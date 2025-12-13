Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Chính thức kích hoạt hơn 1.800 'mắt thần' AI, thiết lập 'làn sóng xanh' giúp giảm 30% thời gian chờ đèn đỏ

Thứ bảy, 15:28 13/12/2025 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội đã chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động. Với mạng lưới 1.837 camera AI phủ sóng tại 195 nút giao trọng điểm, hệ thống này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong quản lý đô thị.

Tại lễ vận hành, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án "Thành phố thông minh" do Lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND Thành phố giao phó, Công an Thành phố nhận thấy sự cấp thiết phải đổi mới tư duy quản lý.

Một trong những bước đi tiên phong, mang tính chiến lược hiện nay chính là việc triển khai hệ thống điều khiển giao thông thông minh và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào giám sát trật tự an toàn giao thông.

Hà Nội: Chính thức kích hoạt hơn 1.800 'mắt thần' AI, thiết lập 'làn sóng xanh' giúp giảm 30% thời gian chờ đèn đỏ - Ảnh 1.

Các đại biểu xem giới thiệu về Trung tâm điều khiển giao thông thông minh và hệ thống camera AI xử lý TTATGT.

Với việc kích hoạt hệ thống 1.837 mắt camera AI được lắp đặt tại 195 nút giao thông trọng điểm, Trung tâm Điều khiển mới sẽ đóng vai trò là “bộ não” giám sát toàn diện bức tranh giao thông Thủ đô theo thời gian thực.

Từ trung tâm chỉ huy, lực lượng chức năng có thể bao quát hình ảnh trên các tuyến đường huyết mạch, kịp thời phát hiện các điểm nóng ùn tắc hay sự cố tai nạn để điều phối lực lượng giải quyết nhanh chóng, giảm bớt sự phụ thuộc vào việc kiểm tra thủ công, trực tiếp ngoài đường như trước đây.

Hà Nội: Chính thức kích hoạt hơn 1.800 'mắt thần' AI, thiết lập 'làn sóng xanh' giúp giảm 30% thời gian chờ đèn đỏ - Ảnh 2.

Trung tâm có 3 hệ thống gồm: Hệ thống quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; Hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực và Hệ thống quản lý an ninh trật tự

Điểm ưu việt của hệ thống mới là khả năng tự động nhận diện chính xác các hành vi vi phạm phổ biến như dừng đỗ sai quy định, đi sai làn đường, lấn chiếm lòng đường hay tụ tập kinh doanh trái phép trên vỉa hè. Hồ sơ xử lý sẽ được lập nhanh chóng, minh bạch, đảm bảo tính răn đe.

Nhấn mạnh về tác động xã hội của dự án, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định: “Việc Trung tâm điều khiển và hệ thống camera AI đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi cơ bản ý thức của người dân khi tham gia giao thông, từ đó góp phần bảo đảm trật tự, văn minh đô thị; đồng thời mang lại hiệu quả tích cực trong việc giải quyết ùn tắc giao thông tại 195 nút giao trọng điểm của Thành phố”.

Hà Nội: Chính thức kích hoạt hơn 1.800 'mắt thần' AI, thiết lập 'làn sóng xanh' giúp giảm 30% thời gian chờ đèn đỏ - Ảnh 3.

Mục tiêu của hệ thống không chỉ là “phạt nguội” mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu “phạt nguội”, hệ thống camera AI còn mang sứ mệnh hiện đại hóa hạ tầng thông qua giải pháp điều khiển đèn tín hiệu thông minh. Dựa trên dữ liệu mật độ và lưu lượng phương tiện thực tế, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn để tối ưu hóa dòng chảy phương tiện.

Đáng chú ý, hiện Công an Thành phố đã thiết lập thành công 6 tuyến “làn sóng xanh” tại các trục đường trung tâm gồm Phố Huế, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Thái Học và Quán Sứ. Kết quả thực nghiệm trên trục Phố Huế - Hàng Bài cho thấy hiệu quả vượt trội khi thời gian hành trình được rút ngắn tới 31%, tốc độ di chuyển trung bình tăng lên và số lần phương tiện phải dừng chờ đèn đỏ giảm đi đáng kể.

