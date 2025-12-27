Thiệp hồng đã phát, tôi lỡ "lên giường" với người yêu cũ chỉ vì một phút yếu lòng
Chỉ còn đúng hai tuần nữa thôi, đám cưới của tôi sẽ diễn ra. Trên bàn làm việc bây giờ là xấp thiệp mời đỏ chót chưa kịp gửi hết, chiếc váy cưới trắng tinh khôi treo ở góc phòng vừa đi thử lại hôm qua.Thế nhưng tôi lại phạm sai lầm không thể tha thứ.
Tôi đã phạm một sai lầm. Một sai lầm không thể cứu vãn. Tôi đã qua đêm với người yêu cũ sau khi say xỉn trong bữa tiệc chia tay độc thân.
Chuyện xảy ra vào ba ngày trước. T (người yêu cũ) gọi điện. Anh ấy sắp đi định cư nước ngoài, muốn gặp tôi lần cuối để chào tạm biệt. Tôi đã nghĩ đơn giản rằng: "Chuyện cũ đã qua lâu rồi, giờ tôi sắp là vợ người ta, gặp nhau một chút cho trọn nghĩa tình thì có sao đâu?". Chồng sắp cưới của tôi– anh ấy quá hiền lành và tin tưởng mình tuyệt đối, thậm chí còn bảo tôi cứ đi đi cho thoải mái tư tưởng.
Sự tin tưởng ấy giờ đây chính là con dao cứa vào tim tôi đau nhất.
Hôm đó, sau khi uống say với bạn bè ở tiệc chia tay độc thân, tôi nhận được cuộc gọi từ người yêu cũ hẹn gặp. Trong cơn say tôi đồng ý gặp. Những câu chuyện cũ, những kỷ niệm thời thanh xuân ùa về. T nhìn tôi, ánh mắt vẫn day dứt như ngày chia tay. Anh nói anh hối tiếc, anh nói anh chưa bao giờ quên tôi. Hôm đó cả 2 đều có chút men rượu trong người, cộng với sự yếu lòng chết tiệt của phụ nữ trước những lời đường mật từ người từng thương, tôi đã lạc lối.
Sáng hôm sau tỉnh dậy trong căn phòng lạ, nhìn người đàn ông bên cạnh không phải là chồng sắp cưới của mình, cảm giác đầu tiên ập đến không phải là luyến tiếc, mà là sự kinh hoàng.
Về đến nhà, thấy chồng sắp cưới đang loay hoay nấu cháo vì tưởng tôi say rượu ngủ nhà bạn thân (như lời tôi nhắn tin nói dối đêm qua), nước mắt tôi trào ra không kìm được. Anh ấy ôm tôi, hỏi han, xoa đầu, còn tôi thì chỉ muốn quỳ xuống thú nhận tất cả nhưng lại hèn nhát không dám mở lời.
Tôi không biết phải làm sao, tôi cảm giác bản thân thật tầm thường, rẻ rúng, tôi muốn nói thật, nhưng lại sợ sẽ mất anh, nhưng nếu giấu kín tôi sẽ sống cả đời với cảm giác tội lỗi và khinh thường chính bản thân mình.
