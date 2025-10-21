Kim Ngân bị đánh ghen vì tin nhắn đáng sợ của 'tổng tài'
GĐXH - Vì tin nhắn của "Tổng tài" Trường với anh Đại có nhắc tới Kim Ngân nên cô đã bị hai người phụ nữ tìm đến tận nơi làm việc để đánh ghen.
Trong trích đoạn tập 32 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau chuyến đi chơi với Trường (Denis Đặng), tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng Kim Ngân (Việt Hoa) vẫn bị làm phiền. Lần này, hai người phụ nữ tới tận cửa hàng nơi Kim Ngân làm việc, trong đó một người giới thiệu mình là vợ của Đại - người Ngân gặp trong chuyến đi chơi.
Chị ta đọc cho Kim Ngân nghe rõ đoạn tin nhắn giữa Đại và Trường. Theo đó, Trường có nhắn: "Anh thích thì cứ nói em bố trí cho. Em với anh có tiếc gì nhau đâu. Một Ngân chứ 10 Ngân em cũng bố trí cho anh được. Hay là đêm nay em bố trí cho anh nhé".
Đoạn tin nhắn này khiến Kim Ngân như chết lặng khi càng rõ hơn bộ mặt thật xấu xa của "tổng tài" Trường.
Trong khi đó, dù ký đơn ly hôn nhưng khi Toàn đi thường trú ở Tây Nguyên, Trúc Lam ở nhà một mình lúc nào cũng thấy nhớ chồng. Hình bóng quen thuộc của Toàn luôn xuất hiện trong mọi vị trí ở ngôi nhà. Trúc Lam còn hốt hoảng khi phát hiện ra chồng chụp ảnh chung với các đồng nghiệp ở công ty. Toàn chỉ đứng cạnh một nữ đồng nghiệp cũng đủ khiến Trúc Lam ghen, cho rằng chồng mình đang khoác vai cô gái kia.
Thái độ ghen tuông của Trúc Lam khiến Mỹ Anh và Kim Ngân phải bật cười. Tuy vậy, Trúc Lam vẫn phủ nhận mình không ghen, cô lấy lý do hai vợ chồng chưa ra toà ly hôn nhưng đã chụp ảnh với người khác khiến cô bực mình.
Ở diễn biến khác trong tập phim, sau khi qua đêm với nhau, Linh (Lan Phương) nhắn tin, gọi điện nhưng Đăng (Doãn Quốc Đam) đều không hồi âm, khiến cô rất bất ngờ. Đăng phải vào nhà vệ sinh để nghe máy của Linh và chỉ kịp đề nghị: "Nếu không phải là công việc thì tốt nhất đừng gọi cho anh".
Tập 32 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 21/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
Vợ Chủ tịch xã Thứ tiết lộ giấu được mấy chục cây vàngXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 49 "Có anh, nơi ấy bình yên", bà Nga động viên ông Thứ yên tâm "xa nhà" một thời gian vì luôn có vợ con đợi ở nhà.
Chồng Việt Hương 'chơi lớn' khi cover nhạc phim 'Cục vàng của ngoại' tặng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Hoài Phương cover ca khúc “Ngoại yêu con”, nhạc phim "Cục Vàng của ngoại" dành tặng nhân ngày đặc biệt này.
Chồng Mỹ Anh (Phương Oanh) thú nhận ngoại tìnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 31 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng (Doãn Quốc Đam) lo sợ bị phát hiện ngoại tình nên chủ động thú tội với vợ.
'Không cần nói nhiều' mang về chiến thắng cho Top 11 'Tân binh toàn năng'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Áp lực nhân đôi trong Công diễn 2 khi đối đầu với 2 nhóm nhạc từ Hàn Quốc và Nhật Bản đòi hỏi các "Tân binh toàn năng" Việt phải nỗ lực hết sức để chiến thắng.
Phan Đinh Tùng tái xuất cùng Quang Anh, Ngọc Yến trong 'Chuyến xe âm nhạc xanh'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Phan Đinh Tùng và các ca sĩ “Điểm hẹn tài năng” mang đến hành trình âm nhạc rực rỡ, lan tỏa năng lượng xanh tích cực.
Gần 4000 khán giả thổn thức hình ảnh quê hương Việt Nam hiện lên trên nền nhạc của Secret GardenXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Huyền thoại Secret Garden đã khiến gần 4000 khán giả Việt thổn thức với 20 nhạc phẩm bất hủ nổi tiếng khắp thế giới của ban nhạc Bắc Âu này.
Con gái NSND Trần Nhượng casting phim võ thuật lịch sửXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Bộ phim mong muốn tái hiện hình tượng bảy vị anh hùng trong phong trào Tây Sơn. Đại tá - NSND Trần Nhượng đã tiến cử con gái - diễn viên Anh Phương đến thử vai.
Gần 700 triệu đồng được quyên góp trong đêm nhạc thiện nguyện ‘Thắp lửa trái tim' để ủng hộ đồng bào vùng caoXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Đêm nhạc thiện nguyện “Thắp lửa trái tim” là hành trình âm nhạc mang thông điệp sẻ chia, hướng về những đồng bào đang oằn mình gượng dậy sau hoàn lưu bão số 10 và 11 tại Hà Giang - Tuyên Quang.
Bằng buông súng không tự sát sau câu nói của vợ, Chủ tịch xã Thứ xin từ chứcXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 47 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng định tự tử vì bị khởi tố, Vân đã nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng buông súng, chọn đối mặt với sai lầm.
Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Tập 14 "Cách em 1 milimet" hé lộ sự trở về lần lượt của Biên, Đức và Bách mang đến hy vọng rằng đám bạn của "Đại bản doanh" ở làng Mây ngày nào sắp hội tụ.
Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-ConcertXem - nghe - đọc
GĐXH - Chương trình Y-Concert kéo dài thời gian biểu diễn lên tới 10 tiếng, quy tụ 55 nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt trong đó có dàn "Anh trai", "Chị đẹp"...