Tuổi U70, sao phim 'Sex and the City' có làn da trẻ đẹp nhờ áp dụng hàng ngày 2 việc này

Ngoài sữa tắm, sao phim "Sex and the City" chú trọng dưỡng thể để chống lão hóa. Theo bà, làn da thiếu ẩm sẽ rất dễ xuất hiện các nếp nhăn và lão hóa sớm. Sữa dưỡng thể chống lão hóa không chỉ giúp duy trì độ ẩm cho da mà còn có chứa các vitamin và chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa các gốc tự do gây hại cho da. Một số loại sữa dưỡng thể còn có chứa collagen và elastin giúp tăng cường độ đàn hồi và săn chắc cho da. Bên cạnh đó, sữa dưỡng thể chống lão hóa thông thường có chứa các thành phần như glycerin, bơ hạt mỡ, dầu khoáng hay các loại tinh chất thiên nhiên giúp làm mềm các vùng da khô cứng, chai sạn như khuỷu tay, đầu gối hay gót chân. Bên cạnh đó, sữa dưỡng thể còn có khả năng loại bỏ các tế bào chết trên bề mặt da, làm sáng và đều màu da, bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường như ánh nắng mặt trời, bụi bẩn hay vi khuẩn.