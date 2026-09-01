Sau 8 năm làm dâu, lần đầu tôi quyết định không về quê dịp nghỉ lễ và bật khóc trước câu nói của mẹ chồng

2 ngày trước

GĐXH - 20 năm trước, sau khi chồng qua đời, tôi bất ngờ bị mẹ chồng yêu cầu đưa con rời khỏi nhà, thậm chí bà còn ném quần áo đuổi chúng tôi đi. Tôi không hiểu vì sao người từng thương mình lại đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy. Cho đến khi bà già yếu, trước lúc qua đời, tôi mới được nghe lời giải thích mà mình đã chờ đợi suốt hai thập kỷ...