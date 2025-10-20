'Không cần nói nhiều' mang về chiến thắng cho Top 11 'Tân binh toàn năng'
GĐXH - Áp lực nhân đôi trong Công diễn 2 khi đối đầu với 2 nhóm nhạc từ Hàn Quốc và Nhật Bản đòi hỏi các "Tân binh toàn năng" Việt phải nỗ lực hết sức để chiến thắng.
Trong tập 3 "Tân binh toàn năng" đã được phát sóng, (S)TRONG Trọng Hiếu xuất hiện, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn làm quen, chứng kiến màn thể hiện của Top 11 đã lập tức nhìn ra vấn đề.
Theo (S)TRONG Trọng Hiếu, “cái tôi” của mỗi người đang làm lu mờ đi tinh thần làm việc nhóm. Sự thể hiện của các thành viên quá phụ thuộc vào ý muốn và khả năng cá nhân, khiến đội hình, nhịp độ và biên độ vũ đạo trở nên lộn xộn, không thể tìm thấy sự đồng điệu.
(S)TRONG Trọng Hiếu và nhà sản xuất toàn năng SOOBIN cũng một lần nữa nhắc nhở các tân binh về việc họ sẽ bước vào các Công diễn cả với tư cách là một đại diện của nhạc Việt trong cuộc đối đấu với những nhóm quốc tế. Vì thế hơn lúc nào hết, sự nỗ lực của từng người phải được cộng hưởng, phối hợp ăn ý với tinh thần nhóm để cùng nhau cháy hết mình trên sân khấu.
Trong Công diễn 2, Top 11 Tân binh toàn năng đối đầu với KID PHENOMENON (từ Nhật Bản) và JUSTB (từ Hàn Quốc). Đây là hai nhóm nhạc đã có nhiều kinh nghiệm và thành tích, khi tới Việt Nam để tham gia "Tân binh toàn năng" họ chọn lựa những tiết mục mang nhiều ý nghĩa với nhóm để giao lưu đồng thời cũng thể hiện tinh thần quyết tâm cao để chinh phục khán giả Việt.
KID PHENOMENON mở màn với màn trình diễn giao lưu quốc tế Unstoppable và sau đó là tiết mục thi đấu Wheelie (Vòng 1). JUSTB tiếp nối sự phấn khích với bài Medusa và tiết mục thi đấu Chest (Vòng 1), khẳng định chất lượng cùng sự đồng đều đạt đến độ chính xác cao đã được tôi luyện qua các sàn đấu quốc tế.
Tiết mục biểu diễn và thi đấu ấn tượng của nhóm nhạc Hàn Quốc JUSTB.
Sau đợt bình chọn, số điểm trung bình cộng của hai đối thủ tầm cỡ đã chính thức đặt ra Điểm cột mốc cho thử thách Vòng 1 của nhóm Tân binh là 511,5 điểm (tương đương 100%).
Cuối cùng, Top 11 Tân binh toàn năng mang đến tiết mục "Không cần nói nhiều". Ngay từ khi mở màn, Cường Bạch và Swan Nguyễn gặp lỗi mic và tai nghe, dẫn đến tình huống không như mong đợi. Ban tổ chức đã buộc phải dừng phát bài hát.
Top 11 đã chứng minh công sức luyện tập không hề bị uổng phí khi mang đến một màn trình diễn xuất sắc, nhận được sự ghi nhận từ chính JUSTB và KID PHENOMENON về độ đồng đều và ăn khớp ấn tượng. Kết quả cuối cùng được công bố: Tân Binh Thăng Cấp chính thức thành công vượt qua mức Thử thách đầu tiên là 96,5%.
Chiến thắng ở vòng 1 này không chỉ khẳng định tiềm năng thần tượng Việt trên sàn đấu quốc tế mà còn tạo ra hy vọng và sự tự tin lớn cho toàn đội.
