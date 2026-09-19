Không nên tin tưởng tuyệt đối vào kết quả do AI gợi ý

Ngày 18/9, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật và các văn bản dưới luật về Trí tuệ nhân tạo (AI). Tại hội nghị, các đại biểu từ nhiều tỉnh thành đã nghe giới thiệu về Luật Trí tuệ nhân tạo và các chuyên đề về ứng dụng AI, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu suất cho cán bộ phường, xã; Kiến tạo hạ tầng dữ liệu cho tác nhân AI; khung đạo đức và quản trị rủi ro trí tuệ nhân tạo; Chiến lược, chính sách và định hướng phát triển AI tại Việt Nam. Các đại biểu cũng thảo luận nhằm tháo gỡ vướng mắc trong ứng dụng AI tại cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp phù hợp Luật Trí tuệ nhân tạo và các văn bản hành chính dưới Luật của Việt Nam.

Ông Trần Trung Tính, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội thảo.

Ông Trần Trung Tính, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, AI đang phát triển nhanh, tác động ngày càng sâu rộng đến kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số và hiệu quả quản trị quốc gia. Với khu vực công, AI mở ra nhiều cơ hội trong tra cứu, tổng hợp thông tin, rà soát, soạn thảo, phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ông nhìn nhận, đi cùng cơ hội là những vấn đề về chất lượng, độ tin cậy của hệ thống, cơ sở dữ liệu, an toàn, an ninh, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. "Chúng ta phải thực hiện đồng thời hai yêu cầu: thúc đẩy phát triển, ứng dụng và quản trị trí tuệ nhân tạo theo hướng an toàn, minh bạch, có trách nhiệm, phục vụ con người", Thứ trưởng Trần Trung Tính, nói.

Việc ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo là bước quan trọng để hình thành khuôn khổ pháp lý cho hoạt động phát triển, cung cấp và sử dụng AI tại Việt Nam. Tuy nhiên, luật được ban hành mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là đưa các quy định của luật và văn bản dưới luật vào cuộc sống.

Ông Trần Trung Tính đề nghị các đơn vị cần hiểu đúng quy định của luật, xác định đúng trách nhiệm khi phát triển, triển khai và sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo; nhận diện, quản lý các hệ thống có rủi ro, quản trị dữ liệu, đồng thời xác định những bài toán cụ thể mà trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Ông cũng đề nghị các địa phương phải bắt đầu từ những bài toán cụ thể: công việc nào đang tốn nhiều thời gian, dữ liệu nào chưa khai thác hiệu quả, quá trình nào có thể hỗ trợ, dịch vụ nào dành cho người dân và doanh nghiệp có thể được cải thiện. Từ đó, lựa chọn mô hình triển khai phù hợp.

Cần đặc biệt coi trọng quản trị rủi ro và trách nhiệm khi sử dụng AI. Theo ông, công nghệ này có thể hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, nhưng chỉ là một trợ lý thông minh và không thể đưa ra quyết định thay thế cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ nên xem đây là công cụ cung cấp gợi ý. Người thực thi căn cứ vào đó, cùng với kinh nghiệm và kiến thức của mình, để đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định.

Ngoài ra, kết quả do AI tạo ra phải được kiểm tra, đánh giá trước khi sử dụng. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải gắn với quản trị dữ liệu, an toàn, bảo mật, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn bộ quá trình, từ lựa chọn đến vận hành và giám sát hệ thống. Do AI phụ thuộc rất lớn vào dữ liệu, cần xem xét thông tin đủ lớn để tin tưởng hay chưa.

"Chúng ta không nên tin tưởng tuyệt đối vào kết quả do AI gợi ý, mà cần đánh giá, kiểm chứng", ông Trần Trung Tính nói, thêm rằng, không nên quá tin tưởng hoặc lệ thuộc vào công cụ này.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các Sở Khoa học và Công nghệ cùng cơ quan liên quan chủ động tham mưu, tổ chức triển khai luật, rà soát nhu cầu ứng dụng AI, lựa chọn bài toán phù hợp và tăng cường chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm, cách làm hiệu quả. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng dữ liệu, hệ sinh thái AI và thúc đẩy các ứng dụng công nghệ này phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như hoạt động của các cơ quan nhà nước.