Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 15C

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại vị trí Km54+030 Quốc lộ 15C thuộc địa phận bản Khằm 1, xã Trung Lý (Thanh Hóa) với chiều dài khoảng 20m. Vị trí này bị sạt lở vào 1/3 mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Điểm sạt lở nằm cách cầu Khằm 1 khoảng 100m theo hướng từ xã Trung Lý đi Hiền Kiệt. Khu vực này có nền đường xuất hiện dấu hiệu biến động, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt, mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra phía mặt đường và gây hạn chế giao thông trên tuyến.

Quốc lộ 15C tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt, mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra phía mặt đường và gây hạn chế giao thông trên tuyến. Ảnh: UBND xã Trung Lý.

Lực lượng chức năng kiểm tra thực tế hiện trạng nền, mặt đường, đồng thời nắm tình hình diễn biến sạt trượt, phạm vi ảnh hưởng và triển khai công tác bảo đảm giao thông.

Quốc lộ 15C thuộc địa phận bản Khằm 1, xã Trung Lý sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: UBND xã Trung Lý.

Trước diễn biến phức tạp của điểm sạt lở, đoàn công tác của Sở Xây dựng trực tiếp kiểm tra hiện trường, đánh giá tình hình, xác định phạm vi ảnh hưởng và những nguy cơ có thể xảy ra. Qua kiểm tra, đoàn yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường theo dõi, kịp thời cảnh báo người dân, chủ động tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn.

Theo phương án tổ chức giao thông, Quốc lộ 15C tại Km54 đang bị sạt lở gây hạn chế lưu thông. Đối với xe tải từ 3,5 tấn trở lên và xe khách từ 24 chỗ ngồi trở lên đi theo hướng từ Hồi Xuân đi Mường Lát, các phương tiện được hướng dẫn đến cầu Hồi Xuân đi theo Quốc lộ 15 đến ngã ba Co Lương, rẽ trái theo ĐT.521 (Vạn Mai - Trung Sơn), tiếp tục đi theo Quốc lộ 16 để đến Mường Lát và ngược lại.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục những điểm sạt lở. Ảnh: Ngọc Hưng.

Việc phân luồng từ xa nhằm giảm lưu lượng phương tiện tải trọng lớn qua khu vực sạt lở, hạn chế áp lực lên nền đường đang có dấu hiệu mất ổn định, đồng thời tạo điều kiện để các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm giao thông và xử lý điểm sạt lở.

UBND xã Trung Lý khuyến cáo người dân và các chủ phương tiện khi lưu thông qua khu vực Km54 Quốc lộ 15C cần tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý dừng, đỗ hoặc di chuyển qua khu vực có nguy cơ mất an toàn, đồng thời chủ động lựa chọn lộ trình thay thế theo phương án phân luồng.

Theo tổng hợp của Sở Xây dựng, tính đến 7h ngày 19/9, mưa lớn đã gây ngập cục bộ 33 vị trí và 383 vị trí sạt lở, sụt lún, hư hỏng mặt đường. Trong đó, trên các quốc lộ xảy ra 223 vị trí sạt lở và 12 vị trí bị ngập lụt. Mưa lớn cũng làm 21 vị trí trên các tuyến đường tỉnh bị ngập lụt và 160 vị trí bị sạt taluy. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 1,2m đến 1,6m. Sở Xây dựng đã yêu cầu Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương huy động nhân lực, máy móc triển khai các giải pháp trước mắt, khắc phục sự cố bước đầu một cách nhanh nhất, không để giao thông gián đoạn.



