Giá vàng hôm nay 19/9 ra sao trong bối cảnh giá dầu giảm và đồng USD mạnh lên?

Giá vàng trong nước Lúc 6h ngày 19/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,6 triệu đồng/lượng; giá bán 147,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước.

Trong khi đó giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.377 USD/ounce, tăng 35 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện dự đoán xác suất 58% Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp tháng 10.

Giá vàng đang chịu tác động đan xen giữa sức ép từ lãi suất, lợi suất trái phiếu và đồng USD với các lực đỡ dài hạn từ nhu cầu dự trữ và đầu tư.

Dù vàng truyền thống được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao hơn có thể làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do làm tăng lợi ích tương đối của các tài sản sinh lời.

Tuy nhiên, diễn biến giá vàng cuối tuần cho thấy tác động của lãi suất không phải yếu tố duy nhất quyết định xu hướng thị trường. Những lo ngại về tài chính Mỹ, nhu cầu đối với USD, bất ổn địa chính trị và dòng vốn vào các quỹ ETF vàng tiếp tục là những yếu tố được giới đầu tư theo dõi.

Các tổ chức tài chính quốc tế tiếp tục đưa ra những dự báo khác nhau về giá vàng. Goldman Sachs giữ mục tiêu 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, trong khi J.P. Morgan dự báo khoảng 4.500 USD/ounce trong quý IV. HSBC và UBS lần lượt duy trì mục tiêu cuối năm ở 4.750 USD và 4.800 USD/ounce.

Diễn biến này cho thấy giá vàng đang chịu tác động đan xen giữa sức ép từ lãi suất, lợi suất trái phiếu và đồng USD với các lực đỡ dài hạn từ nhu cầu dự trữ và đầu tư. Sau quyết định của Fed, quỹ đạo chính sách tiền tệ trong thời gian tới sẽ tiếp tục là yếu tố được thị trường vàng theo dõi sát.