Hà Nội đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm, người dân 'nghẹt thở' trong lớp sương mù đặc quánh

Thứ sáu, 17:54 12/12/2025 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Ngày 12/12, bầu trời Hà Nội chìm trong một lớp sương mờ màu trắng đục, đây không phải sương mù của mùa đông, mà là sự "tấn công" của bụi mịn PM2.5. Nhiều khu vực cây cối ven đường đổi màu vì bụi, người dân cảm thấy ngột ngạt ngay cả khi đeo khẩu trang...

Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng với bụi mịn p m2 . 5 Dày đặc - Ảnh 1.

Ngày 12/12, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại nhiều điểm đo ở Hà Nội liên tục chạm ngưỡng "Kém" và "Xấu" (màu đỏ và tím), ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của người dân.

Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng với bụi mịn p m2 . 5 Dày đặc - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, tình trạng ô nhiễm không khí tại Thủ đô từ sáng đến chiều không những không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn tiếp tục duy trì ở mức nguy hại. Bầu không khí luôn trong tình trạng mờ đục, ngột ngạt.

Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng với bụi mịn p m2 . 5 Dày đặc - Ảnh 3.

Từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố như bị bao trùm bởi một lớp màn voan dày đặc màu xám trắng. Những tòa nhà cao tầng trở nên nhạt nhòa, thậm chí "biến mất" khỏi tầm mắt dù đứng ở khoảng cách không quá xa.

Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng với bụi mịn p m2 . 5 Dày đặc - Ảnh 4.

Càng về chiều tối, tình trạng ô nhiễm càng trở nên trầm trọng. Hiện tượng nghịch nhiệt, khiến các chất ô nhiễm từ khói xe, bụi công trình không thể khuếch tán lên cao mà bị nén chặt xuống tầng sát mặt đất.

Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng với bụi mịn p m2 . 5 Dày đặc - Ảnh 5.

Tính đến 17 giờ chiều nay (12/12), theo bảng xếp hạng chất lượng không khí toàn cầu của trang IQAir, Hà Nội đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, với chỉ số AQI đạt 272 - mức rất có hại cho sức khỏe.

Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng với bụi mịn p m2 . 5 Dày đặc - Ảnh 6.

Dọc các tuyến đường đang thi công hoặc có mật độ giao thông cao, tình trạng bụi cuốn mù mịt diễn ra thường xuyên. Ghi nhận ở công trường Vành đai 4 cắt qua Quốc lộ 6 (phường Yên Nghĩa), cát và vật liệu xây dựng không được che chắn, khiến đoạn đường trở thành "điểm đen" về ô nhiễm.

Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng với bụi mịn p m2 . 5 Dày đặc - Ảnh 7.

Lá cây ven đường Quốc lộ 6 cạnh công trường phủ một lớp bụi dày đặc, cây cối 2 bên đường chuyển từ màu xanh sang màu xám trắng.

Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng với bụi mịn p m2 . 5 Dày đặc - Ảnh 8.

Trước tình trạng ô nhiễm đến từ các công trình xây dựng, mới đây, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã yêu cầu tăng cường giám sát chặt chẽ, yêu cầu 100% các công trường thi công xây dựng phải có biện pháp kiểm soát bụi nghiêm ngặt; phế thải xây dựng dạng rời phải được bao phủ, che kín hoặc đóng túi kín tại nơi tập kết trong công trường và trong quá trình vận chuyển, đảm bảo không phát tán bụi ra môi trường...

Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng với bụi mịn p m2 . 5 Dày đặc - Ảnh 9.

Trong bầu không khí đậm đặc bụi mịn PM2.5, tại các khu vực trung tâm thành phố, hình ảnh những người cao tuổi vẫn duy trì thói quen tập thể dục ngoài trời tại công viên khiến nhiều người không khỏi lo ngại.

Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng với bụi mịn p m2 . 5 Dày đặc - Ảnh 10.

Theo các chuyên gia y tế, việc tập thể dục trong điều kiện AQI ở mức trên 200 (mức tím) là lợi bất cập hại. Khi vận động mạnh, con người hít thở sâu hơn, vô tình đưa lượng bụi mịn vào cơ thể nhiều gấp bội, làm tăng nguy cơ đột quỵ và kịch phát các bệnh hô hấp mãn tính.

Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng với bụi mịn p m2 . 5 Dày đặc - Ảnh 11.

Trước tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng, người dân đều mong các cơ quan chức năng TP Hà Nội có thêm các biện pháp mạnh tay, để được đảm bảo an toàn, không còn bị “đầu độc” bởi chính bầu không khí đang hít thở hàng ngày.

Video Hà Nội 'nghẹt thở' trong lớp sương mù bụi mịn đặc quánh:

Hà Nội 'nghẹt thở' trong lớp sương mù bụi mịn đặc quánh.

Hà Nội cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí bằng nhiều nhóm biện pháp "đánh thẳng" vào các nguồn phát thải lớnHà Nội cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí bằng nhiều nhóm biện pháp 'đánh thẳng' vào các nguồn phát thải lớn

GĐXH - Trước tình trạng chất lượng không khí liên tục ở mức xấu và có thời điểm chạm ngưỡng nguy hại, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 10/12/2025 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố.

