Kim Ngân bị đánh ghen vì tin nhắn đáng sợ của 'tổng tài'

Trong trích đoạn tập 32 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau chuyến đi chơi với Trường (Denis Đặng), tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng Kim Ngân (Việt Hoa) vẫn bị làm phiền. Lần này, hai người phụ nữ tới tận cửa hàng nơi Kim Ngân làm việc, trong đó một người giới thiệu mình là vợ của Đại - người Ngân gặp trong chuyến đi chơi.

Chị ta đọc cho Kim Ngân nghe rõ đoạn tin nhắn giữa Đại và Trường. Theo đó, Trường có nhắn: "Anh thích thì cứ nói em bố trí cho. Em với anh có tiếc gì nhau đâu. Một Ngân chứ 10 Ngân em cũng bố trí cho anh được. Hay là đêm nay em bố trí cho anh nhé".

Đoạn tin nhắn này khiến Kim Ngân như chết lặng khi càng rõ hơn bộ mặt thật xấu xa của "tổng tài" Trường.

Kim Ngân bị hai người phụ nữ lạ mặt tới đánh ghen. Ảnh VTV

Trong khi đó, dù ký đơn ly hôn nhưng khi Toàn đi thường trú ở Tây Nguyên, Trúc Lam ở nhà một mình lúc nào cũng thấy nhớ chồng. Hình bóng quen thuộc của Toàn luôn xuất hiện trong mọi vị trí ở ngôi nhà. Trúc Lam còn hốt hoảng khi phát hiện ra chồng chụp ảnh chung với các đồng nghiệp ở công ty. Toàn chỉ đứng cạnh một nữ đồng nghiệp cũng đủ khiến Trúc Lam ghen, cho rằng chồng mình đang khoác vai cô gái kia.

Thái độ ghen tuông của Trúc Lam khiến Mỹ Anh và Kim Ngân phải bật cười. Tuy vậy, Trúc Lam vẫn phủ nhận mình không ghen, cô lấy lý do hai vợ chồng chưa ra toà ly hôn nhưng đã chụp ảnh với người khác khiến cô bực mình.

Trúc Lam cảm thấy ghen khi chồng chụp ảnh chung với người phụ nữ khác. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, sau khi qua đêm với nhau, Linh (Lan Phương) nhắn tin, gọi điện nhưng Đăng (Doãn Quốc Đam) đều không hồi âm, khiến cô rất bất ngờ. Đăng phải vào nhà vệ sinh để nghe máy của Linh và chỉ kịp đề nghị: "Nếu không phải là công việc thì tốt nhất đừng gọi cho anh".

Đăng trốn vào nhà vệ sinh để nghe điện thoại của Linh.

Tập 32 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 21/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

