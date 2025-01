Sao phim 'Sex and the City' U40 diện đồ đen cá tính, gợi cảm như thế nào?

Khi phim "Sex and the Zero" lên sóng, tên tuổi của Miley Cyrus được nhiều đối tượng quan tâm. Và sau nhiều năm, hiện tại, cô vẫn được công chúng nhớ đến và có lượng fan khổng lồ. Từ khi thay đổi thành ngôi sao trưởng thành, phong cách thời trang của sao phim "Sex and the City" cũng thay đổi. Cô lựa chọn tông màu đen cho các trang phục của mình.