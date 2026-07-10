Tôi lén mở túi bóng đen bố chồng giấu sau buổi họp lớp mà chân tay rụng rời

Một buổi họp lớp tưởng vui nhưng lại trở thành khởi đầu của rắc rối

Chiều hôm ấy, bố vừa trở về sau cuộc gặp gỡ bạn học cũ. Điều khiến tôi chú ý không phải vẻ vui vẻ sau buổi họp lớp mà là chiếc túi bóng màu đen ông ôm khư khư trên tay.

Bố bước rất nhanh vào phòng, khép cửa rồi cất chiếc túi vào góc kín trước khi đi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thái độ có phần lén lút ấy khiến tôi không khỏi nghi ngờ. Chờ lúc bố xuống bếp, tôi quyết định vào phòng xem thử bên trong chiếc túi có gì.

Món hàng sau buổi họp lớp khiến tôi choáng váng

Mở chiếc túi ra, tôi sững người khi nhìn thấy một gói sâm được đóng gói khá bắt mắt. Điều khiến tôi sốc hơn cả là tờ hóa đơn đi kèm ghi rõ số tiền 24.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 92 triệu đồng.

Tôi cầm món đồ bước ra phòng khách, cố giữ bình tĩnh hỏi bố: Bố mua gói sâm này thật sao?

Ông hơi giật mình nhưng nhanh chóng giải thích: Bạn cùng lớp giới thiệu. Họ bảo loại này rất quý, tốt cho sức khỏe, mua bây giờ là hời vì đang được giảm giá. Hầu như ai trong buổi họp lớp cũng lấy một phần.

Nghe bố nói, tôi vừa lo vừa tiếc. Một khoản tiền lớn như vậy có thể trang trải rất nhiều chi phí sinh hoạt của cả gia đình, vậy mà chỉ sau một buổi họp lớp, bố lại quyết định chi ra mà gần như không tìm hiểu kỹ.

Khoản tiền mua sâm lớn như vậy có thể trang trải rất nhiều chi phí sinh hoạt của cả gia đình, vậy mà chỉ sau một buổi họp lớp, bố lại quyết định chi ra mà gần như không tìm hiểu kỹ. Ảnh minh họa

Đây không phải lần đầu bố chồng "xuống tiền" sau những cuộc họp lớp

Thực tế, đây không phải lần đầu cả nhà rơi vào tình huống như vậy.

Trước đây, sau một lần họp lớp, bố từng mua một chiếc máy massage được quảng cáo là "chữa bách bệnh" với giá cao gấp nhiều lần giá thị trường.

Lần khác, ông lại mang về cả thùng rượu thuốc được bạn bè giới thiệu là có công dụng bồi bổ sức khỏe, nhưng cuối cùng chẳng ai trong nhà dám sử dụng.

Mỗi lần như vậy, mẹ chồng đều khuyên nhủ, phân tích đủ điều. Có hôm bà tức giận, có hôm chỉ biết lặng lẽ khóc vì tiếc tiền. Thế nhưng bố vẫn rất dễ tin những lời quảng cáo của người quen.

Mẹ chồng bật khóc khi biết số tiền bố đã chi

Khi mẹ chồng đi chợ về, vừa nhìn thấy gói sâm trên bàn, bà linh cảm có chuyện chẳng lành. Đến lúc biết giá trị thật của món hàng, bà không giấu nổi sự thất vọng.

Bà trách bố quá cả tin, chỉ vì lời giới thiệu trong buổi họp lớp mà bỏ ra số tiền khổng lồ để mua một sản phẩm chưa hề được kiểm chứng.

Nước mắt cứ thế rơi, bà nghẹn ngào nói: "Ông có nghĩ đến những khoản phải lo cho gia đình không? Tiền tiết kiệm đâu phải muốn tiêu thế nào cũng được."

Bố lúc ấy không còn giữ được vẻ tự tin như ban đầu. Ông chỉ ngồi im, không biết phải giải thích thế nào.

Không khí trong nhà trở nên nặng nề. Ai cũng hiểu đây không đơn thuần là câu chuyện về một gói sâm, mà là sự khác biệt trong cách nhìn nhận giá trị của đồng tiền.

Sau sự việc, cả gia đình cùng tìm cách thay đổi

Những ngày tiếp theo, tôi và mẹ chồng không tiếp tục trách móc bố.

Thay vào đó, chúng tôi nhẹ nhàng chia sẻ với ông về những chiêu trò bán hàng thường xuất hiện trong các buổi họp lớp, hội đồng niên hay các cuộc gặp mặt cựu học sinh.

Nhiều người lớn tuổi vì tin bạn bè hoặc nể nang người quen nên rất dễ đưa ra quyết định mua hàng thiếu cân nhắc.

Tôi cũng cho bố đọc những bài viết cảnh báo về các hình thức tiếp thị đánh vào tâm lý người cao tuổi, khuyên ông nên tham khảo ý kiến người thân trước khi chi những khoản tiền lớn.

May mắn là bố bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Ông không còn hào hứng với những lời quảng cáo "có cánh" như trước và cũng cẩn trọng hơn mỗi khi tham gia các buổi họp lớp.

Bài học sau một buổi họp lớp

Qua câu chuyện này, tôi nhận ra rằng những buổi họp lớp vốn là dịp để ôn lại kỷ niệm, gặp gỡ bạn bè cũ và chia sẻ cuộc sống.

Tuy nhiên, nếu thiếu tỉnh táo trước những lời giới thiệu sản phẩm hay các chiêu thức bán hàng tinh vi, niềm vui ấy rất dễ biến thành gánh nặng cho cả gia đình.

Tiền bạc không chỉ là tài sản cá nhân mà còn là nền tảng để duy trì sự ổn định trong cuộc sống. Chỉ một quyết định chi tiêu vội vàng cũng có thể làm phát sinh mâu thuẫn, ảnh hưởng đến niềm tin và sự gắn kết giữa các thành viên.

Từ sau lần đó, tôi luôn mong mỗi người trong gia đình, đặc biệt là người lớn tuổi, sẽ thận trọng hơn trước khi rút ví sau những buổi họp lớp hay các cuộc gặp gỡ đông người. Bởi đôi khi, giữ được sự tỉnh táo còn quý hơn rất nhiều so với việc sở hữu một món đồ được quảng cáo là "vô giá".

Sau buổi họp lớp, tôi hiểu có những tình bạn chỉ còn tồn tại khi bạn có tiền GĐXH - Một câu nói của lớp trưởng đã khiến tôi lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, xóa toàn bộ nhóm chat và quyết định không bao giờ dự họp lớp thêm lần nào nữa.

Theo Toutiao