Hà Nội: Chính thức kích hoạt hơn 1.800 'mắt thần' AI, thiết lập 'làn sóng xanh' giúp giảm 30% thời gian chờ đèn đỏ - Ảnh 4.

Công an Thành phố đã thiết lập thành công 6 tuyến “làn sóng xanh” tại các trục đường trung tâm.

Hướng tới mục tiêu xây dựng Chính phủ số và xã hội số, thời gian tới Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp với Trung tâm dịch vụ hành chính công để kết nối hạ tầng kỹ thuật vào ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi).

Bước đi này sẽ cho phép triển khai quy trình xử phạt vi phạm hành chính toàn trình trên môi trường điện tử, giúp người dân dễ dàng tra cứu và chấp hành quyết định xử phạt, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông.

Tin sáng 6/12: Hà Nội dự kiến ngày vận hành 1.837 camera AI; Bảo đảm đầy đủ hàng hóa, bình ổn thị trường phục vụ Tết 2026 cho người dân Thủ đôTin sáng 6/12: Hà Nội dự kiến ngày vận hành 1.837 camera AI; Bảo đảm đầy đủ hàng hóa, bình ổn thị trường phục vụ Tết 2026 cho người dân Thủ đô

GĐXH - Hệ thống camera AI tại Hà Nội chuẩn bị được đưa vào vận hành chính thức, giúp duy trì giám sát an ninh trật tự; Hà Nội đang bình ổn thị trường và tổ chức nhiều hoạt động thương mại phục vụ dịp Tết 2026.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tin sáng 7/12: Miền Bắc chuyển rét đậm khi đón đợt không khí lạnh mạnh; camera và đèn tín hiệu AI đồng loạt vận hành tại Hà Nội từ 10/12

Tin sáng 7/12: Miền Bắc chuyển rét đậm khi đón đợt không khí lạnh mạnh; camera và đèn tín hiệu AI đồng loạt vận hành tại Hà Nội từ 10/12

Tin sáng 6/12: Hà Nội dự kiến ngày vận hành 1.837 camera AI; Bảo đảm đầy đủ hàng hóa, bình ổn thị trường phục vụ Tết 2026 cho người dân Thủ đô

Tin sáng 6/12: Hà Nội dự kiến ngày vận hành 1.837 camera AI; Bảo đảm đầy đủ hàng hóa, bình ổn thị trường phục vụ Tết 2026 cho người dân Thủ đô

Hà Nội: Hơn 1.800 camera AI dự kiến hoạt động từ 10/12

Hà Nội: Hơn 1.800 camera AI dự kiến hoạt động từ 10/12

Hà Nội dự kiến ngày vận hành 1.837 camera AI

Hà Nội dự kiến ngày vận hành 1.837 camera AI

Giá iPhone 13 mới giảm kỷ lục, nằm trong list iPhone rẻ nhất Việt Nam, camera đẳng cấp, pin bền chẳng kém iPhone 17

Giá iPhone 13 mới giảm kỷ lục, nằm trong list iPhone rẻ nhất Việt Nam, camera đẳng cấp, pin bền chẳng kém iPhone 17

Cùng chuyên mục

Xe ô tô bốc cháy dữ dội trong đêm

Xe ô tô bốc cháy dữ dội trong đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đang lưu thông, chiếc ô tô con bất ngờ mất lái lao xuống vệ đường, bốc cháy dữ dội. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Sáng tạo Việt Nam giải quyết thách thức môi trường tại giải EVSDA 2025

Sáng tạo Việt Nam giải quyết thách thức môi trường tại giải EVSDA 2025

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - 20 nhóm tác giả xuất sắc đã được vinh danh trong Lễ Trao giải “Thiết kế Bền vững EU-Việt Nam (EVSDA) 2025” tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào tối 12/12, khẳng định sức mạnh của thiết kế xanh và tư duy bền vững trong việc giải quyết thách thức môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phụ nữ sinh đúng 3 ngày Âm lịch này có Thần Tài theo chân, gia đình hưởng lộc

Phụ nữ sinh đúng 3 ngày Âm lịch này có Thần Tài theo chân, gia đình hưởng lộc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Phụ nữ sinh vào một số ngày Âm lịch đặc biệt được cho là mang theo phúc khí mạnh mẽ, tài vận sáng rực và khả năng ảnh hưởng tích cực đến vận mệnh của gia đình.

