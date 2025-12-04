Hà Nội cho học sinh nghỉ học nếu môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã; các đơn vị, trường học trực thuộc về việc tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố.

Nhằm bảo đảm sức khỏe học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị, trường học, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã, các đơn vị, trường học trực thuộc thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của UBND TP về việc tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị, trường học chủ động điều chỉnh lịch học tập và sinh hoạt ngoài trời phù hợp.

Theo đó, các đơn vị, trường học cần thường xuyên cập nhật thông tin về chất lượng không khí, theo dõi chỉ số VN_AQI tại các trạm quan trắc trên địa bàn thành phố tại website: http://moitruongthudo.vn/.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị, nhà trường hạn chế tổ chức hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức “Xấu” trở lên.

Trường hợp chất lượng không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng (VN_AQI ≥ 301), các đơn vị, trường học chủ động tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc, học tập cho phù hợp.

Trước đó, UBND TP Hà Nội có văn bản gửi các Sở, ngành, các xã, phường, cơ quan, đơn vị yêu cầu tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố.

Trong văn bản, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở GD&ĐT thông báo, hướng dẫn các trường học hạn chế các hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức “Xấu” trở lên.

Trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng (VN_AQI ≥ 301), chỉ đạo các trường học tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc, học tập.