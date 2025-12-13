Hà Nội: Chính thức kích hoạt hơn 1.800 'mắt thần' AI, thiết lập 'làn sóng xanh' giúp giảm 30% thời gian chờ đèn đỏ
GĐXH - Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội đã chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động. Với mạng lưới 1.837 camera AI phủ sóng tại 195 nút giao trọng điểm, hệ thống này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong quản lý đô thị.
Tại lễ vận hành, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án "Thành phố thông minh" do Lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND Thành phố giao phó, Công an Thành phố nhận thấy sự cấp thiết phải đổi mới tư duy quản lý.
Một trong những bước đi tiên phong, mang tính chiến lược hiện nay chính là việc triển khai hệ thống điều khiển giao thông thông minh và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào giám sát trật tự an toàn giao thông.
Với việc kích hoạt hệ thống 1.837 mắt camera AI được lắp đặt tại 195 nút giao thông trọng điểm, Trung tâm Điều khiển mới sẽ đóng vai trò là “bộ não” giám sát toàn diện bức tranh giao thông Thủ đô theo thời gian thực.
Từ trung tâm chỉ huy, lực lượng chức năng có thể bao quát hình ảnh trên các tuyến đường huyết mạch, kịp thời phát hiện các điểm nóng ùn tắc hay sự cố tai nạn để điều phối lực lượng giải quyết nhanh chóng, giảm bớt sự phụ thuộc vào việc kiểm tra thủ công, trực tiếp ngoài đường như trước đây.
Điểm ưu việt của hệ thống mới là khả năng tự động nhận diện chính xác các hành vi vi phạm phổ biến như dừng đỗ sai quy định, đi sai làn đường, lấn chiếm lòng đường hay tụ tập kinh doanh trái phép trên vỉa hè. Hồ sơ xử lý sẽ được lập nhanh chóng, minh bạch, đảm bảo tính răn đe.
Nhấn mạnh về tác động xã hội của dự án, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định: “Việc Trung tâm điều khiển và hệ thống camera AI đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi cơ bản ý thức của người dân khi tham gia giao thông, từ đó góp phần bảo đảm trật tự, văn minh đô thị; đồng thời mang lại hiệu quả tích cực trong việc giải quyết ùn tắc giao thông tại 195 nút giao trọng điểm của Thành phố”.
Không chỉ dừng lại ở mục tiêu “phạt nguội”, hệ thống camera AI còn mang sứ mệnh hiện đại hóa hạ tầng thông qua giải pháp điều khiển đèn tín hiệu thông minh. Dựa trên dữ liệu mật độ và lưu lượng phương tiện thực tế, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn để tối ưu hóa dòng chảy phương tiện.
Đáng chú ý, hiện Công an Thành phố đã thiết lập thành công 6 tuyến “làn sóng xanh” tại các trục đường trung tâm gồm Phố Huế, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Thái Học và Quán Sứ. Kết quả thực nghiệm trên trục Phố Huế - Hàng Bài cho thấy hiệu quả vượt trội khi thời gian hành trình được rút ngắn tới 31%, tốc độ di chuyển trung bình tăng lên và số lần phương tiện phải dừng chờ đèn đỏ giảm đi đáng kể.
Hướng tới mục tiêu xây dựng Chính phủ số và xã hội số, thời gian tới Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp với Trung tâm dịch vụ hành chính công để kết nối hạ tầng kỹ thuật vào ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi).
Bước đi này sẽ cho phép triển khai quy trình xử phạt vi phạm hành chính toàn trình trên môi trường điện tử, giúp người dân dễ dàng tra cứu và chấp hành quyết định xử phạt, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông.
