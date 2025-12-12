Hà Nội đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm, người dân 'nghẹt thở' trong lớp sương mù đặc quánh

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, tình trạng ô nhiễm không khí tại Thủ đô từ sáng đến chiều không những không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn tiếp tục duy trì ở mức nguy hại. Bầu không khí luôn trong tình trạng mờ đục, ngột ngạt.