Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Xe ô tô bốc cháy dữ dội trong đêm

Thứ bảy, 13:34 13/12/2025 | Đời sống
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đang lưu thông, chiếc ô tô con bất ngờ mất lái lao xuống vệ đường, bốc cháy dữ dội. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Trước đó, khoảng 0h20 ngày 13/12, chị D.T.L. (SN 1982) điều khiển xe ô tô con di chuyển trên Tỉnh lộ 17 (hướng xã Thạch Xuân đi xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh), khi đến cột mốc H7/28 tại xã Cẩm Duệ thì bất ngờ gặp tai nạn và bốc cháy dữ dội.

Xe ô tô bốc cháy dữ dội trong đêm - Ảnh 1.

Chiếc xe bị thiêu rụi. Ảnh:TL

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Tĩnh điều động 2 xe cứu hỏa, 1 xe cứu nạn cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức dập lửa.

Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế. Sự việc may mắn không gây thiệt hại về người, chiếc xe bị hỏng hoàn toàn.

Nguyên nhân sự việc hiện đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Ba ô tô bốc cháy dữ dội sau cú tông liên hoàn trên cao tốcBa ô tô bốc cháy dữ dội sau cú tông liên hoàn trên cao tốc

Khi đang lưu thông cùng chiều trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, xe khách, ô tô tải và xe container bất ngờ va chạm liên hoàn, rồi bốc cháy dữ dội.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ba ô tô bốc cháy dữ dội sau cú tông liên hoàn trên cao tốc

Ba ô tô bốc cháy dữ dội sau cú tông liên hoàn trên cao tốc

Hà Nội: Căn hộ chung cư trên phố Đông Quan bất ngờ bốc cháy

Hà Nội: Căn hộ chung cư trên phố Đông Quan bất ngờ bốc cháy

Vụ cháy 5 người chết ở Hà Nội: Hàng xóm kể chi tiết 2 xe máy bốc cháy, phun lửa

Vụ cháy 5 người chết ở Hà Nội: Hàng xóm kể chi tiết 2 xe máy bốc cháy, phun lửa

Hà Nội: Cửa hàng kinh doanh bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng ở đường Xuân Diệu

Hà Nội: Cửa hàng kinh doanh bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng ở đường Xuân Diệu

Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội

Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Chính thức kích hoạt hơn 1.800 'mắt thần' AI, thiết lập 'làn sóng xanh' giúp giảm 30% thời gian chờ đèn đỏ

Hà Nội: Chính thức kích hoạt hơn 1.800 'mắt thần' AI, thiết lập 'làn sóng xanh' giúp giảm 30% thời gian chờ đèn đỏ

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội đã chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động. Với mạng lưới 1.837 camera AI phủ sóng tại 195 nút giao trọng điểm, hệ thống này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong quản lý đô thị.

Sáng tạo Việt Nam giải quyết thách thức môi trường tại giải EVSDA 2025

Sáng tạo Việt Nam giải quyết thách thức môi trường tại giải EVSDA 2025

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - 20 nhóm tác giả xuất sắc đã được vinh danh trong Lễ Trao giải “Thiết kế Bền vững EU-Việt Nam (EVSDA) 2025” tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào tối 12/12, khẳng định sức mạnh của thiết kế xanh và tư duy bền vững trong việc giải quyết thách thức môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phụ nữ sinh đúng 3 ngày Âm lịch này có Thần Tài theo chân, gia đình hưởng lộc

Phụ nữ sinh đúng 3 ngày Âm lịch này có Thần Tài theo chân, gia đình hưởng lộc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Phụ nữ sinh vào một số ngày Âm lịch đặc biệt được cho là mang theo phúc khí mạnh mẽ, tài vận sáng rực và khả năng ảnh hưởng tích cực đến vận mệnh của gia đình.

3 con giáp kinh doanh mát tay, hốt vàng hốt bạc vào cuối năm 2025

3 con giáp kinh doanh mát tay, hốt vàng hốt bạc vào cuối năm 2025

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Trong những tháng cuối năm 2025, ba con giáp này được dự đoán sẽ bùng nổ về tài lộc nhờ kinh doanh, buôn bán. Họ gặp may mắn liên tiếp, nắm bắt đúng thời cơ và đón Tết đủ đầy, sung túc.

8 trường hợp bị xóa đăng ký tạm trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?

8 trường hợp bị xóa đăng ký tạm trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu cụ thể những trường hợp bị xóa đăng ký tạm trú. Dưới đây là những thông tin cụ thể.

Những con giáp 'nghiện' du lịch: Sống là để đi và trải nghiệm

Những con giáp 'nghiện' du lịch: Sống là để đi và trải nghiệm

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp luôn giữ trong mình tinh thần xê dịch mạnh mẽ. Với họ, mỗi chuyến đi là một hành trình chữa lành, một cách để tìm lại năng lượng và mở rộng tâm hồn.

Hà Nội đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm, người dân 'nghẹt thở' trong lớp sương mù đặc quánh

Hà Nội đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm, người dân 'nghẹt thở' trong lớp sương mù đặc quánh

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày 12/12, bầu trời Hà Nội chìm trong một lớp sương mờ màu trắng đục, đây không phải sương mù của mùa đông, mà là sự "tấn công" của bụi mịn PM2.5. Nhiều khu vực cây cối ven đường đổi màu vì bụi, người dân cảm thấy ngột ngạt ngay cả khi đeo khẩu trang...

Tháng sinh Âm lịch của người biết kiếm tiền, sớm đưa cuộc đời lên đỉnh cao

Tháng sinh Âm lịch của người biết kiếm tiền, sớm đưa cuộc đời lên đỉnh cao

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những ai thuộc 3 tháng Âm lịch dưới đây không chỉ biết kiếm tiền mà còn biết giữ của, vượt qua khó khăn rất nhanh và sớm xây dựng cuộc sống giàu có, sung túc.

Top con giáp có tài lộc rực rỡ năm Bính Ngọ 2026

Top con giáp có tài lộc rực rỡ năm Bính Ngọ 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 được xem là thời điểm nhiều con giáp bước vào chu kỳ may mắn mới.

Phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí hiếm này: Cả đời hưởng vinh hoa phú quý

Phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí hiếm này: Cả đời hưởng vinh hoa phú quý

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Trong nhân tướng học, những nốt ruồi xuất hiện ở một số vị trí đặc biệt trên gương mặt và cơ thể phụ nữ thường được xem là dấu hiệu của phúc khí và tài lộc.

Xem nhiều

Ngày sinh Âm lịch của người giàu bạn bè, thăng tiến nhờ luôn có đồng đội đáng tin

Ngày sinh Âm lịch của người giàu bạn bè, thăng tiến nhờ luôn có đồng đội đáng tin

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây có vận quý nhân đặc biệt mạnh. Họ luôn gặp được bạn bè tốt, những người sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành và giúp họ vượt qua nghịch cảnh.

Trời ban sức khỏe hơn người: 3 con giáp sống thọ, không lo bệnh tật

Trời ban sức khỏe hơn người: 3 con giáp sống thọ, không lo bệnh tật

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch của người biết kiếm tiền, sớm đưa cuộc đời lên đỉnh cao

Tháng sinh Âm lịch của người biết kiếm tiền, sớm đưa cuộc đời lên đỉnh cao

Đời sống
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, Thủ đô chuẩn bị mưa rét?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, Thủ đô chuẩn bị mưa rét?

Đời sống
Top con giáp có tài lộc rực rỡ năm Bính Ngọ 2026

Top con giáp có tài lộc rực rỡ năm Bính Ngọ 2026

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top