hiệu quả trong việc xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc trên toàn quốc.

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các cơ sở y tế trên toàn quốc với gần 300 hồ sơ đăng ký tham dự, thuộc 3 nhóm: Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến tỉnh, thành phố; bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; bệnh viện trực thuộc các trường đại học.

Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 20 cơ sở y tế tiêu biểu trên cả nước để vinh danh vào sáng nay tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô Hà Nội.

TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) cho hay, Cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' thông qua các hoạt động xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc sẽ góp phần giúp giảm hàng chục triệu lượt bệnh nhân, người nhà, nhân viên y tế đã và đang được hưởng lợi ích từ môi trường y tế trong lành, không khói thuốc.

Cuộc thi giúp nâng cao nhận thức và tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật của các cơ sở y tế và người dân: Cuộc thi là một Chiến dịch truyền thông sâu rộng, nhắc nhở và giáo dục về việc thực hiện quy định cấm hút thuốc lá trong cơ sở y tế theo Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nhận thức rõ ràng hơn về tác hại của thuốc lá và trách nhiệm phải tuân thủ quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong khuôn viên cơ sở y tế.

Cùng đó, cuộc thi giúp tăng cường thực thi quy định cấm hút thuốc thông qua việc đã tạo ra động lực để các cơ sở y tế tự kiểm tra, đánh giá lại việc thực thi các quy định về môi trường không khói thuốc lá. Các đơn vị cũng tăng cường hơn việc thành lập và duy trì các bộ phận giám sát, nhắc nhở các vị phạm quy định hút thuốc lá trong khuôn viên, đảm bảo việc nhắc nhở được thực hiện nghiêm túc. Cuộc thi cũng góp phần thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở y tế trong việc xây dựng mô hình không khói thuốc lá, từ đó nhân rộng các điển hình tốt.

Giám đốc Quỹ cũng cho rằng, Cuộc thi húc đẩy các sáng kiến, tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trong cơ sở y tế: Cuộc thi đã giúp các cơ sở quan tâm hơn đến việc xây dựng mô hình cơ sở y tế không khói thuốc, nhiều cơ sở sẽ đầu tư hơn vào việc lắp đặt các biển báo cấm hút thuốc lá rõ ràng (có cả mức phạt), các khu vực cấm hút thuốc được khoanh vùng, và cung cấp các tài liệu truyền thông; các cơ sở y tế thiết lập hoặc nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá cho bệnh nhân và người nhà, biến bệnh viện không chỉ là nơi chữa bệnh mà còn là nơi giúp bệnh nhân loại bỏ thói quen có hại.

Bên cạnh đó, Cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I đã nhận được sự quan tâm không chỉ của nhân viên y tế mà còn của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cộng đồng địa phương trong việc cùng nhau giám sát và duy trì môi trường không khói thuốc

Năm 2025 công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đã đạt được nhiều dấu ấn đặc biệt, bên cạnh Nghị quyết 173 của Quốc hội có hiệu lực từ đầu năm, nhiều chính sách được ban hành như Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt được thông qua, trong đó cấm đầu tư, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, quy định tăng thuế thuốc lá từ năm 2027… đã củng cố thêm các quy định của pháp luật trong việc bảo vệ sức khỏe của nhân dân, đồng thời cho thấy vai trò của các cấp chính quyền, đặc biệt là Bộ Y tế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Năm 2025 cũng ghi dấu ấn với 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I là một trong những sự kiện tiêu biểu.







