Sáng tạo Việt Nam giải quyết thách thức môi trường tại giải EVSDA 2025

Lễ Trao giải Thiết kế Bền vững EU–Việt Nam (EVSDA) 2025 do Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác giữa EU và Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển bền vững thông qua văn hóa, sáng tạo và đổi mới.

Giải thưởng năm nay vinh danh 20 nhóm tác giả xuất sắc với những tác phẩm thể hiện tinh thần sáng tạo gắn với trách nhiệm môi trường, khả năng thích ứng và giá trị lâu dài. Chủ đề lấy cảm hứng từ ba yếu tố thiên nhiên: Gió đại diện cho sức sáng tạo và tính độc bản; Nước đại diện cho khả năng thích ứng và tính ứng dụng trong đời sống; Mặt trời đại diện cho tính bền vững và giá trị dài hạn.

Trao giải hạng mục Sáng kiến Đột phá

Mỗi hạng mục chọn ra một dự án xuất sắc nhất để trao Giải Đặc biệt, với phần thưởng một tuần lưu trú tại châu Âu, do các Đại sứ quán Cộng hòa Séc, Hà Lan, Thụy Điển và Italy hỗ trợ. Đây là cơ hội giao lưu, học tập và phát triển nghề nghiệp cho các nhà thiết kế trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Ngài Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh: Cộng động đồng thiết kế Việt Nam ngày càng nhiều cách tiếp cận thân thiện với môi trường với tư duy tuần hoàn, thử nghiệm vật liệu bản địa và sáng tạo giải pháp xanh, chung tay giải quyết các vấn đề về khí hậu và xã hội thông qua thiết kế. Những hồ sơ tham dự năm nay cho thấy phát triển bền vững đang trở thành nền tảng và giá trị cốt lõi trong sáng tạo.

Tại sự kiện cũng đã giới thiệu triển lãm 79 tác phẩm lọt vào vòng chung kết ở bốn hạng mục: Kiến trúc, Thiết kế Sản phẩm, Thiết kế Truyền thông và Sáng kiến Đột phá, truyền tải thông điệp về trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững thông qua sáng tạo. Những thiết kế có thể góp phần giải quyết những thách thức của biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày.