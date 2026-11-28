Trong tập 25 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" đã được phát sóng, trận đấu với đội bóng làng Đông rất quan trọng vì nếu thắng trận này, đội bóng làng Xuân sẽ tiến vào bán kết. Vì thế, toàn bộ các thành viên đều bước vào trận với quyết tâm cao nhất.

Chân của Minh đang gặp vấn đề, cô khá đau đớn khi phải vận động. Tuy nhiên, Minh đã lén uống thuốc giảm đau và cố gắng đá như bình thường trong suốt thời gian diễn ra trận đấu với làng Đông.

Minh vẫn cố gắng đá cho đến khi trận đấu kết thúc. Cuối cùng, đội bóng làng Xuân đã chiến thắng làng Đông và vào bán kết. Nhưng hậu quả của sự cố gắng quá sức của Minh, chân của cô đau đến nỗi phải lết về khu nhà trọ. Không ngờ Đào đã về trước mình và chứng kiến toàn bộ nỗ lực cô lết chân đến cửa phòng.

Đào phát hiện ra chân của Minh gặp vấn đề sau trận đấu. Ảnh VTV

Sau khi kiểm tra cái chân sưng vù, đỏ tấy của Minh, Đào bắt Minh đi viện khám và một kết luận không mong đợi và Minh đã cố tránh đã đến. Bác sĩ thông báo Minh gặp chấn thương nghiêm trọng và cô phải nghỉ chơi bóng để điều trị cho đến khi chân khoẻ hẳn mới có thể đá bóng.

Kết luận này như sét đánh ngang tai với Minh. Đội làng Xuân sắp đá bán kết mà khả năng chân cô có thể hồi phục trước trận đấu này có vẻ hoàn toàn bất khả thi. Bác sĩ nói nếu Minh cố tình đá sẽ làm tổn thương khớp và sẽ thành tật.

Bác sĩ kết luận Minh đang gặp chấn thương nặng và có thể phải giải nghệ. Ảnh VTV

Minh vẫn muốn được đá bóng vì cô đã rất cố gắng để đi đến trận bán kết, được giữ lại sân tập cho đội bóng. Minh đề nghị Đào giấu chuyện mình gặp chấn thương, muốn Đào nói dối cô chỉ bị bong gân và cô sẽ uống thuốc giảm đau để đá 2 trận cuối.

Suy nghĩ này của Minh khiến Đào rất tức giận. Cô cho rằng Minh bất chấp chấn thương để được đá bóng như thế là điên rồ. Chuyện giữ lại sân bóng không phải chuyện của Minh và nó là một chuyện thiếu suy nghĩ.

Đào không chấp nhận việc Minh cố nén đau để tiếp tục ra sân. Ảnh VTV

"Chị Đào, chị giúp em nhé? Chị giữ bí mật với mọi người cho em đá nốt trận bán kết này thôi. Em xin chị đấy, chị giúp em nhé?", Minh năn nỉ. Đào không trả lời Minh, cô chọn cách im lặng.

Ở một diễn biến khác trong tập phim, người luôn kèn cựa với Đào là Phương đã vô cùng tức tối khi Đào và đội bóng làng Xuân ngày càng tiến sâu vào giải đấu hơn. Phương đã từng tìm cách triệt hạ Đào khiến cô gặp chấn thương nghiêm trọng, dẫn đến việc Đào rời khỏi đội tuyển của Tỉnh.

Giờ đây, thông tin Đào đang thành công với đội bóng làng Xuân và sắp tới có thể trở lại bóng đá chuyên nghiệp càng làm Phương thêm cay cú.

Phương tức tối khi nghe được thông tin Đào sắp trở lại với bóng đá chuyên nghiệp. Ảnh VTV

Đào trở lại bóng đá chuyên nghiệp, Minh bất ngờ gặp chấn thương GĐXH - Khi những cơ hội mới mở ra với các thành viên đội bóng nữ làng Xuân, một biến cố bất ngờ xảy ra khi Minh bị chấn thương.