Tuổi già, sau câu nói của con dâu, tôi giật mình biết mình đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con

Tuổi già của tôi từng xoay quanh con cháu

Con trai tôi lập gia đình được gần 8 năm. Từ ngày sinh cháu đầu lòng, con dâu nhiều lần nhờ tôi sang hỗ trợ vì hai vợ chồng đều bận rộn. Tôi cũng vui vẻ nhận lời vì nghĩ tuổi già có việc để làm, lại được gần gũi con cháu là niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có.

Ban đầu, tôi chỉ sang trông cháu vài tiếng mỗi ngày. Nhưng rồi dần dần, việc gì tôi cũng muốn nhúng tay vào một chút. Thấy tủ lạnh hết đồ ăn, tôi đi chợ mua thêm. Thấy nhà cửa bừa bộn, tôi tranh thủ dọn dẹp. Thấy cháu ăn uống thất thường, tôi góp ý với con dâu về thực đơn. Có hôm thấy hai vợ chồng con đi làm về muộn rồi gọi đồ ăn bên ngoài, tôi lại nhắc nên hạn chế vì không tốt cho sức khỏe...

Khoảng một năm trở lại đây, tôi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi của con dâu. Có lần thấy cháu nội học thêm khá nhiều, tôi khuyên nên giảm bớt để cháu có thời gian vui chơi. Con dâu chỉ cười rồi nói sẽ cân nhắc. Một lần khác, tôi góp ý chuyện chi tiêu trong gia đình vì thấy các con đổi xe mới, con bé cũng chỉ im lặng.

Ảnh minh họa.

Lúc ấy, tôi nghĩ đơn giản là thế hệ trẻ bây giờ có suy nghĩ khác. Tôi không giận, nhưng trong lòng vẫn tin rằng những điều mình nói đều xuất phát từ kinh nghiệm và sự quan tâm chân thành.

Cho đến một buổi chiều cuối tuần, khi tôi đang dọn dẹp lại căn bếp sau bữa ăn, con dâu bước tới và nhẹ nhàng nói: "Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, để chúng con tự làm được rồi ạ."

Đó là một câu nói rất bình thường. Nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại thấy chững lại. Tôi ngồi xuống ghế, nhìn con dâu đang lúi húi sắp xếp mọi thứ trong bếp và lần đầu tiên tự hỏi: liệu có phải mình đã xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống của các con?

Câu nói khiến tôi nhìn lại chính mình

Những ngày sau đó, tôi cứ nhớ mãi câu nói ấy. Ban đầu tôi có chút chạnh lòng. Tôi nghĩ mình bỏ thời gian, công sức sang giúp các con, tại sao lại bị từ chối một cách khéo léo như vậy.

Nhưng càng suy nghĩ, tôi càng nhận ra vấn đề không nằm ở con dâu.

Tôi nhớ lại những lần mình tự ý sắp xếp lại đồ đạc trong nhà con vì cho rằng như thế sẽ gọn gàng hơn. Tôi nhớ những lần góp ý về cách nuôi dạy cháu mà không hỏi xem bố mẹ cháu có đồng tình hay không. Tôi cũng nhớ những lần vô tư đưa ra nhận xét về chuyện chi tiêu, mua sắm hay kế hoạch của các con.

Tất cả đều xuất phát từ ý tốt, nhưng có lẽ tôi đã quên mất một điều rất quan trọng: gia đình đó là của các con, không còn là của tôi.

Khi còn trẻ, chính tôi cũng từng khó chịu nếu người khác can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mình. Vậy mà đến khi làm mẹ chồng, làm bà nội, tôi lại vô tình lặp lại điều tương tự mà không nhận ra.

Bài học tuổi già là biết lùi lại đúng lúc

Ảnh minh họa.

Từ sau lần ấy, tôi thay đổi dần cách cư xử của mình. Tôi vẫn sang chơi với các cháu, vẫn giúp đỡ khi các con cần, nhưng không còn chủ động góp ý về mọi việc như trước. Nếu muốn giúp điều gì, tôi thường hỏi trước xem các con có cần không. Nếu các con có quyết định khác với suy nghĩ của mình, tôi học cách tôn trọng thay vì cố gắng thuyết phục.

Điều khiến tôi bất ngờ là mối quan hệ giữa tôi và con dâu lại trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Con bé chủ động tâm sự với tôi nhiều hơn, đôi khi còn hỏi ý kiến tôi về những việc quan trọng. Các cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con cũng nhẹ nhàng và tự nhiên hơn trước.

Ở tuổi già, tôi mới hiểu rằng ranh giới giữa quan tâm và can thiệp đôi khi rất mong manh. Cha mẹ nào cũng yêu con và luôn muốn điều tốt nhất cho con. Nhưng khi con đã trưởng thành, điều chúng cần không phải là một người luôn đứng bên cạnh để chỉ dẫn, mà là một người sẵn sàng lắng nghe, tôn trọng và tin tưởng.