Sau 8 năm làm dâu, lần đầu tôi quyết định không về quê dịp nghỉ lễ và bật khóc trước câu nói của mẹ chồng

Sau 8 năm làm dâu, lần đầu tôi quyết định không về quê dịp nghỉ lễ và bật khóc trước câu nói của mẹ chồng

| Tâm sự
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Suốt 8 năm làm dâu, tôi chưa từng nghĩ mình có thể nói “không” với một kỳ nghỉ ở quê chồng. Vậy mà năm nay, sau những tháng ngày bận rộn, tôi quyết định ở lại, dành thời gian cho các con và cho chính mình. Tôi đã nghĩ sẽ phải đối mặt với sự không hài lòng của mẹ chồng, nhưng phản ứng của bà sau đó lại khiến tôi lặng người.

Sau 8 năm làm dâu, lần đầu tôi quyết định không về quê dịp nghỉ lễ và bật khóc trước câu nói của mẹ chồng - Ảnh 1.Nghỉ lễ muốn đưa con về ngoại, chồng nói một câu khiến tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về cuộc hôn nhân 8 năm

GĐXH – Sau hôm ấy, tôi bắt đầu nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Tôi quá mệt với những cuộc tranh cãi liên quan đến tiền bạc với chồng.

Sau 8 năm làm dâu, lần đầu tôi quyết định không về quê dịp nghỉ lễ và bật khóc trước câu nói của mẹ chồng - Ảnh 2.Cho anh trai mượn đất chăn nuôi, đến khi muốn bán tôi cay đắng nhận ra một điều quan trọng

GĐXH - Bây giờ tôi mới hiểu, tiền bạc và đất đai là những thứ rất dễ làm người ta thay đổi, thậm chí có thể mất tình thân chỉ vì vài mét đất.

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