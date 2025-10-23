Mới nhất
Sau khi bị đánh ghen, Kim Ngân xin nghỉ việc bỏ phố về quê

Thứ năm, 10:25 23/10/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 33 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân say rượu, cảm thấy mình thất bại nên quyết định trả phòng trọ và về quê với bố mẹ.

Trong tập 33 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, sau khi bị đánh ghen ê chề tại chỗ làm, Kim Ngân (Việt Hoa) đau đớn đi tìm rượu giải sầu. Tại quán bar, anh Dũng (Phùng Đức Hiếu) - con bác Bơ tình cờ cũng có mặt ở đó. Nhìn thấy một thanh niên đang tới làm phiền Kim Ngân nên Dũng đã lại gần, bảo vệ cô em cùng quê.

Hai anh đãng uống rượu giúp Kim Ngân vơi đi nỗi sầu trong lòng thì thanh niên kia quay lại gây sự với Kim Ngân. Hắn ta bỏ đi và quay lại nói Ngân "rẻ tiền" nên cô nàng tức giận dùng chiếc túi đánh mạnh vào đầu gã đàn ông thô lỗ.

Trước tình huống này, Dũng nhanh chóng kéo Kim Ngân chạy trốn khỏi quán bar. Sau một hồi đuổi nhau lòng vòng, anh Dũng và Ngân đã trốn thoát khỏi đám thanh niên kia. Sau cơn say, Kim Ngân trở về khu tập thể lại tiếp tục bật khóc trong tủi hờn, đau đớn.

Sau khi bị đánh ghen, Kim Ngân xin nghỉ việc bỏ phố về quê - Ảnh 1.

Dũng cố gắng để giải cứu Kim Ngân thoát khỏi đám thanh niên lỗ mãng. Ảnh VTV

Sáng hôm sau tới cửa hàng, Kim Ngân bị đồng nghiệp Lan mỉa mai, dè bỉu vì chuyện bị đánh ghen hôm qua. Cũng vì chuyện đánh ghen đó, Kim Ngân bị tạm đình chỉ việc. Thay vì gửi bản tường trình, như yêu cầu từ Ban lãnh đạo công ty, Kim Ngân gửi luôn đơn xin thôi việc.

Trở về khu tập thể, Kim Ngân quyết định trả nhà cho bà Xuân để về quê với bố mẹ. Bà Xuân động viên Kim Ngân cố gắng ở lại. Kim Ngân thổ lộ, bao nhiêu năm nỗ lực, bao tính toán, dự định đã mất hết. Kim Ngân quyết định bỏ phố về quê. Bà Xuân vốn yêu quý Kim Ngân nên đã hết lòng động viên, an ủi cô gái vượt qua cú sốc này.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 33: Việc mất, tình tan, Ngân bỏ phố về quê- Ảnh 4.

Kim Ngân quyết định về quê, bà Xuân chủ trọ ra thức thuyết phục cô nàng ở lại. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Lâm (Hà Thành) năn nỉ đồng nghiệp ở công ty để xin đổi lịch trực cùng ca với Trúc Lam (Quỳnh Kool). Sau nhiều lần như vậy, Trúc Lam chợt nhận ra nhiều điều bất thường, cho thấy không phải vô tình, mà tất cả đều do Lâm cố ý để tiếp cận cô. Khi đã nhận ra các điều đó, Trúc Lam gặp gỡ và hỏi thẳng Lâm nhưng anh chàng hẹn tối nay là "sinh nhật xịn" của mình, anh sẽ đến đón Trúc Lam và sẽ có câu trả lời chính thức.

Buổi tối, Trúc Lam đã đến chỗ hẹn và tặng quà sinh nhật cho Lâm. Khi Lâm chưa kịp thổ lỗ chính thức, Trúc Lam đã "phủ đầu" ngăn cấm. Cô cấm Lâm không được thích mình và yêu cầu cậu em đồng nghiệp này phải phân định rõ tình chị em đồng nghiệp và sự cảm mến nhau. 

Cô cũng cho biết mình chưa chính thức ly hôn. "Về nhà với mẹ đi, buông tha cho chị đi!" - Trúc Lam cầu xin Lâm rồi vội đi về. Trong món quà của Trúc Lam có lời nhắn: "Cái cây nhỏ mau lớn nhanh nhé!".

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 33: Việc mất, tình tan, Ngân bỏ phố về quê- Ảnh 6.

Trúc Lam tuyên bố Lâm không được thích mình và hiện tại cô vẫn chưa ly hôn. Ảnh VTV

Sau khi được mẹ Lam kể chuyện Lam - Toàn đã ly hôn, cô Xuân lên nhà của Lam để trò chuyện về chuyện này. Cô Xuân kể lại cho Lam chuyện những ngày Toàn đi làm đêm, dù sáng về mệt rũ nhưng không bao giờ quên mua đồ ăn sáng cho vợ.

Sau những lời chia sẻ của cô Xuân, Trúc Lam không thể ngủ, cô nhớ về những chuyện đã qua và nhớ chồng.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 33: Việc mất, tình tan, Ngân bỏ phố về quê- Ảnh 7.

Cô Xuân tới gặp Trúc Lam để nói rõ về con người, tình cảm của Toàn dành cho vợ. Ảnh VTV

T.Hằng (th)
