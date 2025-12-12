Hà Nội đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm, người dân 'nghẹt thở' trong lớp sương mù đặc quánh
GĐXH - Ngày 12/12, bầu trời Hà Nội chìm trong một lớp sương mờ màu trắng đục, đây không phải sương mù của mùa đông, mà là sự "tấn công" của bụi mịn PM2.5. Nhiều khu vực cây cối ven đường đổi màu vì bụi, người dân cảm thấy ngột ngạt ngay cả khi đeo khẩu trang...
Video Hà Nội 'nghẹt thở' trong lớp sương mù bụi mịn đặc quánh:
Hà Nội 'nghẹt thở' trong lớp sương mù bụi mịn đặc quánh.
Tháng sinh Âm lịch của người biết kiếm tiền, sớm đưa cuộc đời lên đỉnh caoĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Những ai thuộc 3 tháng Âm lịch dưới đây không chỉ biết kiếm tiền mà còn biết giữ của, vượt qua khó khăn rất nhanh và sớm xây dựng cuộc sống giàu có, sung túc.
Top con giáp có tài lộc rực rỡ năm Bính Ngọ 2026Đời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 được xem là thời điểm nhiều con giáp bước vào chu kỳ may mắn mới.
Phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí hiếm này: Cả đời hưởng vinh hoa phú quýĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong nhân tướng học, những nốt ruồi xuất hiện ở một số vị trí đặc biệt trên gương mặt và cơ thể phụ nữ thường được xem là dấu hiệu của phúc khí và tài lộc.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, Thủ đô chuẩn bị mưa rét?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 12 và ngày 13/12 thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông; nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.
Ngày sinh Âm lịch của người giàu bạn bè, thăng tiến nhờ luôn có đồng đội đáng tinĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây có vận quý nhân đặc biệt mạnh. Họ luôn gặp được bạn bè tốt, những người sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành và giúp họ vượt qua nghịch cảnh.
Đây là những hành vi được coi là hành vi trốn thuế, người dân nên cập nhật theo quy định mới nhấtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là những hành vi được coi là hành vi trốn thuế theo Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) của Bộ Tài chính dự kiến áp dụng từ 1/7/2026.
Trời ban sức khỏe hơn người: 3 con giáp sống thọ, không lo bệnh tậtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những con giáp không chỉ may mắn về sự nghiệp mà còn sở hữu nền tảng sức khỏe ổn định, dẻo dai. Nhờ vậy, họ tích lũy được nhiều thành tựu và hưởng trọn tuổi già an nhàn.
Tin sáng 11/12: Miền Bắc nhiều nơi rét đậm, rét hại; Khởi tố tội giết người kẻ lái xe Lexus tông em gái tử vong ở Tây NinhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo, từ ngày 13/12, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.
Hà Nội yêu cầu thu hồi hàng loạt rào chắn thi công chậm tiến độĐời sống - 1 ngày trước
Trước tình trạng nhiều rào chắn thi công trên các tuyến phố trung tâm bị “bỏ không” trong thời gian dài, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương thu hồi, xử lý nghiêm các trường hợp thi công chậm tiến độ.
Tháo dỡ, thu hẹp hàng loạt hàng rào thi công tại Hà NộiĐời sống - 2 ngày trước
Sở Xây dựng Hà Nội vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra nhiều dự án giao thông trên đường, qua đó đã yêu cầu tháo dỡ, thu hẹp hàng loạt hàng rào thi công.
Ngày sinh Âm lịch của người giàu bạn bè, thăng tiến nhờ luôn có đồng đội đáng tinĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây có vận quý nhân đặc biệt mạnh. Họ luôn gặp được bạn bè tốt, những người sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành và giúp họ vượt qua nghịch cảnh.