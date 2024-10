Tuổi 53, sao phim 'Sex and the City' có làn da căng bóng nhờ cách làm cực dễ dàng

Bridget Moynahan (sinh năm 1971) xuất hiện lần đầu trên truyền hình với vai khách mời trong series phim hài kịch lãng mạn kinh điển của HBO “Sex And The City” năm 1999. Tuy nhiên, sau đó Bridget đã đảm nhận một vai diễn định kỳ của phim là Natasha.Trong phim, Natasha đóng vai người vợ thứ hai của Mr. Big (do diễn viên Chris Noth thủ vai) với hình tượng xinh đẹp và lịch thiệp. Vai diễn Natasha trong “Sex and the city” đã giúp Bridget gây được ấn tượng với khán giả.