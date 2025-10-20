Chồng Mỹ Anh (Phương Oanh) thú nhận ngoại tình
GĐXH - Trong tập 21 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng (Doãn Quốc Đam) lo sợ bị phát hiện ngoại tình nên chủ động thú tội với vợ.
Trong trích đoạn tập 31 "Gió ngang khoảng trời xanh", tập phim được phát sóng trên VTV3 vào 20h tối nay (20/10), Trường (Denis Đặng) đến tận nhà trọ tìm Kim Ngân (Việt Hoa) sau vụ việc bất hòa xảy ra ở hôm đi nghỉ dưỡng. Trường dường như vẫn chưa nhận ra lỗi của mình, đổ lỗi do rượu khiến Kim Ngân càng thêm bực mình.
"Thậm chí trong buổi tối hôm qua, tôi có cảm giác như anh đang ép tôi tiếp khách" - Kim Ngân nói rõ và đuổi Trường về.
Trường tiếp tục phân trần: "Em là người yêu anh. Làm sao anh cho thể cho em đi tiếp khách được như vậy, anh cũng là một thằng đàn ông cơ mà". Vừa nói, Trường có cử chỉ ôm ấp, cưỡng hôn Kim Ngân trong sự khó chịu của cô. Kim Ngân tỏ rõ thái độ dứt khoát yêu cầu Trường ra khỏi nhà.
Ở một diễn biến khác trong tập phim, khi mà Đăng (Doãn Quốc Đam) và Mỹ Anh (Phương Oanh) đang ngồi nói chuyện với nhau, trợ lý báo cáo với Đăng (Doãn Quốc Đam) rằng Linh (Lan Phương) gửi email cho anh vì nhắn tin không thấy trả lời.
Mỹ Anh giục chồng kiểm tra email ngay để xem phía đối tác nói gì nhưng Đăng lại ngập ngừng. Thấy Đăng chần chừ, Mỹ Anh lập tức mở laptop để kiểm tra email. Trước tình huống diễn ra nhanh, sợ vợ phát hiện ra chuyện gì, Đăng liền thú tội: "Anh phải nói thật, không biết em có tha thứ cho anh không, lúc ở dưới đấy anh có lỡ...".
Thế nhưng, Đăng chưa kịp nói hết câu thì Mỹ Anh thấy email của phía đối tác phản hồi rất tốt. "Theo như email của Linh gửi thì những yêu cầu của phía Hoàng Tuấn, công ty mình hoàn toàn đáp ứng được". Sau đó Mỹ Anh hỏi lại Đăng về định nói điều gì về "tha thứ", điều này khiến đăng ấp úng.
Trong khi đó, thời gian gần đây Lâm lui tới nhà Lam (Quỳnh Kool) khá nhiều. Khi Lâm nói rằng sợ Toàn nhìn thấy lại không vui, Trúc Lam liền "bật mí" chồng đi thường trú ít nhất phải 6 tháng mới về. Ngay lập tức, Lâm tỏ ra vui mừng, đòi lên nhà Trúc Lam uống nước nhưng cô không đồng ý.
Trong lúc Trúc Lam nói lời xin lỗi Lâm vì hiểu lầm trước đó, tưởng rằng Lâm tung tin đồn cô ly hôn với toàn công ty biết. Đúng lúc này, mẹ Trúc Lam đã nhìn thấy Lâm và con gái đang trò chuyện với nhau.
'Không cần nói nhiều' mang về chiến thắng cho Top 11 'Tân binh toàn năng'Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Áp lực nhân đôi trong Công diễn 2 khi đối đầu với 2 nhóm nhạc từ Hàn Quốc và Nhật Bản đòi hỏi các "Tân binh toàn năng" Việt phải nỗ lực hết sức để chiến thắng.
Phan Đinh Tùng tái xuất cùng Quang Anh, Ngọc Yến trong 'Chuyến xe âm nhạc xanh'Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Phan Đinh Tùng và các ca sĩ “Điểm hẹn tài năng” mang đến hành trình âm nhạc rực rỡ, lan tỏa năng lượng xanh tích cực.
Gần 4000 khán giả thổn thức hình ảnh quê hương Việt Nam hiện lên trên nền nhạc của Secret GardenXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Huyền thoại Secret Garden đã khiến gần 4000 khán giả Việt thổn thức với 20 nhạc phẩm bất hủ nổi tiếng khắp thế giới của ban nhạc Bắc Âu này.
Con gái NSND Trần Nhượng casting phim võ thuật lịch sửXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim mong muốn tái hiện hình tượng bảy vị anh hùng trong phong trào Tây Sơn. Đại tá - NSND Trần Nhượng đã tiến cử con gái - diễn viên Anh Phương đến thử vai.
Gần 700 triệu đồng được quyên góp trong đêm nhạc thiện nguyện ‘Thắp lửa trái tim' để ủng hộ đồng bào vùng caoXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Đêm nhạc thiện nguyện “Thắp lửa trái tim” là hành trình âm nhạc mang thông điệp sẻ chia, hướng về những đồng bào đang oằn mình gượng dậy sau hoàn lưu bão số 10 và 11 tại Hà Giang - Tuyên Quang.
Bằng buông súng không tự sát sau câu nói của vợ, Chủ tịch xã Thứ xin từ chứcXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 47 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng định tự tử vì bị khởi tố, Vân đã nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng buông súng, chọn đối mặt với sai lầm.
Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Tập 14 "Cách em 1 milimet" hé lộ sự trở về lần lượt của Biên, Đức và Bách mang đến hy vọng rằng đám bạn của "Đại bản doanh" ở làng Mây ngày nào sắp hội tụ.
Huyền thoại Secret Garden mong khán giả tìm thấy sự bình an trong tâm hồn từ âm nhạcXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Bội đôi huyền thoại Secret Garden đã có cuộc gặp mặt với truyền thông Việt Nam và trong cuộc gặp gỡ này, họ đã nhắn gửi thông điệp ý nghĩa đến khán giả.
Tối nay, Trọng Lân và Hoàng Long cùng xuất hiện trong vai trò mớiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Sau những năm tháng mong mỏi, cuối cùng Tú cũng đã gặp lại 3 người đàn ông của "Đại bản doanh" ở làng Mây.
Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Chặng cuối của "Chiến sĩ quả cảm" khiến khán giả bất ngờ khi có sự tham gia của 2 nghệ sĩ mới là Tăng Duy Tân và Đinh Tiến Đạt.
Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-ConcertXem - nghe - đọc
GĐXH - Chương trình Y-Concert kéo dài thời gian biểu diễn lên tới 10 tiếng, quy tụ 55 nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt trong đó có dàn "Anh trai", "Chị đẹp"...