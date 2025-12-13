Xe ô tô bốc cháy dữ dội trong đêm
GĐXH - Đang lưu thông, chiếc ô tô con bất ngờ mất lái lao xuống vệ đường, bốc cháy dữ dội. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.
Trước đó, khoảng 0h20 ngày 13/12, chị D.T.L. (SN 1982) điều khiển xe ô tô con di chuyển trên Tỉnh lộ 17 (hướng xã Thạch Xuân đi xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh), khi đến cột mốc H7/28 tại xã Cẩm Duệ thì bất ngờ gặp tai nạn và bốc cháy dữ dội.
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Tĩnh điều động 2 xe cứu hỏa, 1 xe cứu nạn cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức dập lửa.
Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế. Sự việc may mắn không gây thiệt hại về người, chiếc xe bị hỏng hoàn toàn.
Nguyên nhân sự việc hiện đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
