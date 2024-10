Sao phim 'Sex and the City' mắc sai lầm lớn khiến làn da ngày càng xấu

Tuổi U70, sao phim 'Sex and the City' có làn da trẻ đẹp nhờ áp dụng hàng ngày 2 việc này GĐXH - Kim Cattrall - sao phim "Sex and the City" dù đã 68 tuổi nhưng bà vẫn giữ được làn da săn chắc khỏe mạnh nhờ áp dụng hàng ngày 2 việc này.

Sao phim "Sex and the City" gặp sai lầm khi chăm sóc da như thế nào?

Cynthia Nixon - sao phim "Sex and the City" bắt đầu nhận thấy bản thân đang mắc các triệu chứng của bệnh trứng cá đỏ, một tình trạng da mãn tính gây đỏ da, sưng tấy và mụn trên mặt. Ban đầu, cô đã nhầm lẫn với mụn thông thường, nhưng sau khi tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia da liễu, cô được chẩn đoán mắc bệnh trứng cá đỏ.

Nói về tình trạng bệnh của mình, sao phim "Sex and the City" nói: "Cho đến 5 năm trước, tôi không biết tại sao da tôi lại đỏ như vậy. Tôi nghĩ đó chỉ là do nước da trắng của tôi. Vấn đề là, nó không bao giờ thực sự biến mất".

Sao phim "Sex and the City" bị trứng cá đỏ khiến cô tự ti khi giao tiếp.

Nữ diễn viên đã tìm đến sự giúp đỡ của một bác sĩ da liễu, người đã chẩn đoán cô mắc bệnh trứng cá đỏ loại 1 (erythematotelangiectatic) và bắt đầu cho cô dùng liệu pháp điều trị trứng cá đỏ bằng đường uống. Bác sĩ cũng tư vấn cho Cynthia cách chăm sóc da phù hợp cho làn da nhạy cảm bị trứng cá đỏ.

Sao phim "Sex and the City" còn chia sẻ về sai lầm khi chăm sóc da khiến làn da ngày càng tệ hơn. Cô tâm sự dù thử rất nhiều sản phẩm chăm sóc da nhưng ngày càng tệ hơn. Nữ diễn viên kể: "Trước khi được chẩn đoán mắc bệnh trứng cá đỏ, tôi đã áp dụng phương pháp cắt và đốt, sử dụng chất tẩy tế bào chết và chất làm se để loại bỏ da chết và giữ cho lỗ chân lông thông thoáng. Sau khi được chuẩn đoán bị mắc bệnh trứng cá đỏ, tôi đã biết được bản thân đang gây hại cho da của mình nhiều hơn là lợi ích. Điều này vô cùng quan trọng".

Sao phim "Sex and the City" nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ da liễu, hồi phục da ra sao?

Cynthia Nixon thường phải trang điểm nhiều hơn mức bình thường so với nhu cầu của bản thân, tuy nhiên sau đó, cô đã tìm ra được một quy trình chăm sóc da nhẹ nhàng, hợp lý hơn. Cụ thể, với sự giúp đỡ của bác sĩ da liễu, cô đã xác định được sản phẩm nào phù hợp nhất với mình và cô không bao giờ từ bỏ chúng.

Nữ diễn viên đối mặt với triệu chứng trứng cá đỏ và chăm sóc da theo phác đồ của bác sĩ da liễu.

Ngoài ra, sao phim "Sex and the City" còn có thể xác định được một số tác nhân gây bùng phát bệnh trứng cá đỏ của mình, chẳng hạn như ánh nắng mặt trời, đồ ăn cay, rượu và caffeine. Sau khi mắc loại bệnh này, cô đã cố gắng hạn chế tối đa những thói quen ăn uống và sinh hoạt trên.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã tự mình thực hiện nhiều video thông tin về bệnh trứng cá đỏ để giúp nâng cao nhận thức về loại bệnh này.

Cynthia nhấn mạnh: "Điều quan trọng là mọi người cần hiểu rằng bệnh trứng cá đỏ không chỉ là một vấn đề về da mà còn là một thách thức tinh thần. Tôi hy vọng rằng việc chia sẻ câu chuyện của mình sẽ giúp người khác cảm thấy tự tin hơn và không cô đơn trong hành trình này".

Sao phim "Sex and the City" giữ tinh thần lạc quan để tăng cường sức khỏe cho da.

Ngoài quá trình chăm sóc da kỹ càng, sao phim "Sex and the City" còn giữ tinh thần lạc quan vui vẻ để sức khỏe được nâng cao, giúp da dẻ đẹp hơn.

Cynthia vốn nổi tiếng với vai diễn nữ luật sư Miranda Hobbes trong series phim hài tâm lý ăn khách Sex and the City. Năm 2004, cô được trao giải Emmy Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhờ bộ phim này. Cynthia đã tham gia hàng chục bộ phim truyền hình và điện ảnh trong gần 40 năm sự nghiệp. Ngoài đời, cô là bà mẹ của 3 người con và hiện kết hôn với bạn đời đồng giới Christine Marinoni.