3 con giáp kinh doanh mát tay, hốt vàng hốt bạc vào cuối năm 2025

3 con giáp kinh doanh mát tay, hốt vàng hốt bạc vào cuối năm 2025

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Trong những tháng cuối năm 2025, ba con giáp này được dự đoán sẽ bùng nổ về tài lộc nhờ kinh doanh, buôn bán. Họ gặp may mắn liên tiếp, nắm bắt đúng thời cơ và đón Tết đủ đầy, sung túc.

8 trường hợp bị xóa đăng ký tạm trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?

8 trường hợp bị xóa đăng ký tạm trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu cụ thể những trường hợp bị xóa đăng ký tạm trú. Dưới đây là những thông tin cụ thể.

Những con giáp 'nghiện' du lịch: Sống là để đi và trải nghiệm

Những con giáp 'nghiện' du lịch: Sống là để đi và trải nghiệm

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp luôn giữ trong mình tinh thần xê dịch mạnh mẽ. Với họ, mỗi chuyến đi là một hành trình chữa lành, một cách để tìm lại năng lượng và mở rộng tâm hồn.

Hà Nội đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm, người dân 'nghẹt thở' trong lớp sương mù đặc quánh

Hà Nội đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm, người dân 'nghẹt thở' trong lớp sương mù đặc quánh

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày 12/12, bầu trời Hà Nội chìm trong một lớp sương mờ màu trắng đục, đây không phải sương mù của mùa đông, mà là sự "tấn công" của bụi mịn PM2.5. Nhiều khu vực cây cối ven đường đổi màu vì bụi, người dân cảm thấy ngột ngạt ngay cả khi đeo khẩu trang...

Tháng sinh Âm lịch của người biết kiếm tiền, sớm đưa cuộc đời lên đỉnh cao

Tháng sinh Âm lịch của người biết kiếm tiền, sớm đưa cuộc đời lên đỉnh cao

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những ai thuộc 3 tháng Âm lịch dưới đây không chỉ biết kiếm tiền mà còn biết giữ của, vượt qua khó khăn rất nhanh và sớm xây dựng cuộc sống giàu có, sung túc.

Top con giáp có tài lộc rực rỡ năm Bính Ngọ 2026

Top con giáp có tài lộc rực rỡ năm Bính Ngọ 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 được xem là thời điểm nhiều con giáp bước vào chu kỳ may mắn mới.

Phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí hiếm này: Cả đời hưởng vinh hoa phú quý

Phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí hiếm này: Cả đời hưởng vinh hoa phú quý

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Trong nhân tướng học, những nốt ruồi xuất hiện ở một số vị trí đặc biệt trên gương mặt và cơ thể phụ nữ thường được xem là dấu hiệu của phúc khí và tài lộc.

Xem nhiều

Ngày sinh Âm lịch của người giàu bạn bè, thăng tiến nhờ luôn có đồng đội đáng tin

Ngày sinh Âm lịch của người giàu bạn bè, thăng tiến nhờ luôn có đồng đội đáng tin

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây có vận quý nhân đặc biệt mạnh. Họ luôn gặp được bạn bè tốt, những người sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành và giúp họ vượt qua nghịch cảnh.

Trời ban sức khỏe hơn người: 3 con giáp sống thọ, không lo bệnh tật

Trời ban sức khỏe hơn người: 3 con giáp sống thọ, không lo bệnh tật

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch của người biết kiếm tiền, sớm đưa cuộc đời lên đỉnh cao

Tháng sinh Âm lịch của người biết kiếm tiền, sớm đưa cuộc đời lên đỉnh cao

Đời sống
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, Thủ đô chuẩn bị mưa rét?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, Thủ đô chuẩn bị mưa rét?

Đời sống
Top con giáp có tài lộc rực rỡ năm Bính Ngọ 2026

Top con giáp có tài lộc rực rỡ năm Bính Ngọ 2026

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top