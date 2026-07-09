Sau buổi họp lớp, tôi hiểu có những tình bạn chỉ còn tồn tại khi bạn có tiền

Từng háo hức chờ ngày họp lớp sau nhiều năm xa quê

Có những cuộc gặp được mong chờ suốt nhiều năm, nhưng cũng có những lần hội ngộ khép lại bằng nỗi thất vọng khó diễn tả thành lời. Đối với tôi, buổi họp lớp lần này từng mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Sau nhiều năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài, quãng đường hơn 5.000km không đủ khiến tôi chùn bước. Tôi chỉ mong được trở về quê, gặp lại những người bạn từng gắn bó suốt thời học sinh.

Kể từ ngày ra trường, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Công việc, gia đình và những bộn bề khiến chúng tôi dần mất liên lạc. Vì vậy, khi nghe tin lớp trưởng đứng ra tổ chức họp lớp, tôi không ngần ngại sắp xếp công việc để về tham dự.

Trong suy nghĩ của tôi, đó sẽ là dịp để mọi người cùng ôn lại kỷ niệm cũ, kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại, cười với những câu chuyện tuổi học trò và lưu giữ thêm một ký ức đẹp.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Câu nói của lớp trưởng khiến bầu không khí họp lớp đổi khác

Vừa bước vào nhà hàng, tôi đã được nhiều người nhận ra. Chưa kịp ngồi xuống, lớp trưởng đã cười lớn rồi nói trước mặt mọi người: "Ông Chương giờ thành đạt rồi, hôm nay chắc phải bao cả lớp một bữa chứ!"

Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là câu nói đùa để khuấy động không khí. Thế nhưng chỉ ít giây sau, nhiều người lập tức hưởng ứng.

Có người cười lớn, có người phụ họa: "Đúng rồi, lâu lắm mới về, bao mọi người một bữa đi!"

Một vài người còn vỗ vai tôi như thể việc tôi thanh toán cả bàn tiệc là điều hiển nhiên. Khoảnh khắc ấy, sự háo hức trong tôi gần như tan biến.

Điều khiến tôi buồn nhất không phải là số tiền của một bữa ăn. Nếu muốn, tôi hoàn toàn có thể thanh toán mà không cần suy nghĩ. Nhưng tôi không muốn tình bạn bị biến thành một phép thử của sự giàu có. Ảnh minh họa

Buổi họp lớp chỉ xoay quanh tiền bạc

Sau khi ngồi vào bàn, tôi càng cảm thấy lạc lõng hơn.

Những câu hỏi liên tục hướng về tôi không phải là sức khỏe, cuộc sống hay gia đình. Điều mọi người quan tâm lại là mức lương hiện tại, công việc đang làm, tài sản có bao nhiêu, đi xe gì, sống trong căn nhà thế nào.

Không khí của buổi họp lớp dần giống một cuộc so sánh thành công hơn là cuộc hội ngộ giữa những người bạn cũ.

Tôi chợt nhận ra rằng, trong mắt nhiều người, giá trị của một người bạn dường như được đo bằng khả năng kiếm tiền chứ không còn bằng những kỷ niệm đã từng cùng nhau trải qua.

Khi cả bàn tiệc cùng yêu cầu tôi "bao hết"

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi một người bạn nâng ly rồi lớn tiếng: "Chương về một lần khó lắm, hôm nay ông bao luôn cả lớp cho vui nhé!"

Lời đề nghị ấy ngay lập tức nhận được những tràng vỗ tay và tiếng hò reo tán thành. Không ai nghĩ đến cảm xúc của tôi. Không ai hỏi xem tôi có sẵn lòng hay không.

Tôi nhìn quanh bàn tiệc rồi chỉ mỉm cười nhạt. Tôi đặt ly xuống, đứng dậy, chào mọi người và bước ra khỏi nhà hàng.

Điều khiến tôi buồn nhất không phải là số tiền của một bữa ăn. Nếu muốn, tôi hoàn toàn có thể thanh toán mà không cần suy nghĩ. Nhưng tôi không muốn tình bạn bị biến thành một phép thử của sự giàu có.

Rời buổi họp lớp và xóa toàn bộ liên lạc

Bước ra ngoài, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ đi nhưng cũng đầy tiếc nuối.

Tôi từng nghĩ họp lớp là dịp để gặp lại những người bạn đã cùng mình đi qua quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ. Thế nhưng sau nhiều năm, mọi thứ đã thay đổi.

Có những người không còn nhìn nhau bằng sự chân thành mà bằng địa vị, thu nhập và điều kiện kinh tế.

Ngay trong tối hôm đó, tôi rời khỏi tất cả các nhóm trò chuyện của lớp, đồng thời ngừng liên lạc với nhiều người bạn cũ.

Đó không phải hành động vì giận dữ, mà là cách tôi khép lại một mối quan hệ đã không còn giữ được ý nghĩa ban đầu.

Họp lớp chỉ đáng quý khi còn sự chân thành

Sau trải nghiệm ấy, tôi hiểu rằng không phải buổi họp lớp nào cũng mang lại niềm vui như chúng ta từng kỳ vọng.

Điều đáng trân trọng nhất của một cuộc hội ngộ không phải là ai thành công hơn, ai kiếm được nhiều tiền hơn hay ai có thể chi trả cho cả bàn tiệc.

Giá trị thực sự nằm ở sự quan tâm, những lời hỏi han chân thành và cảm giác được chào đón như những người bạn cũ.

Tiền bạc có thể tạo ra nhiều mối quan hệ, nhưng không thể mua được tình bạn đúng nghĩa.

Với tôi, sau lần họp lớp ấy, điều còn lại không phải là sự tiếc nuối vì một bữa tiệc dang dở, mà là bài học rằng chỉ nên gìn giữ những mối quan hệ biết tôn trọng và yêu quý con người thật của mình, chứ không phải những gì mình đang sở hữu.

* Bài viết là lời chia sẻ của anh Chương đăng trên nền tảng Toutiao.

Họp lớp tuổi 40, tôi hiểu vì sao có người ngày càng giàu, có người mãi chật vật GĐXH - Họp lớp sau 20 năm, tôi có cơ hội nhìn lại hành trình trưởng thành của mỗi người để hiểu điều gì thực sự tạo nên thành công và hạnh phúc.

Theo Toutiao