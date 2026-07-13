Một câu nói về tài sản của con dâu khiến tôi thay đổi cách yêu thương con cái lúc tuổi già

Tuổi già chỉ mong con có cuộc sống ổn định

Năm nay tôi đã bước sang tuổi 75. Chồng mất từ nhiều năm trước nên tôi chỉ có một người con trai duy nhất làm chỗ dựa tinh thần lúc tuổi già.

Tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe không còn như trước dù tôi luôn cố gắng chăm sóc bản thân và duy trì lối sống lành mạnh.

Điều khiến tôi yên lòng nhất là con trai đã trưởng thành, có công việc ổn định và xây dựng gia đình riêng. Tôi luôn mong khi mình già yếu, con sẽ có cuộc sống đủ đầy, không phải chịu quá nhiều áp lực về kinh tế.

Con trai tôi tên Lý Cường, 35 tuổi, kết hôn được khoảng hai năm. Con dâu là Triệu Mai, nhanh nhẹn, tháo vát và cũng có công việc tốt tại một doanh nghiệp nước ngoài.

Thu nhập của hai vợ chồng khá ổn nhưng vì giá bất động sản quá cao nên đến nay vẫn phải thuê nhà.

Điều khiến tôi buồn không phải là chuyện tài sản sau này thuộc về ai, mà là khi tôi vẫn còn khỏe mạnh, con dâu đã nghĩ đến việc phân chia những gì tôi đang sở hữu. Ảnh minh họa

Muốn dành toàn bộ tiền tiết kiệm để giúp con an cư

Sau nhiều năm làm việc và tích góp, tôi sở hữu một căn nhà khá rộng tại Bắc Kinh, đồng thời còn có khoản tiết kiệm khoảng 900.000 NDT, tương đương gần 3 tỷ đồng.

Ở tuổi này, tôi không còn nhiều nhu cầu chi tiêu. Điều duy nhất tôi nghĩ đến là dùng số tiền ấy để mua cho con trai và con dâu một căn hộ gần nơi làm việc, giúp các con sớm ổn định cuộc sống.

Khi tôi ngỏ ý, con trai ban đầu ra sức từ chối vì không muốn mẹ phải tiêu hết tiền dưỡng già. Thế nhưng trước sự kiên quyết của tôi, con cuối cùng cũng đồng ý. Con dâu cũng tỏ ra rất vui vì kế hoạch này.

Tôi nghĩ mình đã làm được điều ý nghĩa nhất cho con trước khi quá muộn.

Một câu nói vô tình khiến tôi thay đổi mọi suy nghĩ

Ngày tôi mang sổ tiết kiệm đến để cùng các con đi xem nhà, vừa bước đến cửa căn hộ thuê của con thì nghe thấy hai vợ chồng đang trò chuyện.

Ban đầu chỉ là cuộc trao đổi bình thường, nhưng càng nghe tôi càng lặng người.

Con dâu nói với chồng: "Nhà mới mẹ mua thì hai vợ chồng mình phải cùng đứng tên. Sau này mẹ không còn nữa thì căn nhà của mẹ ở Bắc Kinh cũng sẽ thuộc về mình."

Chỉ một câu nói ấy khiến tôi chết lặng.

Điều khiến tôi buồn không phải là chuyện tài sản sau này thuộc về ai, mà là khi tôi vẫn còn khỏe mạnh, con dâu đã nghĩ đến việc phân chia những gì tôi đang sở hữu.

Tôi đứng ngoài cửa vài phút để lấy lại bình tĩnh rồi mới gõ cửa bước vào. Nhìn thấy tôi, con dâu tái mặt vì biết tôi đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.

Tiền bạc không bao giờ quan trọng hơn tình thân

Sau khi mọi người bình tĩnh, tôi gọi con dâu ngồi xuống nói chuyện.

Tôi không trách mắng hay lớn tiếng, chỉ nhẹ nhàng chia sẻ rằng người thân trong gia đình không nên đặt lợi ích vật chất lên trước tình cảm. Cha mẹ dành cả đời để vun vén cho con cái không phải để đổi lấy sự tính toán hay chờ đợi tài sản.

Nếu lúc nào cũng nghĩ đến tiền bạc, con người rất dễ đánh mất những giá trị quý giá nhất là sự yêu thương và lòng biết ơn.

Nghe những lời tôi nói, con dâu im lặng rất lâu rồi chủ động xin lỗi. Con thừa nhận mình đã suy nghĩ nông nổi và nói rằng không dám nhận món quà lớn như căn hộ nữa.

Tôi vẫn mua nhà cho con nhưng thay đổi cách trao tặng

Sau câu chuyện hôm đó, tôi vẫn thực hiện dự định mua nhà. Tôi hiểu rằng một sai lầm trong lời nói chưa chắc đã phản ánh hoàn toàn con người của con dâu.

Tôi không muốn vì một phút bốc đồng mà phá vỡ hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, tôi cũng thay đổi quyết định của mình.

Căn hộ vẫn được mua ở vị trí thuận tiện để hai con đi làm và sinh hoạt, nhưng giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ đứng tên con trai.

Đó không phải là sự trừng phạt, mà là lời nhắc nhở dành cho con dâu rằng mọi tài sản đều được tạo dựng từ mồ hôi, nước mắt của cha mẹ. Trước khi nghĩ đến việc sở hữu, mỗi người cần học cách trân trọng tình thân và biết ơn những gì mình đang có.

* Câu chuyện của bà Lý, 75 tuổi, đến từ Trung Quốc.