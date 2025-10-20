Mới nhất
Chồng Mỹ Anh (Phương Oanh) thú nhận ngoại tình

Thứ hai, 10:59 20/10/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 21 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng (Doãn Quốc Đam) lo sợ bị phát hiện ngoại tình nên chủ động thú tội với vợ.

Trong trích đoạn tập 31 "Gió ngang khoảng trời xanh", tập phim được phát sóng trên VTV3 vào 20h tối nay (20/10), Trường (Denis Đặng) đến tận nhà trọ tìm Kim Ngân (Việt Hoa) sau vụ việc bất hòa xảy ra ở hôm đi nghỉ dưỡng. Trường dường như vẫn chưa nhận ra lỗi của mình, đổ lỗi do rượu khiến Kim Ngân càng thêm bực mình. 

"Thậm chí trong buổi tối hôm qua, tôi có cảm giác như anh đang ép tôi tiếp khách" - Kim Ngân nói rõ và đuổi Trường về.

Trường tiếp tục phân trần: "Em là người yêu anh. Làm sao anh cho thể cho em đi tiếp khách được như vậy, anh cũng là một thằng đàn ông cơ mà". Vừa nói, Trường có cử chỉ ôm ấp, cưỡng hôn Kim Ngân trong sự khó chịu của cô. Kim Ngân tỏ rõ thái độ dứt khoát yêu cầu Trường ra khỏi nhà. 

Chồng Phương Oanh thú tội ngọai tình trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 1.

Trường đến xin lỗi nhưng lời nói, hành động lại khiến Kim Ngân thêm tức giận.

Ở một diễn biến khác trong tập phim, khi mà Đăng (Doãn Quốc Đam) và Mỹ Anh (Phương Oanh) đang ngồi nói chuyện với nhau, trợ lý báo cáo với Đăng (Doãn Quốc Đam) rằng Linh (Lan Phương) gửi email cho anh vì nhắn tin không thấy trả lời. 

Mỹ Anh giục chồng kiểm tra email ngay để xem phía đối tác nói gì nhưng Đăng lại ngập ngừng. Thấy Đăng chần chừ, Mỹ Anh lập tức mở laptop để kiểm tra email. Trước tình huống diễn ra nhanh, sợ vợ phát hiện ra chuyện gì, Đăng liền thú tội: "Anh phải nói thật, không biết em có tha thứ cho anh không, lúc ở dưới đấy anh có lỡ...". 

Thế nhưng, Đăng chưa kịp nói hết câu thì Mỹ Anh thấy email của phía đối tác phản hồi rất tốt. "Theo như email của Linh gửi thì những yêu cầu của phía Hoàng Tuấn, công ty mình hoàn toàn đáp ứng được". Sau đó Mỹ Anh hỏi lại Đăng về định nói điều gì về "tha thứ", điều này khiến đăng ấp úng.

Chồng Phương Oanh thú tội ngọai tình trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 2.

Sợ lộ bí mật, Đăng định thú nhận chuyện ngoại tình với vợ.

Trong khi đó, thời gian gần đây Lâm lui tới nhà Lam (Quỳnh Kool) khá nhiều. Khi Lâm nói rằng sợ Toàn nhìn thấy lại không vui, Trúc Lam liền "bật mí" chồng đi thường trú ít nhất phải 6 tháng mới về. Ngay lập tức, Lâm tỏ ra vui mừng, đòi lên nhà Trúc Lam uống nước nhưng cô không đồng ý. 

Trong lúc Trúc Lam nói lời xin lỗi Lâm vì hiểu lầm trước đó, tưởng rằng Lâm tung tin đồn cô ly hôn với toàn công ty biết. Đúng lúc này, mẹ Trúc Lam đã nhìn thấy Lâm và con gái đang trò chuyện với nhau.

Chồng Phương Oanh thú tội ngọai tình trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 3.

Trúc Lam bị mẹ bắt gặp khi đang trêu đùa với Lâm.

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

