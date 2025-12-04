Hà Nội cho học sinh nghỉ học nếu môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng
Hà Nội yêu cầu các trường chủ động điều chỉnh lịch học, hạn chế hoạt động ngoài trời trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức xấu.
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã; các đơn vị, trường học trực thuộc về việc tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố.
Nhằm bảo đảm sức khỏe học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị, trường học, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã, các đơn vị, trường học trực thuộc thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của UBND TP về việc tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn.
Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị, trường học chủ động điều chỉnh lịch học tập và sinh hoạt ngoài trời phù hợp.
Theo đó, các đơn vị, trường học cần thường xuyên cập nhật thông tin về chất lượng không khí, theo dõi chỉ số VN_AQI tại các trạm quan trắc trên địa bàn thành phố tại website: http://moitruongthudo.vn/.
Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị, nhà trường hạn chế tổ chức hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức “Xấu” trở lên.
Trường hợp chất lượng không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng (VN_AQI ≥ 301), các đơn vị, trường học chủ động tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc, học tập cho phù hợp.
Trước đó, UBND TP Hà Nội có văn bản gửi các Sở, ngành, các xã, phường, cơ quan, đơn vị yêu cầu tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố.
Trong văn bản, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở GD&ĐT thông báo, hướng dẫn các trường học hạn chế các hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức “Xấu” trở lên.
Trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng (VN_AQI ≥ 301), chỉ đạo các trường học tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc, học tập.
Theo Chính phủ, việc duy trì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là phù hợp với yêu cầu quản lý chất lượng và bảo đảm công bằng trong giáo dục phổ thông.
Phía sau hình ảnh đôi bàn tay đen nứt chai sạn là câu chuyện đặc biệt gây xúc động lòng người của cậu bé 8 tuổi người Mông ở vùng núi tỉnh Sơn La.
GĐXH - Sau thời gian dài đóng cửa vì nhiều vướng mắc, cơ sở 2 của Trường THCS Nghi Ân (phường Vinh Phú, Nghệ An) đã chính thức đón học sinh trở lại từ tuần này.
50 trường đại học trên cả nước thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho sinh viên, trong đó nhiều trường bố trí nghỉ nhiều tuần liên tiếp.
Năm 2026, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự kiến bỏ xét tổ hợp C00 ở 15/30 ngành đào tạo với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Từ cánh đồng quê đến phòng thí nghiệm quốc tế, Thuỳ Trang kiên trì theo đuổi nghiên cứu khoa học bằng chính sự tự lập và quyết tâm.
Từ cậu học trò luôn tò mò với những dòng code, Dương Kiến Khải 3 lần đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trở thành tân sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.
Nhiều trường đào tạo ngành Sư phạm thay đổi phương thức tuyển sinh năm 2026 như bỏ xét học bạ, bỏ xét tuyển bằng kết quả 2 kỳ thi độc lập...
Đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trước cổng trường tại TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 và xác nhận tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT trong chiến lược tuyển sinh đa dạng hóa.
