Thủ tướng yêu cầu cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22/9

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 9561/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT tạo khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các địa phương và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2026 và của lãnh đạo Chính phủ tại các văn bản số 9481/VPCP-KGVX ngày 17/9/2026, số 467/TB-VPCP ngày 10/9/2026.

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Thủ tướng yêu cầu tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay việc in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông.

Các đơn vị không được để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa phục vụ học tập của học sinh. Việc cung ứng sách phải được hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22/9/2026.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đồng thời yêu cầu Bộ GD&ĐT tạo khẩn trương rà soát, nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, bảo đảm mọi học sinh đều được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết.

Trong quá trình rà soát, Bộ GD&ĐT tạo cần chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho học sinh.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát, hoàn thiện sách giáo khoa theo hướng thiết thực, hiệu quả; kịp thời điều chỉnh những bất cập theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Thông báo số 160-TB/VPTW ngày 29/8/2026 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 456/TB-VPCP ngày 29/8/2026.

Bộ GD&ĐT tạo được yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung này trong tháng 12/2026.